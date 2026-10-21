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Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Las redes recuperaron viejas polémicas, respondieron a las declaraciones de los candidatos y convirtieron la visita de Javier Milei en otro foco de ironías

Alberto Núñez Feijóo comparó la situación de la vivienda con una piragua durante un acto en Sevilla. (X/El País)
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A 39 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, una metáfora de Alberto Núñez Feijóo sobre las piraguas y la vivienda ha centrado los memes de la jornada. Las redes también han reaccionado a su ejemplo sobre la ocupación de viviendas y un ticket de pizza, que llevó a Pedro Sánchez a recuperar un antiguo mensaje suyo, y a la réplica musical del presidente al argentino Javier Milei.

El líder del Partido Popular ha presentado este miércoles en Sevilla sus propuestas en materia de vivienda. Con varias embarcaciones al fondo, Feijóo ha explicado que el país debe “remar en la misma dirección” y ha comparado la situación del mercado inmobiliario con una piragua: “Son muy rápidas, pero como no estén equilibradas vuelcan”.

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Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre (Composición Infobae)
Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre (Composición Infobae)

La intervención también incluyó un recuerdo de su infancia. El dirigente popular contó que tuvo una piragua porque un deportista había dejado una en el río de su pueblo, en Ourense. La secuencia, con el Guadalquivir como escenario y las referencias a las embarcaciones, abrió paso a los montajes en X.

Una fotografía con Marcial Dorado reaparece por la piragua

Uno de los mensajes ha recuperado una fotografía de Feijóo junto a Marcial Dorado en una embarcación. La imagen es auténtica y fue tomada en 1995 en la ría de Vigo. Se difundió por primera vez en 2013, cuando el actual candidato del PP presidía la Xunta de Galicia.

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Feijóo junto a Marcial Dorado (X)
Feijóo junto a Marcial Dorado (X)

Dorado fue un contrabandista de tabaco que después recibió condenas por narcotráfico y blanqueo de capitales. Feijóo ha reconocido la relación personal que mantuvo con él durante los años 90, aunque ha asegurado que entonces desconocía sus actividades ilícitas y que cortó el contacto al saber de sus problemas judiciales. El meme une así las palabras del dirigente sobre las piraguas con uno de los episodios más recurrentes de su trayectoria política.

El ticket de pizza que derivó en una respuesta de Sánchez

Feijóo también sostuvo durante el acto que, si una persona ocupa una vivienda y dispone de un papel que acredita que pidió una pizza, el propietario puede tardar años en recuperarla. El candidato utilizó ese supuesto para defender una ley contra la ocupación ilegal y desalojos en 48 horas.

Tweet de Pedro Sánchez sobre la intervención relacionada con la ocupación de Feijóo. (X)
Tweet de Pedro Sánchez sobre la intervención relacionada con la ocupación de Feijóo. (X)

El comentario derivó en bromas y réplicas. Pedro Sánchez recuperó entonces un tuit de 2010, publicado cuando era diputado socialista: “Con mis colegas en el restaurante Luna Rossa, comiendo una pizza cojonuda”. “Hoy que se habla tanto de pizzas quiero recordar este tuit memorable…”, escribió este miércoles. La publicación superaba el millón de visualizaciones pocas horas después.

Meme de Feijóo como repartidor de pizza (X)
Meme de Feijóo como repartidor de pizza (X)

Uno de los montajes colocó a Feijóo con un uniforme de repartidor y una caja de Telepizza. Otro mostró un mapa con el trayecto entre Luna Rossa y la sauna Adán, un local que gestionó Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez y suegro de Sánchez.

Respuesta al mensaje de Pedro Sánchez sobre las pizzas y la ocupación (X)
Respuesta al mensaje de Pedro Sánchez sobre las pizzas y la ocupación (X)

La alusión recoge una línea de crítica de la oposición sobre los negocios de saunas de la familia de la esposa del presidente. La Audiencia Nacional los calificó en 2024 como una actividad privada lícita y cuestionó la utilización partidista de esas informaciones.

Lali Espósito y la “banda del Peugeot”

Sánchez también respondió a los ataques de Javier Milei con una imagen de su móvil mientras escuchaba Fanático, de Lali Espósito. La canción quedó asociada a los cruces entre la cantante y el mandatario argentino, que la llamó “Lali Depósito” después de que ella criticara su triunfo en las primarias de 2023.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publica en sus redes una imagen con la canción 'Fanático' de la artista Lali.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publica en sus redes una imagen con la canción 'Fanático' de la artista Lali.

La publicación generó otro montaje, con Sánchez al volante de un coche y José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán reflejados en el retrovisor. La imagen recupera la expresión “banda del Peugeot”, utilizada por el PP para referirse al grupo que acompañó al actual presidente en la campaña de primarias con la que recuperó la secretaría general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 2017, tras recorrer España en un Peugeot 407.

Ábalos fue una de las figuras centrales de aquella operación política y después ocupó la Secretaría de Organización del partido y el Ministerio de Transportes. Cerdán participó en la campaña y asumió más tarde la Secretaría de Organización. Koldo García se incorporó al entorno socialista durante esas primarias como colaborador y posteriormente trabajó como conductor y asesor de Ábalos.

Meme sobre la denominada "banda del Peugeot" (X)
Meme sobre la denominada "banda del Peugeot" (X)

La expresión ha vuelto a circular a raíz de las investigaciones que afectan a los tres: Ábalos y García están investigados en el caso sobre presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia, mientras que Cerdán figura como investigado por un supuesto cobro de comisiones vinculado a adjudicaciones de obra pública. El montaje no corresponde a una fotografía real de aquel viaje.

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