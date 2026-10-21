España

Cuidado con el prefijo 400: acaba de estrenarse para las llamadas comerciales y ya alertan de una estafa telefónica

Las autoridades recomiendan colgar y verificar cualquier gestión mediante los canales oficiales de las empresas

Mano que sostiene un teléfono móvil con el aviso de llamada comercial en pantalla, sobre una encimera con taza y libreta.
Una mujer observa en la pantalla de su teléfono móvil una llamada entrante identificada como comercial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un vecino de Puente Genil, en Córdoba, ha denunciado un presunto fraude tras recibir una llamada desde un número que comenzaba por 400. Este caso deja al descubierto una estafa telefónica que utiliza la nueva numeración de llamadas comerciales apenas unos días después de su entrada en vigor en España.

Según informó Cordópolis, la persona que llamó se hizo pasar por un empleado de Iberdrola y logró obtener los datos bancarios del denunciante. La información está atribuida por ese medio a la Policía Local de Puente Genil.

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El episodio se ha producido después de que el 17 de octubre entrara en vigor el uso obligatorio del rango 400 para determinadas llamadas con fines comerciales. La medida pretende que los consumidores sepan, antes de responder, que la comunicación tiene un propósito de venta o captación de clientes.

Un número que comienza por 400 no acredita la identidad de quien llama

El uso de un número con esa numeración puede generar una sensación de seguridad, pero el prefijo 400 no garantiza que la llamada sea legítima. La Policía Local ha advertido que los delincuentes pueden aprovecharlo para aparentar que contactan en nombre de una empresa conocida.

Este tipo de engaño se conoce como vishing. Consiste en llamadas en las que una persona suplanta la identidad de una compañía de electricidad, una entidad bancaria, una operadora telefónica o cualquier empresa con la que la víctima pueda tener relación. El objetivo es obtener datos personales, claves, información de tarjetas o códigos de verificación.

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En el caso difundido desde Puente Genil, el supuesto empleado de Iberdrola habría conseguido los datos bancarios del vecino. No hay información pública sobre cargos, transferencias u otras operaciones posteriores que permitan determinar si existió un perjuicio económico.

La recomendación ante una llamada inesperada es no proporcionar datos sensibles. Las empresas pueden realizar contactos comerciales, pero una petición de claves, contraseñas, códigos enviados por mensaje o información bancaria debe activar las alertas.

La Guardia Civil evita una estafa electrónica de 2,2 millones a través de un ‘smishing’ a una empresa madrileña, en un operativo de menos de 24 horas (Guardia Civil)

El nuevo sistema separa la publicidad de la atención al cliente

Desde el 17 de octubre, las empresas obligadas por la Ley de Servicios de Atención a la Clientela deben utilizar números de nueve cifras que comiencen por 400 para realizar llamadas comerciales. La numeración está destinada a facilitar la identificación de este tipo de comunicaciones.

Los números 400 son unidireccionales. El usuario puede recibir una llamada desde esa numeración, pero no devolverla. La medida busca evitar fraudes relacionados con llamadas perdidas o con el intento de que el consumidor contacte con números desconocidos.

Esta serie numérica tampoco está habilitada para gestiones de atención al cliente. Las consultas sobre un contrato, las reclamaciones, las averías o las incidencias deben realizarse mediante números gratuitos 800 y 900, números geográficos o determinados números cortos. La normativa prohíbe el uso de numeración móvil para esos servicios.

Qué hacer si una llamada parece sospechosa

Si una persona afirma llamar desde una eléctrica, un banco o una compañía telefónica, la opción más segura es terminar la conversación y contactar por iniciativa propia con la empresa. Para ello, conviene utilizar el número incluido en una factura, la aplicación oficial o la página web corporativa.

También se recomienda no confiar solo en el identificador que aparece en la pantalla. Los sistemas de suplantación pueden mostrar una numeración que parezca vinculada a una empresa o a una llamada comercial autorizada.

Si ya se facilitaron datos bancarios, el afectado debe llamar de inmediato a su banco, pedir el bloqueo de tarjetas u operaciones que puedan estar comprometidas y revisar los movimientos de la cuenta. También es aconsejable guardar el número desde el que se recibió la llamada, la fecha, la hora y cualquier mensaje relacionado.

Los usuarios que reciban llamadas comerciales desde una numeración distinta de la permitida pueden presentar una reclamación ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o denunciar el hecho ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

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