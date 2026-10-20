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Entrevista a Paul Bettany, protagonista de ‘VisionQuest’: “Yo sufrí acoso escolar. Y Visión es como ese niño que fui, en busca de su identidad”

Se ha estrenado en Disney+ la continuación de ‘Bruja Escarlata y Visión’, que supone la primera serie del personaje, y miembro de Los Vengadores, en solitario

VisionQuest presenta su tráiler.
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Hace más de diez años que Paul Bettany se puso en la piel del personaje de Visión. Fue en Vengadores: La era de Ultrón, donde encarnó a un androide orgánico creado por el villano Ultrón para ocupar su cuerpo, pero que fue recuperado y criado por Tony Stark y Bruce Banner.

Desde ese momento lo hemos visto nacer, morir, resucitar y ser clonado a lo largo de un periplo que ha abarcado desde la mencionada Vengadores: La era de Ultrón, Capitán América: Civil War, Vengadores: Infinity War, Vengadores: Endgame y la serie Bruja Escarlata y Visión.

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Tras esta última, desapareció en el cielo tras enfrentarse a una existencia creada en un mundo irreal por su mujer, Wanda, y ahora reaparece convertido en un nuevo Visión reconstruido como un arma letal en la primera serie que protagoniza de forma independiente, VisionQuest.

Entre Frankenstein y ‘Blade Runner’

“Para mí, varias tradiciones confluyen en el personaje de Visión. Por una parte, la de Pinocho, porque quería ser un “niño de verdad”; también el mito de Frankenstein en el que reverberan las preguntas: ¿quién soy?, ¿quién me creó?, ¿para qué sirvo?, ¿cuál es mi propósito?, ¿soy bueno?, ¿soy malo? Por último, estarían los ‘replicantes’ de Blade Runner. Yo quería hacer una mezcla entre todas esas cosas”, cuenta Paul Bettany en la rueda de prensa de VisionQuest.

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En efecto, el personaje se encuentra absolutamente perdido y desconectado de su humanidad, aquella que le proporcionó el amor que sintió por Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

Imágenes de VisionQuest
James Spader y Paul Bettany en 'VisionQuest' (Marvel)

Ahora se ha convertido en una entidad virtual sin sentimientos, pero sigue intentando descifrar qué hace especial a la raza humana. Por eso, el androide acaba trabajando en un pub de Edimburgo al que acudía con Wanda.

Pero, por las noches, entra en un espacio mental, creado por él, donde conversa con otras inteligencias artificiales de Stark y se enfrenta a un Ultrón, interpretado por James Spader mediante un avatar humano, que se ha interesado por la pintura y las artes plásticas.

Terry Matalas (el creador) y yo hablamos mucho de cómo enfocar la serie. Pero se nos ocurrió que tuviera una energía masculina, pero desde un aspecto positivo, que hablara de la herencia entre abuelo, padre e hijo. Y ahí encajó todo”.

Visión no comienza la serie huyendo ni tratando de eludir a un enemigo, pero esa calma termina cuando aparece Paladín, un mercenario interpretado por Todd Stashwick. El personaje se apodera de un tesoro (su hijo) cuya existencia Visión desconocía y convierte la aventura en un asunto personal.

Una batalla interna que se libra en el mundo real

Para Paul Bettany, las escenas entre él y James Spader constituyen la columna vertebral de la serie, pero también están ocurriendo muchas más cosas en su cabeza. “Hay un mundo que está ocurriendo dentro de la cabeza de Visión, que plasmamos de una manera muy física. Visión mantiene una especie de batalla interna, en la que lo vemos luchar por comprenderse a sí mismo y aceptarse a sí mismo. Y luego hay una búsqueda en el mundo real, donde va a salvar a su hijo”, prosigue Bettany.

El actor vincula el personaje a su infancia, cuando sufrió bullying. “Yo sufrí acoso escolar. Me sentía extraño, no sabía dónde iba a encajar. Y Visión es un poco como ese niño que fui, en busca de su identidad”.

En ese sentido, el intérprete recuerda una de las frases que constituían el núcleo de Bruja Escarlata y Visión y que en VisionQuest también adquiere una importancia fundamental: ¿Qué es el dolor, sino el amor que persevera? “Supongo que esto también se relaciona con preguntas anteriores sobre la humanidad de este robot. Es una frase realmente hermosa, la sacas de contexto y la pones en cualquier lugar, y te sirve”.

Imágenes de VisionQuest
Imágenes de VisionQuest (Marvel)

En cuanto a la relación que mantiene VisionQuest con la inteligencia artificial, Paul Bettany se muestra prudente, pero sí que hay una cosa que se atreve a puntualizar: “He estado pensando en cuán eficiente es la IA y cuán ineficientes son los seres humanos. Y hay tantas cosas maravillosas de los seres humanos que provienen de su ineficiencia... y sin embargo, son hermosas y extraordinarias. Así que creo que todos deberíamos celebrar nuestra ineficiencia”.

Su experiencia trabajando con Marvel no puede haber sido más satisfactoria. En VisionQuest ejerce además como productor de la serie. “Muchos piensan en Marvel como una máquina infernal que produce contenido sin parar a costa de sus empleados, y mi trabajo con ellos ha sido desde el principio estupendo y de lo más colaborativo, se han interesado por mis ideas, me han dejado participar en los guiones, he tenido capacidad de decisión. Ha sido estupendo”.

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