Chris Pratt revela que la gente se sigue burlando de él por esta escena de ‘Los Vengadores’: “Me paran por la calle y me preguntan por qué lo hice”

Chris Pratt promociona su última película, 'Sin piedad', Nevada, U.S. April 2, 2025. REUTERS/Steve Marcus

El actor Chris Pratt ha dado vida a grandes e icónicos personajes a lo largo de su carrera, pero quizá ninguno tan importante como Peter Quill, el alias del superhéroe de Marvel Star-Lord. Bajo la piel de Quill ha protagonizado la trilogía de Guardianes de la Galaxia, una de las más celebradas del cine de superhéroes, además de otras aventuras en las que se ha unido a Los Vengadores. No obstante, al actor le siguen recordando una escena concreta de la saga, en la que su personaje tomó una decisión algo controvertida.

Con motivo del estreno de su última película, Sin piedad, Pratt ha revelado en una reciente entrevista que la gente le para por la calle para recriminarle por qué su personaje hizo lo que hizo en Vengadores: Infinity War. "En la calle, se me acercaban y me decían: ‘¿Por qué lo hiciste, tío?’. Y yo les respondía: ‘¡Yo no hice nada!’“, afirma Pratt. Pero, ¿a qué famosa escena se refieren? Pues nada menos que al desencadenante de todo.

En Vengadores: Infinity War, el grupo de superhéroes tiende una trampa a Thanos para dormirle y robarle el guantelete del Infinito, antes de que pueda reunir todas las gemas y destruir el universo. Spider-Man, Iron Man y los Guardianes de la Galaxia son algunos de los que logran reducir al titán, pero cuando Mantis advierte de que Thanos ha sufrido una pérdida, los Guardianes descubren que Gamora ha muerto, lo que hace a Quill entrar en cólera. Es en ese momento cuando el superhéroe pierde los papeles y arremete contra un Thanos que está siendo dormido por Mantis mientras Spider-Man y Iron Man intentan arrebatarle el guantelete. Este último intenta detener a Quill, pero la ira de este finalmente termina despertando al titán y echando por tierra los planes.

Chris Pratt como Star-Lord en una escena de 'Vengadores: Infinity War'

De Star-Lord a Batman

“Además, si Quill no hubiera hecho eso, las dos películas habrían durado 30 minutos“, señalaba el actor, refiriéndose a que su metedura de pata fue precisamente lo que provocó que el plan de Thanos pudiese triunfar, pero también que los Vengadores tuviesen que unirse de nuevo para derrotarlo. Aquel díptico sigue siendo hasta la fecha lo más épico de Marvel, a la espera del gran regreso de los héroes con Vengadores: Doomsday, en donde se enfrentarán a una nueva amenaza como es el Dr. Doom de Robert Downey Jr. Sea como fuere, Pratt no tiene ni un ápice de arrepentimiento por su personaje y lo que hizo.

Por otro lado, el actor revelaba en otra entrevista que había contactado con su antiguo director en Guardianes de la Galaxia, James Gunn, acerca de un posible papel para Batman. Gunn es ahora el director de DC y está en busca de un actor para dar vida al superhéroe y acompañar al Superman de David Corenswet, pero no parece que Pratt vaya a ser el elegido: “Le mandé un fotomontaje de mí mismo como Batman y él respondió ‘Jaja’. Así que creo que puedo decir con seguridad que no seré Batman”, reconocía entre risas el actor que ahora estrena en cines Sin piedad, un thriller judicial sobre inteligencia artifical.