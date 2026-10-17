‘Vengadores: Endgame’ bate el récord de ‘Avatar’ como película más taquillera y James Cameron felicita a Marvel

James Cameron felicita a Marvel por superar a 'Avatar' en taquilla

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El director de cine James Cameron felicitó a Marvel Studios por el nuevo triunfo en taquilla de Vengadores: Endgame, que volvió a superar a Avatar como la película más taquillera de la historia tras su relanzamiento “Encore” en septiembre. El director publicó un mensaje acompañado de una imagen de Iron Man recibido por una tribu Na’vi de Avatar, con el texto: “Eres de la gente”. Firmó la publicación como Jim Cameron.

Vengadores: Endgame desplazó a Avatar del primer puesto del ranking histórico de recaudación global gracias a su relanzamiento “Encore”, estrenado el 25 de septiembre con un final modificado y nuevas escenas post-créditos. La película de Marvel alcanzó así 2.925,5 millones de dólares en taquilla internacional, por encima de los 2.924 millones de Avatar, según datos de The Numbers.

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Cameron escribió: “Felicitaciones a Marvel y a la número uno Vengadores: Endgame: Encore por traer a los espectadores a los cines”. No es la primera vez que el cineasta reconoce este tipo de hito a su competencia directa en los libros de taquilla. En julio de 2019, cuando Vengadores: Endgame superó por primera vez a Avatar, Cameron también había celebrado el logro en redes sociales con un mensaje en el idioma na’vi: “Oel ngati kameie. Los veo, Marvel. Felicitaciones a Vengadores: Endgame por convertirse en el nuevo rey de la taquilla”.

El mensaje de James Cameron a Marvel por sobrepasar a 'Avatar'

Una disputa que se repite desde 2019

El cruce entre ambas franquicias por el título de película más taquillera de la historia tiene varios capítulos. Tras la corona que Vengadores: Endgame le arrebató a Avatar en 2019, el propio Cameron recuperó el primer puesto en 2021 con un relanzamiento de su filme. En aquel momento, Marvel respondió en redes con una publicación que mostraba el título de Avengers siendo borrado por el de Avatar, en referencia al cambio de liderazgo. Ahora, con el relanzamiento “Encore” de septiembre, la balanza volvió a inclinarse del lado de Marvel. La diferencia entre ambas cintas es de apenas 1,5 millones de dólares en recaudación internacional acumulada, un margen que mantiene abierta la posibilidad de nuevos cambios en el ranking si cualquiera de las dos franquicias vuelve a estrenarse en salas.

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La nueva versión de Vengadores: Endgame incorporó un final modificado y escenas post-créditos pensadas para enlazar con Avengers: Doomsday, la próxima entrega de la saga prevista para este invierno. En su fin de semana de estreno, el relanzamiento se ubicó en el primer puesto de la taquilla. Solo en su viernes de apertura recaudó 11,2 millones de dólares en 3.060 salas. Ese fin de semana también incluyó el estreno de otras producciones con buena recepción de público, aunque con un futuro incierto en cartelera. Entre ellas, Heart of the Beast, de Paramount, y Forgotten Island, de Universal/DreamWorks, que pese al desempeño positivo en taquilla enfrentan dificultades para sostener su presencia en los cines frente a la competencia.