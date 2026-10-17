España Cultura

‘Vengadores: Endgame’ bate el récord de ‘Avatar’ como película más taquillera y James Cameron felicita a Marvel

El director ya felicitió en su momento al estudio por su buen hacer en cartelera, y con el estreno de la versión ‘Encore’ ha querido hacer lo propio

James Cameron felicita a Marvel por superar a 'Avatar' en taquilla
James Cameron felicita a Marvel por superar a 'Avatar' en taquilla
Guardar

El director de cine James Cameron felicitó a Marvel Studios por el nuevo triunfo en taquilla de Vengadores: Endgame, que volvió a superar a Avatar como la película más taquillera de la historia tras su relanzamiento “Encore” en septiembre. El director publicó un mensaje acompañado de una imagen de Iron Man recibido por una tribu Na’vi de Avatar, con el texto: “Eres de la gente”. Firmó la publicación como Jim Cameron.

Vengadores: Endgame desplazó a Avatar del primer puesto del ranking histórico de recaudación global gracias a su relanzamiento “Encore”, estrenado el 25 de septiembre con un final modificado y nuevas escenas post-créditos. La película de Marvel alcanzó así 2.925,5 millones de dólares en taquilla internacional, por encima de los 2.924 millones de Avatar, según datos de The Numbers.

PUBLICIDAD

Cameron escribió: “Felicitaciones a Marvel y a la número uno Vengadores: Endgame: Encore por traer a los espectadores a los cines”. No es la primera vez que el cineasta reconoce este tipo de hito a su competencia directa en los libros de taquilla. En julio de 2019, cuando Vengadores: Endgame superó por primera vez a Avatar, Cameron también había celebrado el logro en redes sociales con un mensaje en el idioma na’vi: “Oel ngati kameie. Los veo, Marvel. Felicitaciones a Vengadores: Endgame por convertirse en el nuevo rey de la taquilla”.

El mensaje de James Cameron a Marvel por sobrepasar a 'Avatar'
El mensaje de James Cameron a Marvel por sobrepasar a 'Avatar'

Una disputa que se repite desde 2019

El cruce entre ambas franquicias por el título de película más taquillera de la historia tiene varios capítulos. Tras la corona que Vengadores: Endgame le arrebató a Avatar en 2019, el propio Cameron recuperó el primer puesto en 2021 con un relanzamiento de su filme. En aquel momento, Marvel respondió en redes con una publicación que mostraba el título de Avengers siendo borrado por el de Avatar, en referencia al cambio de liderazgo. Ahora, con el relanzamiento “Encore” de septiembre, la balanza volvió a inclinarse del lado de Marvel. La diferencia entre ambas cintas es de apenas 1,5 millones de dólares en recaudación internacional acumulada, un margen que mantiene abierta la posibilidad de nuevos cambios en el ranking si cualquiera de las dos franquicias vuelve a estrenarse en salas.

PUBLICIDAD

La nueva versión de Vengadores: Endgame incorporó un final modificado y escenas post-créditos pensadas para enlazar con Avengers: Doomsday, la próxima entrega de la saga prevista para este invierno. En su fin de semana de estreno, el relanzamiento se ubicó en el primer puesto de la taquilla. Solo en su viernes de apertura recaudó 11,2 millones de dólares en 3.060 salas. Ese fin de semana también incluyó el estreno de otras producciones con buena recepción de público, aunque con un futuro incierto en cartelera. Entre ellas, Heart of the Beast, de Paramount, y Forgotten Island, de Universal/DreamWorks, que pese al desempeño positivo en taquilla enfrentan dificultades para sostener su presencia en los cines frente a la competencia.

Temas Relacionados

James CameronAvatarMarvelVengadores: EndgameCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tim Burton ya prepara su siguiente película junto al ganador de un Nobel de Literatura: estará ambientada en el Japón de la posguerra

El director de ‘Big Fish’ o ‘Batman’ se encuentra también en medio de la producción de la siguiente temporada de ‘Miércoles’ para Netflix

Tim Burton ya prepara su siguiente película junto al ganador de un Nobel de Literatura: estará ambientada en el Japón de la posguerra

‘Street Fighter’: un festival de golpes, colores y humor que hace justicia al videojuego sin mayores pretensiones

La película protagonizada por Noah Centineo y Andrew Koji cumple con creces las expectativas, aunque su exceso de ironía e ingenuidad pueden cansar por momentos

‘Street Fighter’: un festival de golpes, colores y humor que hace justicia al videojuego sin mayores pretensiones

Entrevista a Jaime Lorente, que debuta como director con ‘El mal hijo’: “Ser padre me ha abierto una puerta de sensibilidad que antes no tenía”

El intérprete firma su primera película detrás de la cámara, una historia sobre la herencia paterna en un entorno marginal que compitió en la sección Nuevos Realizadores en San Sebastián

Entrevista a Jaime Lorente, que debuta como director con ‘El mal hijo’: “Ser padre me ha abierto una puerta de sensibilidad que antes no tenía”

Primer vistazo a ‘El secreto de la asistenta’ con la reunión de Sydney Sweeney, Kirsten Dunst y el resto del reparto

El primer vídeo oficial compartido por la propia película muestra a la actriz encontrándose en rodaje con el resto del equipo

Primer vistazo a ‘El secreto de la asistenta’ con la reunión de Sydney Sweeney, Kirsten Dunst y el resto del reparto

Este es el grupo de electrónica que se encarga de poner la banda sonora al Grand Theft Auto VI

Después de confirmar que tendrá a Bad Bunny o Lana del Rey entre sus locutores de radio, el esperado videojuego ha anunciado los artistas encargados de una ambiciosa banda sonora

Este es el grupo de electrónica que se encarga de poner la banda sonora al Grand Theft Auto VI
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Comité Federal del PSOE proclama por unanimidad candidato a Pedro Sánchez y ratifica unas listas al Congreso con más mujeres que hombres en las candidaturas

El Comité Federal del PSOE proclama por unanimidad candidato a Pedro Sánchez y ratifica unas listas al Congreso con más mujeres que hombres en las candidaturas

Rebeca Torró es la nueva portavoz del PSOE mientras el partido defiende en masa a Montse Mínguez tras su dimisión: “Está rota por la crueldad de la política y de la mala gente”

Así quedan los acuerdos de la izquierda para las elecciones generales del 29-N: estas son las listas a la izquierda del PSOE en cada comunidad autónoma

Acuerdo histórico para las elecciones del 29-N en el Senado: PSOE y Frente Amplio se presentarán juntos para tratar de impedir otra mayoría absoluta del PP

La izquierda fracasa en su intento de presentarse con una lista unitaria en las elecciones generales: la guerra Sumar-Podemos desbarata la propuesta de Rufián

ECONOMÍA

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

DEPORTES

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”