España

Pedro Sánchez vuelve a responder a Milei en un mitin en Burgos tras llamarle “impresentable dictador”: “Las motosierras y los tijeretazos no construyen nada. Destruyen”

“Les ha creado un problema a Feijóo y Abascal. No saben dónde meterse ni dónde meterlo”, ha señalado el presidente del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un acto del partido celebrado en Burgos el mismo día que el presidente de Argentina, Javier Milei, le llama "impresentable dictador" en Madrid.
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Primero ha respondido de forma sutil vía X, a golpe de música, con un tema de la cantante Lali Espósito, una de las mayores detractoras del presidente de Argentina, Javier Milei. “De camino a Burgos, aprovecho el viaje en coche para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, ha escrito esta mañana. Ha sido precisamente en la ciudad castellanoleonesa, en un acto de precampaña para las elecciones del 29 de noviembre, donde ha dado carpetazo a las declaraciones de Milei, que en una conferencia en el Fórum Europa celebrada en el Real Casino Gran Círculo de Madrid se ha referido a él como “delincuente y ladrón” y ha asegurado que es un “impresentable dictador”. Este se ha reunido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha hablado por videollamada con el líder de Vox, Santiago Abascal.

Bajo este contexto, el presidente del Gobierno ha expresado su “orgullo de ser zurdo” en una jornada en la que, ante la llegada del mandatario, en Ferraz se ha colgado una lona con un contundente mensaje a las políticas del argentino: “Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”. “El señor Milei ha venido por aquí. Claro que les ha creado un problema porque Feijóo y Abascal le invitaron y ahora no saben qué hacer con él”, ha ironizado el líder socialista ya en el mitin, y ha acusado a los dirigentes de PP y Vox de formar parte de “la misma peña”, la de “los recortes, el tijeretazo y también la motosierra”.

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Pedro Sánchez durante un mitin en Burgos
Pedro Sánchez durante un mitin en Burgos. (PSOE)

Sánchez ha contrapuesto además los datos de empleo en España, con 22,6 millones de afiliados a la Seguridad Social y más de 10 millones de mujeres trabajando, a las medidas económicas de Milei. “En sus años que lleva de gobierno, once millones de argentinos y argentinas en la economía informal, sin cotizar a la Seguridad Social y cobrando en negro”, ha señalado. También ha defendido las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -“Y el próximo año lo volveremos a subir. Y el siguiente también”, ha prometido- impulsadas por su Ejecutivo frente a los recortes aplicados en Argentina. “Las motosierras y los tijeretazos no construyen nada, sino que destruyen”, ha afirmado, comparando un hipotético caso en el que gobierne la derecha y la ultraderecha en nuestro país. “Milei podrá venir aquí a dar lecciones, pero si Feijóo y Abascal ganan las elecciones, van a hacer con España lo que desgraciadamente Milei está haciendo con Argentina”.

Milei entra en precampaña

El presidente ha recurrido además a las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que, según ha destacado, ha revisado a la baja las perspectivas de crecimiento de Argentina y al alza las de España. “No creo que sea sospechoso de ser una institución roja y peligrosa, ni zurda”, ha ironizado sobre el organismo internacional.

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El presidente de Argentina, Javier Milei, ha llamado este miércoles "impresentable dictador" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Es una deuda de honor que tienen con su propia sangre: sacar a los socialistas a patadas porque ustedes son la cuna del liberalismo", ha expresado en su primer acto público en Madrid, en el que supone el tercer viaje del mandatario argentino al país en lo que va de año.

El líder socialista también se ha preguntado por qué Milei y otros dirigentes de ultraderecha tienen tanta fijación con España. “¿Por qué siempre hablan de España? ¿Por qué siempre se reúnen en España? ¿Por qué siempre fijan su mirada en España?”, ha planteado. Su respuesta ha sido que el Gobierno español representa “todo aquello que ellos rechazan”, reivindicando las políticas laborales, sociales y medioambientales desarrolladas durante su mandato. Finalmente, Sánchez ha reivindicado su identidad política frente a los ataques de Milei a la izquierda: “Sentid el orgullo de ser zurdos y zurdas. Lo dicen como si fuera un insulto. Pues a mucha honra, claro que sí”.

Tras las declaraciones del dirigente argentino esta mañana, el ministerio de Asuntos Exteriores que dirige José Manuel Albares ha escrito un comunicado condenando “los insultos y calumnias” de Milei: “España es una nación soberana que no acepta injerencias externas, ni ataques e injurias a su Presidente y a sus instituciones elegidas, libre, democrática y soberanamente, ni tolera que nadie enturbie nuestra convivencia pacífica y democrática”, han afirmado. “Es indigno que una persona que ostenta la más alta jefatura de una nación hermana realice visitas a nuestro país con el único objetivo de intentar fomentar un clima de polarización y violencia entre españoles y entre naciones hermanas como son la española y la argentina”.

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