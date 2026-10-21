Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

El entrenador del Real Madrid José Mourinho (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

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El Real Madrid firmó un sólido partido de Champions ante el Leipzig. No hubo fisuras, tampoco grandes florituras, solo un equipo que solventó el partido para sumar los tres puntos. El primer tanto llegó antes del descanso de las botas de Bernardo Silva, que empujó el balón en la línea tras un gran disparo de Güler. Después fue el turco quien hizo el segundo para sentenciar el encuentro. Ya en la segunda parte, el club blanco, sediento de goles montó la fiesta en el césped del Bernabéu. Mbappé hizo el tercero, aunque Tidiam Gomis arruinó la fiesta blanca con un tanto que impidió dejar la portería a cero, pero Diomande apareció para poner la guinda a la noche blanca. Sin embargo, Vinicius volvió a recibir la pitada de la grada blanca.

Tras el encuentro José Mourinho, analizó el partido en rueda de prensa. Primero comenzó hablando de Vinicius y de su partido: “Yo como entrenador estoy contento con el partido de Vinicius. Se espera siempre más de él, se espera siempre que sea individualmente decisivo, pero ha hecho un partido que a mí me ha gustado”. Y añadía: “De los tres atacantes, el que tenía una responsabilidad mayor sobre todo a nivel defensivo del equipo era él. Ha cerrado muy bien el lado derecho. Solo una vez el balón entró por la zona central”.

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Respecto a su papel ofensivo, destacaba: “No ha sido desbordante, pero ha sido equilibrado. No ha perdido balones, tiene una acción muy bonita que el portero hace una gran parada. No es un cambio de un entrenador que no está contento, es un cambio de un entrenador que tiene un banquillo rico”. Sin embargo, el jugador volvió a ser pitado por la grada blanca después de varias acciones.

El jugador del Real Madrid Vinicius Junior (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Una cuestión que fue criticada por el técnico portugués, que volvió a insistir en rueda de prensa en el apoyo al delantero. “Insisto en la necesidad del apoyo a todos los jugadores. A Vinicius le han pitado fuera de su casa y muchas veces es una inyección de motivación. Cuando es en tu casa, te hace daño. Pero yo como entrenador estoy contento con lo que he hecho”, incidía el entrenador blanco.

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De Valverde en el lateral derecho a Camavinga, pero nada del Clásico

Mourinho también fue preguntado sobre la presencia de Valverde en el lateral derecho otra vez, a pesar de que al uruguayo no le gusta ese puesto. “Lo que puedo decir es que hoy otra vez en el partido, que no era fácil, ha estado bien, nuestro equipo ha aprovechado bien la banda derecha, ha sido muy asociativo con Arda y con Bernardo. Ahí hemos tenido mucha creación por ese lado”, destacaba.

Respecto a Camavinga: “Ha hecho un gran partido, al igual que contra el Sevilla Arda y Tchouaméni jugaron muy bien. Al cambiar dos jugadores, si las cosas van mal, se me hubiesen dicho cosas, pero yo hago cosas que me transmiten. También me pasa con Brahim, que cada vez que está en el campo me gusta muchísimo. Estoy muy contento con la gente. Fede de lateral derecho me hace un poco de daño, pero los jugadores trabajan mucho. Mañana ya estamos trabajando y nada, contento”, destacó.

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José Mourinho comparece en rueda de prensa ante los medios de comunicación frente a un panel oficial de la Liga de Campeones. El entrenador viste una chaqueta deportiva verde con el escudo del Real Madrid y sus iniciales, mientras responde preguntas sentado ante los micrófonos.

También dedicó unas palabras a Bernardo Silva que se estrenó como goleador: “Era uno de los que no empezaba un partido desde hace mucho y también tiene meritocracia, y ha hecho un gran partido. El equipo ha jugado bien, pero a un ritmo bajo; cuando hemos intensificado el ritmo, es otra historia. Algo que no me ha gustado es que Courtois, después de esas dos paradas, no merecía que sus compañeros le fastidiaran la noche”. Ahora, con la moral subida y llenos de goles afrontar el duelo ante el FC Barcelona del domingo.