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Los estrenos más esperados de la semana en cines: del terror en Gotham con ‘Clayface’ a la película de animación más ambiciosa de todos los tiempos

La nueva película de José Mota o la adaptación de un clásico de Jane Austen completan las novedades en cartelera

De 'Clayface' a 'Wildwood', estas son las películas más esperadas de la semana.
De 'Clayface' a 'Wildwood', estas son las películas más esperadas de la semana.
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Halloween está a la vuelta de la esquina, al acecho como todos esos villanos a lo Freddy Krueger o Michael Myers, y la cartelera lo sabe. Después de una semana algo tranquila que tuvo como protagonistas a los luchadores de Street Fighter o la comedia La invitación readaptando la obra de Cesc Gay de la mano de Olivia Wilde, en esta todas las miradas están puestas en grandes títulos que sorprenderán a todos.

El regreso a Gotham con una historia completamente paralela a Batman pero terrorífica, como también lo es la interpretación de Luis Zahera como un ultrasur en busca de venganza. No son los únicos, puesto que también tenemos una nueva gran adaptación de Jane Austen, la nueva aventura de José Mota o la película más ambiciosa de animación hasta la fecha, ahí es nada.

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Clayface

Clayface presenta un nuevo tráiler.

Uno de los villanos más antiguos de Batman por fin obtiene la historia que se merece para ser puesto a la altura de grandes como el Joker, Bane o el Pingüino. El meteórico ascenso de Matt Hagen (Tom Rhys Harries), desde chico de la calle en Gotham hasta protagonista de Hollywood, se ve trágicamente truncado cuando las acciones de un jefe del crimen local lo dejan horriblemente desfigurado. Abandonado por su equipo y sin nada que perder, Matt busca un tratamiento de vanguardia que, milagrosamente, le devuelve su aspecto anterior… pero que también afecta inesperadamente su percepción de la realidad, sumiéndolo en una espiral destructiva de venganza que lo consume por completo.

Leones en invierno

Un policía infiltrado atropella a una joven y se fuga. El padre de la víctima, un antiguo ultrasur, investiga por su cuenta, chocando con el pasado. Las ansías de encontrar la verdad, y de hacer justicia a su manera, le llevarán a una trama de corrupción, poder y crimen organizado. Mientras el responsable de la muerte de su hija lucha por ocultar la verdad, el padre de la víctima irá cruzando líneas rojas, adentrándose en un camino que no tiene retorno. Porque hay algo más peligroso que un padre defendiendo a sus hijos, y es un padre que ya no tiene hijos a los que defender.

Después de interpretar a grandes personajes como el de El reino o As Bestas, Luis Zahera realiza una de sus interpretaciones más descarnadas. Un policía infiltrado atropella a una joven y se fuga. El padre de la víctima, un antiguo ultrasur, investiga por su cuenta, chocando con el pasado. Las ansías de encontrar la verdad, y de hacer justicia a su manera, le llevarán a una trama de corrupción, poder y crimen organizado. Mientras el responsable de la muerte de su hija lucha por ocultar la verdad, el padre de la víctima irá cruzando líneas rojas, adentrándose en un camino que no tiene retorno. Porque hay algo más peligroso que un padre defendiendo a sus hijos, y es un padre que ya no tiene hijos a los que defender.

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Arriba tutto

1905. La feliz infancia de Michi, un niño de siete años finaliza bruscamente con la violenta muerte de su padre, un artista ambulante que ha enseñado al pequeño a ver la magia y el humor en cada rincón de la vida. Pasados los años, Michi se ha convertido en un hombre amargado, violento y consumido por el rencor. Una asombrosa aparición y el reencuentro con Conchita, su amor de la niñez le ayudará a recuperar el paraíso perdido y la transgresora visión del mundo que le inculcó su padre. Convertido en un hombre nuevo, el destino le llevará a vivir una aventura en la que intentará cumplir la promesa de amor que una vez le hizo a la niña.

Más allá de sus cinéfilos y humorísticos especiales de Nochevieja, José Mota se embarca en una aventura original con esta particular historia. A principios de 1900, la feliz infancia de Michi se ve interrumpida con la violenta muerte de su padre, un artista ambulante que ha enseñado al pequeño a ver la magia y el humor en cada rincón de la vida. Pasados los años, Michi se ha convertido en un hombre amargado, violento y consumido por el rencor. Una asombrosa aparición y el reencuentro con Conchita, su amor de la niñez le ayudará a recuperar el paraíso perdido y la transgresora visión del mundo que le inculcó su padre. Convertido en un hombre nuevo, el destino le llevará a vivir una aventura en la que intentará cumplir la promesa de amor que una vez le hizo a la niña.

Sentido y sensibilidad

De Focus Features y Working Title viene una nueva visión de la icónica novela de Jane Austen, Sensatez y sentimiento: Una historia encantadora, ingeniosa y profundamente cercana sobre el amor y el vínculo entre hermanas, protagónizada por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles. (Focus Features)

Daisy Edgar-Jones y George McKay son las caras visibles de esta nueva gran adaptación de todo un clásico de Jane Austen. Sentido y sensibilidad, narra la vida de las hermanas Dashwood tras la muerte de su padre. Elinor representa la prudencia y el autocontrol; Marianne, la emoción y el impulso. Al quedar con recursos limitados, ambas enfrentan dificultades sentimentales y sociales. Elinor se enamora de Edward Ferrars, pero descubre que él tiene un compromiso secreto. Marianne se entrega a Willoughby, quien la abandona para casarse por dinero. Las experiencias cambian a las dos jóvenes: Marianne aprende a moderar sus sentimientos y Elinor encuentra recompensa para su constancia. La novela cuestiona las normas económicas y matrimoniales de su época.

Wildwood

Wildwood presenta su nuevo tráiler.

El estudio Laika, autor de grandes títulos como Los mundos de Coraline o Kubo y las dos cuerdas mágicas, vuelve a la carga con una de las producciones más ambiciosas en toda la historia de la animación. Cuando el hermanito de Prue McKeel es raptado por una bandada de cuervos, se verá obligada a emprender una desesperada misión de rescate. Acompañada por su torpe pero leal compañero de clase Curtis Mehlberg, Prue se adentra en un mundo de animales parlantes, bandidos y poderosos personajes movidos por el dolor y la ambición. A medida que ambos se ven arrastrados a un conflicto que amenaza el equilibrio del bosque, Prue deberá descubrir una fortaleza y una determinación que nunca supo que poseía. Si quiere salvar a su hermano y proteger el frágil futuro de Wildwood, tendrá que arriesgarlo todo.

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