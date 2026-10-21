Real Madrid - Leipzig, en directo: previa y última hora de la tercera jornada de Champions League

Real Madrid recibirá a Leipzig por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026/27. Crédito: Agencias

Vuelve la Champions al Bernabéu. Vuele las noches de épica e ilusión para el conjunto de José Mourinho, que llega en dinámica positiva y quiere hacer valer el factor campo antes del Día D, el Clásico, frente al FC Barcelona, líder de LaLiga.

Pero antes, el pleno de victorias y la consagración del Top 8 está en sus manos. En primer lugar, porque se juega en casa, y en segundo, porque vuelve al once Vinícius Jr, el 7, el extremo brasileño, quien después de esta semana no se volverá a vestir de blanco hasta 4 de noviembre.

Enfrente, el Leipzig. El equipo de Martín Demichelis no llega con buen sabor de boca a la capital, pero puede ser un equipo peligroso en recuperaciones y ataques rápidos gracias a sus extremos: Nkunku y Nusa. Llega de perder ante el Bayern de Múnich (6-1) y Como (4-1), aunque el técnico luso ha advertido que eso no muestra su potencial.