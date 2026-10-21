Real Madrid - Leipzig, en directo: previa y última hora de la tercera jornada de Champions League

Vuelve la Champions al Bernabéu. Vuele las noches de épica e ilusión para el conjunto de José Mourinho, que llega en dinámica positiva y quiere hacer valer el factor campo antes del Día D, el Clásico, frente al FC Barcelona, líder de LaLiga.
Pero antes, el pleno de victorias y la consagración del Top 8 está en sus manos. En primer lugar, porque se juega en casa, y en segundo, porque vuelve al once Vinícius Jr, el 7, el extremo brasileño, quien después de esta semana no se volverá a vestir de blanco hasta 4 de noviembre.
Enfrente, el Leipzig. El equipo de Martín Demichelis no llega con buen sabor de boca a la capital, pero puede ser un equipo peligroso en recuperaciones y ataques rápidos gracias a sus extremos: Nkunku y Nusa. Llega de perder ante el Bayern de Múnich (6-1) y Como (4-1), aunque el técnico luso ha advertido que eso no muestra su potencial.
En pocas líneas:
A la espera de los 11
Ambos equipos ya están en el estadio Santiago Bernabéu. Pronto despejaremos todas las dudas
El Parque de los Príncipes acogió un duelo de titanes. El rey contra el aspirante a la corona. Los dos mejores de Europa reunidos en un partido de Champions, enmascarado de final. El PSG puso el ritmo del partido imponiendo la profundidad y la verticalidad. El FC Barcelona se sumó a la fiesta. Se sumieron en un tira y afloja. Gol de Doué, contestación de Espart. Gancho de Lucas Hernández, respuesta de Lamine Yamal. Ahí el PSG dijo basta. Metió una marcha más para terminar de apagar a los azulgranas con el gol de Vitinha y Fabián y poner el punto y final al partido.
¿Rotaciones para el Clásico o todo a la Champions?
Pensar en el futuro o ceñirse al presente. Ir con todo a por el Leipzig o guardarse una carta para el Clásico. Lo cierto es que Hansi Flick, a pesar del objetivo máximo de la Champions y que se tratara del PSG, hizo rotaciones pensando en el domingo. ¿Las hará Mou? ¿Arriesgará el portugués o será precavido? Los onces... al caer.
Desde que Courtois anunció que dejaría la selección de Bélgica, la búsqueda de un nuevo portero se convirtió en una prioridad. No se presentaba como una tarea sencilla, dado el nivel del actual portero belga y, sin embargo, llegó un guardameta para volver a ilusionar a los belgas. Ahora, Maarten Vandevoordt es el portero titular del RB Leipzig y este miércoles se enfrentará al rey en el Santiago Bernabéu, ese al que aspira emular en la selección. Un duelo entre el rey y el nuevo aspirante al trono belga.
La portería a cero, la asignatura pendiente
Sin duda, una de las claves de la victoria y recuperar sensaciones de cara al Clásico pasa por Courtois. El portero belga ha tenido que recoger el balón de la red 9 veces en 9 partidos, y 4 veces en 2 partidos en Champions.
Roma - Real Madrid
Así fue el último partido del Real Madrid en Champions
El fútbol es eso que pasa mientras el Real Madrid se levanta de la lona en Champions. Roma siempre fue la ciudad eterna. Se reafirmó en ello durante toda la noche, pero los blancos la hicieron un poco más mortal al remontar un partido en el que llegaron a estar 3-1 abajo. De Roon y el doblete de Malen hicieron histórica la noche romana, pero la frescura de los dos canteranos Carlos Espí y Endrick y después la locura de Rüdiger llegaron para recordar al Real Madrid que siempre fue de tirar épicas en las noches de Champions. Los blancos protagonizaron una de esas veladas ante la Loba capitolina para firmar la victoria y llevarse los tres puntos.
El Real Madrid vuelve a su competición. Recibe este miércoles al Leipzig en el tercer partido de la Champions League. Será a partir de las 21:00 horas cuando eche a rodar el balón en el Santiago Bernabéu, siendo el último compromiso antes del Día D, el 25 de octubre.
¡¡¡Muy buenas tardes!!! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae! Este miércoles vuelve la competición de las estrellas, con la Champions, y lo hace con una cita de altos vuelos: Real Madrid - Leipzig se ven las caras en el Santiago Bernabéu con un ojo puesto en el Clásico del domingo. Los blancos quieren el pleno para agarrar el Top 8 mientras que los alemanes buscan encarrilar el camino para no tener que sufrir en lo que queda de fase de liga