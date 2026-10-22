España

Los 7 alimentos más ricos en vitamina D, según expertos: de las latas de atún a las sardinas

La vitamina D es un nutriente fundamental para el correcto funcionamiento del organismo

Plato de sardinas. (Magnific)
Plato de sardinas. (Magnific)
Guardar

Entre los nutrientes más esenciales para el organismo se halla la vitamina D, especialmente por su papel en la absorción del calcio y el mantenimiento de unos huesos sanos y porque también interviene en el funcionamiento normal de los músculos y del sistema inmunitario. Aunque el cuerpo puede producirla cuando la piel se expone a la radiación solar, la alimentación constituye otra vía para obtenerla y contribuir a cubrir las necesidades diarias.

Sin embargo, no todos los alimentos aportan la misma cantidad de esta vitamina. Los pescados grasos y algunas de sus conservas destacan entre las fuentes alimentarias más interesantes, con diferencias importantes según la especie y el método de preparación o conservación. Conocer cuáles concentran una mayor cantidad permite planificar una dieta variada y aprovechar mejor sus propiedades nutricionales.

PUBLICIDAD

La tabla de alimentos ricos en vitamina D de la Clínica Universidad de Navarra sitúa a la anguila y la angula en el primer puesto, con 110 microgramos por cada 100 gramos, muy por encima del resto de productos incluidos en la clasificación. A continuación aparecen distintas variedades de atún, arenque, congrio, conservas de pescado azul y especies como la caballa o el jurel. Estos son los siete grupos de alimentos que recoge la lista, ordenados de mayor a menor contenido.

Anguila y angula

La anguila y la angula encabezan la clasificación de la Clínica Universidad de Navarra, con 110 microgramos de vitamina D por cada 100 gramos de porción comestible. Así, su contenido supera ampliamente al del resto de los alimentos de la tabla.

PUBLICIDAD

No obstante, esta elevada concentración nutricional debe matizarse por motivos medioambientales. La anguila europea está catalogada como especie en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el nivel más elevado antes de su desaparición en estado silvestre. Por ello, no debe interpretarse su posición en la lista como una recomendación de consumo: es preferible optar por otras fuentes de vitamina D con menor impacto sobre las especies amenazadas.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y varios chefs españoles defienden la propuesta de declarar a la anguila especie en peligro de extinción. (MITECO)

Atún

El segundo puesto corresponde a las conservas en aceite de atún, bonito, caballa y otros pescados similares, que aportan 25 microgramos de vitamina D por cada 100 gramos. Son una alternativa práctica para incorporar pescado a la dieta sin necesidad de cocinarlo.

Además, estas conservas permiten preparar ensaladas, bocadillos o platos de pasta con facilidad. Conviene, eso sí, prestar atención a la cantidad de sal y al aceite añadido, especialmente cuando se consumen con frecuencia.

Arenque

El arenque ocupa la tercera posición, con 23 microgramos por cada 100 gramos. Este pescado azul destaca por su contenido en grasas saludables y constituye otra opción interesante para diversificar el consumo de productos marinos.

Puede encontrarse fresco, marinado o en conserva, aunque la composición nutricional varía según la preparación. Incorporarlo a una dieta variada permite sumar vitamina D y otros nutrientes, como proteínas y ácidos grasos omega-3.

Congrio

Con 22 microgramos por cada 100 gramos, el congrio se sitúa en el cuarto puesto. Este pescado, habitual en guisos y preparaciones al horno, ofrece una cantidad notable de vitamina D dentro de la clasificación de la Clínica Universidad de Navarra.

Su versatilidad culinaria facilita incluirlo en recetas con verduras, patatas o legumbres. Como sucede con otros pescados, alternarlo con diferentes especies ayuda a mantener una alimentación variada y equilibrada.

Bonito y caballa

Las conservas en escabeche de bonito, atún, caballa y otros pescados aportan 20 microgramos de vitamina D por cada 100 gramos. Aunque su contenido es inferior al de las conservas en aceite, siguen siendo una fuente destacada de este nutriente.

El escabeche, elaborado habitualmente con vinagre, aceite y otros ingredientes, aporta un sabor característico y facilita la conservación. Para controlar la ingesta de sal, resulta recomendable revisar el etiquetado y comparar distintas opciones comerciales.

Una pescadería en el mercado de Cádiz (Shutterstock España)
Una pescadería en el mercado de Cádiz (Shutterstock España)

Sardinas

En sexto lugar aparecen los arenques, las sardinas y otros pescados ricos en grasa conservados mediante salazón y ahumado, con 17 microgramos por cada 100 gramos.

Estas preparaciones permiten disfrutar del pescado de otra manera y añadir variedad al menú. Sin embargo, su contenido en sal puede ser elevado, por lo que es conveniente moderar las cantidades, especialmente en personas que necesitan controlar el consumo de sodio.

Caballa, jurel y palometa

La séptima posición la comparten la caballa, el jurel o chicharro y la palometa, con 16 microgramos de vitamina D por cada 100 gramos. Son alternativas interesantes para quienes buscan incorporar pescado azul a su alimentación.

A la plancha, al horno o acompañados de verduras, permiten elaborar platos sencillos y nutritivos. Por ello, la clasificación demuestra que existen diversas fuentes alimentarias de vitamina D, sin necesidad de recurrir a especies amenazadas.

Temas Relacionados

PescadosAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mafalda Cardenal, cantante: “No me parece justo exigir a los personajes públicos ser expertos en todo”

La cantante que en 2023 se dio a conocer con el éxito viral ‘tu fan’ publica su segundo disco, ‘Belonia’, en el que cambia el desamor por las canciones románticas a su pareja, Antón Carreño, la otra mitad de Taburete

Mafalda Cardenal, cantante: “No me parece justo exigir a los personajes públicos ser expertos en todo”

El caballito de mar de hocico largo se convierte en especie “vulnerable” en España tras años de lucha: es un icono del Mar Menor amenazado por el ser humano

Su inclusión en el Catálogo de Especies Amenazadas supone un hito importante para la protección de un animal emblemático del Mediterráneo español

El caballito de mar de hocico largo se convierte en especie “vulnerable” en España tras años de lucha: es un icono del Mar Menor amenazado por el ser humano

Un abogado le ‘gana’ un marquesado en los tribunales a la mujer de un juez: hubo acusación de traición y árboles genealógicos imposibles teniendo hijos con 57 años

Un tribunal falla que un letrado tiene mejor derecho al título que la actual marquesa de Miraflores de San Antonio porque ha podido acreditar que es descendiente directo, lo que prevalece. La marquesa puede recurrir a la Audiencia Provincial

Un abogado le ‘gana’ un marquesado en los tribunales a la mujer de un juez: hubo acusación de traición y árboles genealógicos imposibles teniendo hijos con 57 años

Premios Princesa de Asturias 2026: a qué hora empiezan y dónde ver la gala en directo

La Familia Real al completo inaugura la agenda oficial en Oviedo con el tradicional recital sinfónico en el Auditorio Príncipe Felipe

Premios Princesa de Asturias 2026: a qué hora empiezan y dónde ver la gala en directo

Artur, el chef catalán que ha recuperado un aceite de oliva casi extinto y un refresco olvidado: “Forman parte de nuestra genética”

Impulsor de iniciativas como el aceite L’Oblit o la recuperación de la botifarra terregada, Martínez ha dedicado buena parte de su carrera a reivindicar el patrimonio gastronómico de su territorio

Artur, el chef catalán que ha recuperado un aceite de oliva casi extinto y un refresco olvidado: “Forman parte de nuestra genética”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un abogado le ‘gana’ un marquesado en los tribunales a la mujer de un juez: hubo acusación de traición y árboles genealógicos imposibles teniendo hijos con 57 años

Un abogado le ‘gana’ un marquesado en los tribunales a la mujer de un juez: hubo acusación de traición y árboles genealógicos imposibles teniendo hijos con 57 años

Inmaculada Lova, la jueza que investigará a Sofía Puente: le obligaron a jubilarse por incapacidad en 2006 y sentó en el banquillo a Carlo Ancelotti

Milei, protagonista por un día de la precampaña para las elecciones generales del 29-N: “No hay nada más divertido que patear culos zurdos”

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Pedro Sánchez vuelve a responder a Milei en un mitin en Burgos tras llamarle “impresentable dictador”: “Las motosierras y los tijeretazos no construyen nada. Destruyen”

ECONOMÍA

Óscar Vara, economista: “El problema de la vivienda se ha politizado, se ha usado para polarizar a los ciudadanos y eso es muy peligroso”

Óscar Vara, economista: “El problema de la vivienda se ha politizado, se ha usado para polarizar a los ciudadanos y eso es muy peligroso”

España agota una racha de crecimiento de cinco años sin resolver sus dos grandes debilidades: vivienda y productividad

Los propietarios que no renueven el contrato pero quieran seguir alquilando la vivienda tendrán que indemnizar al inquilino con unos 15.500 euros

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Cuidado con el prefijo 400: acaba de estrenarse para las llamadas comerciales y ya alertan de una estafa telefónica

DEPORTES

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona