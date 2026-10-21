España Deportes

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El malagueño rompe el muro de Ernst y guía al Betis al tres de tres tras una noche de máxima exigencia

Isco. (Julio Muñoz/EFE)
Isco. (Julio Muñoz/EFE)
Guardar

Volvía la Champions a La Cartuja para que los béticos puedan disfrutar de su equipo. Seis de seis era la carta de presentación de los de Manuel Pellegrini ante un Feyenoord de caras conocidas que no se iba a doblegar en capital hispalense. Los verdiblancos salieron con personalidad, decididos a hacer su fútbol. Balón, profundidad por las bandas y desborde de los extremos.

Así fueron los primeros 15 minutos. El Feyenoord se sacudió la presión y empezó a tener balón. El Betis bajo las pulsaciones y se organizó en defensa. Si los primeros quince fueron de los locales; los segundos fueron visitantes, pero sin ningún peligro para la meta de Álvaro Valles. Lo contrario para Ernst, que hasta tuvo que intervenir tras una aventura de Bartra. Apareció la punta de los dedos para evitar el golazo.

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando sí despertó el Feyenoord de la mano de Hadj Moussa. Recorte a Fran García y estirada de Valles. Otra vez, el extremo dejó atrás al lateral y buscó el pase de la muerte. Salvador Natan en el palo corto. Los holandeses estaban viviendo sus mejores minutos. El Betis pedía el descanso.

Y tardó en llegar. Porque la última fue del Fayenoord y no entró de milagro. Valente se coló por la línea de fondo y puso un balón raso en el área pequeña. Zechiël se anticipó a Fran García, pero su remate se fue por encima del larguero cuando era de esas jugadas que son más fáciles de marcar que fallar. A vestuarios y gracias.

PUBLICIDAD

A la vuelta, los neerlandeses salieron más intensos y se volcaron sobre el área bética, con más posesión y presencia en área rival. Un córner de Vanhoutte lo cabeceó muy forzado St. Juste a las manos del portero; poco después, un balonazo lo dejó aturdido y tuvo que salir un rato a la banda. Vanhoutte vio amarilla por frenar a Isco, Zechiël probó desde lejos sin acierto y Hadj Moussa seguía dando problemas.

Pero el fúbtol tiene estas cosas. Cuando más incómodo estaba el Betis, llegó la jugada decisiva. Abde se internó en el área por la izquierda y el balón tocó en el brazo de St. Juste: penalti. Isco, capitán, tiró con seguridad y engañó a Ernst con un disparo raso a su derecha. Locura en La Cartuja. Un paso más cerca del tres de tres.

El gol del Betis. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
El gol del Betis. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Pellegrini movió el banquillo: Fornals y Antony dejaron su sitio a Ceballos y Riquelme. El brasileño se marchó muy enfadado y tiró al suelo la parte de arriba del chándal camino de vestuarios.

El gol no apagó al Feyenoord, que se instaló en campo contrario y obligó al Betis a defender cada vez más cerca de su área. Los visitantes reclamaron dos penaltis, uno por una caída de Read ante Abde y otro por un balón en el hombro de Bartra, pero Sozza no vio nada punible. Tampoco en el VAR.

Con el partido en su tramo decisivo, tuvieron la última los holandeses con otro pase de la muerte de Hadj Moussa. Providencial Riquelme para llegar ‘in extremis’ y desbaratar la oportunidad del empate. Victoria trabajada, sufrida, y merecdia de un Betis que está de dulce en Europa. Duerme en el Top 8. Tres de tres. ¿Champions verdiblanca?

Temas Relacionados

Real BetisChampions LeagueFútbolFútbol EspañaEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

El equipo de Mourinho sigue con pleno de victorias en Europa

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Se escucharon pitos por parte de la grada visitante que se respondían con aplausos por parte de la afición madridista

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona

Los goles de Bernardo Silva, Arda Güler, Mbappé y Diomande dieron la victoria al club blanco

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona

La regla de oro de Manuel Pellegrini para llevar el vestuario del Betis en Champions: “Nunca he sido amigo de alguno de mis jugadores”

El club verdiblanco tiene la oportunidad de hacer pleno de victorias y tener pie y medio dentro de la siguiente ronda

La regla de oro de Manuel Pellegrini para llevar el vestuario del Betis en Champions: “Nunca he sido amigo de alguno de mis jugadores”

La historia detrás del nacimiento del Leipzig: no tiene ni 30 años de vida y nació de la ilusión de un aspirante a futbolista que se quedó en el camino

El equipo alemán compró la plaza al el SSV Markranstädt para empezar a competir en el año 2009

La historia detrás del nacimiento del Leipzig: no tiene ni 30 años de vida y nació de la ilusión de un aspirante a futbolista que se quedó en el camino
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Pedro Sánchez vuelve a responder a Milei en un mitin en Burgos tras llamarle “impresentable dictador”: “Las motosierras y los tijeretazos no construyen nada. Destruyen”

Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II antes de su vuelta a Argentina: así ha sido la reunión entre los mandatarios

La nueva vida de Macarena Olona en Alicante después de jurar como abogada privada: qué significa y en qué se diferencia de su anterior trabajo como funcionaria

Javier Milei habla por videollamada con Santiago Abascal: “¡Amigo! ¿Cómo andás? Che, dicen que no me querés más”

ECONOMÍA

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Cuidado con el prefijo 400: acaba de estrenarse para las llamadas comerciales y ya alertan de una estafa telefónica

Las cooperativas de aceite de oliva exigen al Gobierno que intervenga ya ante el desplome de los precios: “No entendemos el retraso”

Feijóo afirma que “si un okupa entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza, nadie le puede sacar en años”: qué dice realmente la ley

El 29-N reabre la incertidumbre sobre la subida salarial de los funcionarios y la recuperación de las pagas extra: qué cambia con el adelanto electoral

DEPORTES

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona

La regla de oro de Manuel Pellegrini para llevar el vestuario del Betis en Champions: “Nunca he sido amigo de alguno de mis jugadores”

La historia detrás del nacimiento del Leipzig: no tiene ni 30 años de vida y nació de la ilusión de un aspirante a futbolista que se quedó en el camino