James Gunn comparte el primer vistazo a la secuela de ‘Superman’ con una gran pista para el próximo villano

Superman presenta un nuevo tráiler.

La nueva película de Superman ya ha echado a andar, y lo ha hecho con grandes novedades. No solo se conoce el título de la misma, que será Man of Tomorrow, sino que también se ha compartido el primer vistazo al que será el guion del filme, a cargo nada menos que del director James Gunn. Ha sido el propio autor de Guardianes de la Galaxia y de este reinicio del mítico superhéroe el encargado de lanzar este adelanto, que ya ha dejado una gran pista para los más atentos.

La secuela de Superman se anunció hace ya un tiempo, aunque hasta ahora no se había podido ver nada confirmado al respecto. El éxito de su predecesora, que llegó hace tan solo unos días a HBO Max y que sin duda ha sido una de las grandes películas de lo que va de año, impulsó la puesta en marcha del proyecto y su luz verde, que ahora ha llegado a una fase decisiva con el guion de Gunn. De hecho, esta secuela ya tiene fecha oficial de estreno, para el próximo 9 de julio de 2027.

Gunn volverá a contar de esta forma con David Corenswet, Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult como el superhéroe, Lois Lane y el supervillano Lex Luthor. Eso sí, el propio director ya ha confirmado que esta Man of tomorrow planteará una alianza temporal entre Clark Kent y Luthor en pos de acabar con una amenaza mayor. ¿De qué tipo de amenaza estamos hablando? Pues bien, la fotografía de Gunn con el guion ha dejado ya una gran pista al respecto.

Imagen del guion de 'Man of tomorrow', la secuela de 'Superman'

Brainiac al acecho

En la imagen se puede ver una recreación de la cabeza humana de perfil, señalando en concreto la parte del cerebro, en lo que muchos han interpretado como una clara alusión a uno de los villanos más conocidos de Superman en los cómics: Brainiac. Aparecido originalmente en los años 50, Brainiac es descrito como un alienígena de gran intelecto, y con la capacidad de reducir ciudades a tamaños minúsculos, hasta el punto de embotellarlas y coleccionarlas. Eso es lo que pretende hacer en más de una ocasión con Metrópolis, siendo interrumpido por Superman.

Aunque Brainiac no ha llegado a tener su aparición en películas de acción real hasta la fecha, se trata de uno de los archienemigos del Hijo de Krypton, por lo que no sería de extrañar que Gunn considerase el momento perfecto para llevarlo a la gran pantalla. Después de todo, encajaría en una narrativa en la que llegase a la Tierra para intercambiar conocimientos con Lex Luthor y finalmente se revelase como una amenaza mucho mayor para Metrópolis y todo el planeta Tierra, hasta el punto de que el dueño de LexCorp tuviese que formar alianza con Superman, muy a su pesar. Los fans ya han empezado a especular con la posibilidad de que Brainiac sea el principal antagonista de la película, a la espera de nuevos detalles y de que se confirmen los nuevos fichajes de cara al reparto de la película.