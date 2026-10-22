España

Premios Princesa de Asturias 2026: a qué hora empiezan y dónde ver la gala en directo

La Familia Real al completo inaugura la agenda oficial en Oviedo con el tradicional recital sinfónico en el Auditorio Príncipe Felipe

La princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2022. (Casa Real)
Empiezan los Premios Princesa de Asturias 2026.(Casa Real)
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La capital asturiana abre oficialmente sus puertas a la semana grande de la cultura. Con el sonido de las gaitas inundando el centro de la ciudad y el despliegue protocolario a punto, Oviedo da este jueves, 22 de octubre, el pistoletazo de salida a los Premios Princesa de Asturias 2026. La llegada de los Reyes y sus hijas marca el inicio formal de unas jornadas de máxima intensidad institucional, en una edición donde todas las miradas volverán a posarse sobre la Familia Real y la consolidación pública del papel de la heredera.

El primer acto de la agenda oficial no tiene como escenario el Teatro Campoamor ni el Hotel de la Reconquista, sino el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe. Como marca la liturgia de cada año, la víspera de la entrega de galardones sirve para reunir a las principales autoridades del Principado, a los miembros de la Fundación y a buena parte de los premiados en una cita musical de primer nivel. Es, además, el momento en el que el público ovetense puede arropar por primera vez a los monarcas y a sus hijas a pie de calle.

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Más allá del contenido musical, este arranque de jueves concentra un evidente interés para la crónica social. La llegada de don Felipe, doña Letizia, Leonor y Sofía al auditorio supone el primer posado de la familia al completo tras semanas de compromisos académicos e institucionales por separado. Una cita que tradicionalmente marca la pauta estilística del fin de semana, sirviendo de termómetro para medir la complicidad familiar antes de afrontar los compromisos de mayor calado institucional.

La apertura de los Premios Princesa de Asturias

El acto inaugural por excelencia de este jueves es la celebración del tradicional Concierto Premios Princesa de Asturias, organizado por la Fundación en colaboración con la orquesta sinfónica local y el coro de la institución. Este evento reúne en el Auditorio de Oviedo a centenares de invitados del mundo civil, empresarial y cultural, funcionando como la primera gran toma de contacto informal entre los galardonados de este año y los anfitriones de la Corona.

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Los Premios Princesa de Asturias 2022 dejaron una divertida anécdota en la que la heredera al trono se sumó a los aplausos de los asistentes tras su discurso.

Las miradas de los especialistas en moda y protocolo estarán clavadas en la escalinata de acceso al auditorio. La elección de vestuario de doña Letizia para este concierto suele caracterizarse por una apuesta moderna y sofisticada, habitualmente decantándose por trajes de pantalón, brillos discretos o cortes sobrios, mientras que la princesa Leonor y la infanta Sofía continuarán perfilando su propio estilo adulto tras haber superado la mayoría de edad. La imagen de los cuatro avanzando juntos hacia el interior del recinto es siempre uno de los momentos más reproducidos de la cobertura televisiva.

Dónde seguir la llegada de la Familia Real

Para quienes quieran seguir el desembarco de los Reyes y sus hijas en Oviedo, el movimiento institucional arranca a media tarde. La llegada de la Familia Real a las inmediaciones del Auditorio Príncipe Felipe está prevista alrededor de las 19:00 horas, momento en el que don Felipe, doña Letizia, Leonor y Sofía bajarán del coche oficial para saludar a los centenares de ciudadanos que tradicionalmente se concentran tras las vallas en la plaza de la Gesta.

OVIEDO, 23/10/2025.- Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados de la princesa Leonor (i), y de la infanta Sofía (d), a su llegada al tradicional Concierto de los Premios Princesa de Asturias, un día antes de la ceremonia de entrega de los galardones 2025.- EFE/ Ballesteros
El concierto de los Premios Princesa de Asturias. (EFE/Ballesteros)

La cobertura en directo estará plenamente garantizada tanto en televisión como en plataformas digitales. No será hasta mañana, viernes 23, cuando se retransmita en directo la entrega de premios. La televisión autonómica asturiana, RTPA, desplegará una programación especial continua desde primera hora de la tarde, conectando con los puntos clave de la ciudad y emitiendo al completo la llegada y el ambiente previo al recital. En el ámbito nacional, Televisión Española prestará una atención prioritaria a través del Canal 24 Horas y las conexiones informativas de La 1, complementado con la emisión en directo por internet a través de RTVE Play y los canales oficiales de la Fundación Princesa de Asturias en redes sociales.

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