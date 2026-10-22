España

Milei, protagonista por un día de la precampaña para las elecciones generales del 29-N: “No hay nada más divertido que patear culos zurdos”

La visita del presidente argentino a Madrid provoca un enfrentamiento entre él y Sánchez, y refuerza la sintonía con Abascal y Ayuso, mientras Feijóo guarda silencio

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha llamado este miércoles "impresentable dictador" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Es una deuda de honor que tienen con su propia sangre: sacar a los socialistas a patadas porque ustedes son la cuna del liberalismo", ha expresado en su primer acto público en Madrid, en el que supone el tercer viaje del mandatario argentino al país en lo que va de año.
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Javier Milei ha pisado este miércoles suelo español por séptima vez desde que asumió la presidencia de Argentina, y lo ha hecho en plena precampaña electoral para las generales del próximo 29 de noviembre. Con la cita con las urnas cada vez más cerca, el mandatario argentino y los principales dirigentes españoles han aprovechado la jornada para marcar posiciones. “Soy amigo de Santiago Abascal y de Isabel Díaz Ayuso, y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”, afirmó Milei durante su intervención en Nueva Economía Fórum, donde expresó su respaldo a ambos. Para Pedro Sánchez, sin embargo, reservó los reproches, calificando al presidente del Gobierno de “impresentable dictador” y deseando que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones.

Desde Madrid, el presidente argentino defendió sus posturas liberales y cargó contra el socialismo, al que responsabiliza del “estancamiento económico” que, a su juicio, atraviesan España y otros países occidentales. También aludió a la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta del pasado mes de julio, y acusó a la izquierda de utilizar el suceso para buscar rédito electoral. De hecho, presentó el cambio político como una oportunidad para recuperar el rumbo liberal. “Queremos que la reconstrucción de Argentina sea la hoja de ruta para la reconstrucción de Occidente”, declaró Milei, reivindicando a España como un país con una tradición liberal que, en su opinión, debe recuperar.

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Sánchez reivindica a los “zurdos”

Pero, incluso antes de que el presidente argentino iniciara su intervención, el PSOE ya tenía preparada su respuesta. La sede de la madrileña calle Ferraz amaneció el miércoles con una gran lona dirigida a Milei, en la que el partido le daba la bienvenida a España y reivindicaba el término que utiliza el argentino para atacar a sus adversarios ideológicos. El mensaje, acompañado de una motosierra integrada en el apellido del mandatario, concluía con la etiqueta #ZurdosYOrgullosos.

Una iniciativa que fue secundada por el propio Sánchez en X con un vídeo en el que defendía distintas medidas de su Gobierno, como la subida del salario mínimo y de las pensiones, la ampliación de los permisos familiares y la defensa del derecho al aborto. El presidente concluyó su mensaje reivindicando con orgullo la etiqueta de “zurdo”.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un acto del partido celebrado en Burgos el mismo día que el presidente de Argentina, Javier Milei, le llama "impresentable dictador" en Madrid.

Ya por la tarde, el presidente del Gobierno volvió a referirse a Milei durante un mitin en Burgos, donde aprovechó el enfrentamiento para cargar también contra el PP y Vox. Sánchez ironizó con que la visita del argentino colocó a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal en una situación incómoda y “les ha creado un problema, no saben dónde meterse ni dónde meterlo”.

Así, Sánchez contrapuso las políticas de su Ejecutivo al modelo de recortes que asocia con Milei y defendió los datos de empleo en España. También reivindicó las subidas del salario mínimo impulsadas durante su mandato frente a las medidas de ajuste aplicadas en Argentina. “La motosierra y los tijeretazos no construyen nada, destruyen”, sentenció el presidente.

Ayuso recibe a Milei con “un profundo afecto” y le promete que Madrid “siempre será su casa”

La afinidad del argentino con la derecha de nuestro país ha quedado patente tras su charla con Santiago Abascal. Aunque el líder de Vox no pudo reunirse presencialmente con Milei porque se encontraba desarrollando su propia agenda de precampaña en Galicia y Asturias, ambos mantuvieron una videollamada desde la sede de la Fundación Disenso, vinculada al partido de ultraderecha, donde el mandatario se reunió con el secretario general del partido, Ignacio Garriga, y el director de la fundación, Jorge Martín Frías.

“Che, dicen que no me querés más”, bromeó el presidente argentino al saludar a Abascal, que le explicó que se encontraba de viaje electoral fuera de Madrid. Durante la llamada, de tono distendido e informal, Milei dijo que “no hay nada más divertido que patear culos zurdos”, palabras que fueron respaldadas por el líder de Vox. Abascal, además, expresó su deseo de que la participación electoral les permita obtener un buen resultado el 29-N.

El presidente de Argentina, Javier Milei, sostiene una videollamada a través de un teléfono móvil con el líder de Vox, Santiago Abascal, durante su estancia en Madrid. En la sala se encuentran presentes acompañantes en traje formal junto a una bandera de España.

Después, como última cita política en España, el argentino se reunió con Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña recibió a Milei en las instalaciones del Canal de Isabel II, en lugar de hacerlo en la sede de la Presidencia regional, en la Puerta del Sol. El encuentro, cuya celebración no habían confirmado desde Madrid hasta la mañana de este miércoles, fue “una enorme alegría” para la presidenta madrileña, quien aseguró sentir “un profundo afecto por esta nación hermana y deseamos de corazón que recupere el camino de la prosperidad tras tantos años de decadencia y pobreza”. “Sus éxitos serán también los nuestros. Madrid es y siempre será su casa”, señaló Ayuso en una publicación en X, acompañada de las fotografías oficiales de la reunión, de la que no se ha hecho público el contenido.

Milei y Ayuso
Milei y Ayuso (PP Comunidad de Madrid)

Por su parte, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha optado por no mencionar a Milei en sus intervenciones públicas de este miércoles. Y, aunque desde Argentina sí quisieron celebrar un encuentro entre el rey Felipe VI y Milei, desde la Casa Real aclararon que, por protocolo institucional, una audiencia con el monarca debe ir acompañada de un encuentro con el presidente del Gobierno.

Exteriores afirma que “España no acepta injerencias externas”

Ante las declaraciones del presidente de Argentina, el Ministerio de Exteriores expresó su “más enérgica condena” ante los “insultos y calumnias” que, según su comunicado, Milei ha dirigido contra Sánchez, España y los españoles. El departamento rechazó lo que considera un llamamiento a la violencia y recordó que España es una nación soberana que no acepta injerencias externas ni ataques contra sus instituciones democráticas. Asimismo, calificó de “indigno” que el presidente argentino visite el país con el propósito, según la interpretación del Ministerio, de fomentar “un clima de polarización y violencia” entre españoles y entre España y Argentina.

Ayuso y Milei
Ayuso y Milei (PP Comunidad de Madrid)

Pero esta relación de choques viene de lejos. En el primer viaje de Milei a España como presidente, en mayo de 2024, Milei llamó “corrupta” a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, unas declaraciones que provocaron una crisis diplomática que llevó a España a retirar a su embajadora en Buenos Aires, y el nuevo representante no fue designado hasta cinco meses después. Ahora, esta última visita ha terminado convertida en un episodio más de la precampaña, situando al mandatario argentino en el centro de la jornada política de nuestro país. Sin haber tenido un encuentro con el Gobierno de España, Milei volvió a Argentina consiguiendo que su enfrentamiento con Sánchez marcara buena parte de la conversación electoral del día.

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