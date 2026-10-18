España

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

La alimentación encabeza la lista de partidas que más se disparan en diciembre, a lo que se le suman los regalos, el ocio y la lotería. Vigilar y planificar estos gastos puede evitar que las celebraciones terminen desequilibrando las cuentas domésticas

El 20% de los encuestados ya tenía todos los regalos comprados en noviembre (Freepik)
Diciembre es uno de los meses con mayor gasto per cápita del año (Freepik)
Guardar

Aunque todavía no ha pasado Halloween, muchos ya tienen la mirada puesta en Navidad. Diciembre es uno de los meses con mayor gasto per cápita del año porque, entre comidas familiares, regalos y lotería, el desembolso medio por consumidor puede alcanzar los 1.300 euros durante las fiestas, según los cálculos de la Asociación Española de Consumidores (AEC) en 2025.

Ante esto, hay ciertos gastos que hay que vigilar y varias recomendaciones a seguir para evitar que las celebraciones terminen por desequilibrar las cuentas domésticas. La alimentación, según Domestica tu Economía, encabeza la lista de partidas que más se disparan en diciembre, teniendo en cuenta además que los precios aumentan más cada año. En conjunto, hay siete alimentos típicos en estas celebraciones, entre ellos el cordero, el redondo de ternera, el jamón ibérico y las ostras, que registran precios máximos justo antes de las navidades.

PUBLICIDAD

Pero a la cesta de la compra se le suman otros gastos tradicionales, como los regalos, que representan la segunda gran partida del presupuesto navideño, con una inversión media estimada de 566 euros por persona, según la AEC. El ocio añade otros 226 euros per cápita, mientras que la lotería, con el Sorteo Extraordinario de la Navidad como gran protagonista, suma 96 euros adicionales al gasto medio de cada consumidor.

Elaborar un presupuesto con partidas separadas

Frente a esto, lo mejor es llevar un consumo responsable. El primer paso recomendado consiste en elaborar un presupuesto detallado antes de que comiencen las compras, con partidas separadas para comida, regalos, desplazamientos, ocio y lotería. Esta planificación permite conocer de antemano los límites de gasto en cada apartado y reduce el riesgo de sobrepasarlos.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una mujer empuja su carrito lleno de regalos y alimentos típicos de la temporada navideña mientras recorre los pasillos de un supermercado festivamente decorado con árboles, guirnaldas y luces. El ambiente refleja la intensidad de las compras en vísperas de Navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Confeccionar una lista previa de las compras previstas complementa esta estrategia. El ejercicio facilita calcular el presupuesto con mayor precisión y actúa como barrera frente a las compras impulsivas, uno de los principales enemigos de la economía doméstica en estas fechas.

Utilizar un comparador de precios y no fiarse de todos los descuentos

La comparación de precios entre distintos establecimientos y plataformas online continúa siendo una de las herramientas más eficaces para ahorrar. Internet ofrece numerosos comparadores capaces de rastrear el coste de un mismo producto en diferentes tiendas, lo que permite identificar la opción más conveniente antes de cerrar cualquier compra.

Los expertos en consumo también recomiendan desconfiar de los grandes descuentos, muy comunes en esta época del año. Diciembre concentra una intensa actividad comercial, por lo que las rebajas verdaderamente significativas son poco frecuentes. Ante una oferta que parezca demasiado atractiva, conviene verificar la fiabilidad del vendedor para descartar posibles fraudes.

Evitar los créditos rápidos y elegir bien los juguetes

La tradición de intercambiar regalos y reunir a la familia en torno a la mesa genera una presión de consumo difícil de esquivar. Pero recurrir a créditos rápidos para cubrir gastos que superan las posibilidades reales del bolsillo es una decisión financiera poco recomendable en estas fechas. Este tipo de financiación suele conllevar intereses elevados que, a la larga, transforman el recuerdo de las celebraciones en un problema económico prolongado.

Las razones por las que aumentan los incendios en viviendas en Navidad: ya van 19 muertos en España en estas fechas

En cuanto a la elección de los juguetes para los más pequeños de la casa, la OCU aconsejó priorizar la adecuación a la edad del menor por encima del precio. Un regalo pensado para estimular el aprendizaje y el entretenimiento del niño resulta más útil que uno caro que termine olvidando al poco tiempo, lo que convierte ese gasto en dinero malgastado.

Comprar siempre en sitios web de confianza

El auge de las compras digitales añade también un factor adicional de riesgo durante la temporada navideña. La proliferación de páginas fraudulentas obliga a extremar la precaución al elegir dónde comprar por internet. Optar por plataformas reconocidas y de confianza reduce la posibilidad de convertirse en víctima de una estafa, un riesgo que puede transformar un ahorro aparente en una pérdida económica mayor.

Temas Relacionados

AhorroConsumo EspañaLotería de NavidadEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué es el ‘pinkwashing’: la polémica de las empresas que usan la concienciación contra el cáncer de mama como marketing comercial

Octubre es el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, por lo que miles de personas, organizaciones y marcas se cuelgan un lazo rosa para sumarse a la lucha contra la enfermedad

Qué es el ‘pinkwashing’: la polémica de las empresas que usan la concienciación contra el cáncer de mama como marketing comercial

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4

José Manuel Felices, doctor: “Nunca comas chicle después de comer, retrasa tu digestión y te pone la barriga como un globo”

El especialista explica cómo este hábito puede afectar al aparato digestivo y cuánto tiempo recomienda esperar antes de mascar chicle

José Manuel Felices, doctor: “Nunca comas chicle después de comer, retrasa tu digestión y te pone la barriga como un globo”

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Pollo estofado con batata y champiñones: una receta caliente que es ideal para el otoño y destaca por su sabor dulce

Una receta casera y reconfortante en la que el pollo tierno se combina con la suavidad de la batata y el sabor intenso de los champiñones

Pollo estofado con batata y champiñones: una receta caliente que es ideal para el otoño y destaca por su sabor dulce
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

El Constitucional, contra el calendario electoral: qué tendría que pasar para que los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

Feijóo encarga a Xavier García-Albiol liderar la ley antiokupas en el Congreso tras el 29N

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29-N: fechas, documentos pasos para realizar el trámite

ECONOMÍA

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Así decide el Banco de España el diseño de los billetes: analiza las miradas, el tacto y las emociones de las personas

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Sevilla

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Sevilla

Davidovich frena el año estelar de Rafa Jódar y levanta el Masters 1000 de Shangái con una remontada a la altura de los grandes tenistas

Messi hace ‘sold out’ en los Princesa de Asturias en solo 13 minutos: recibirá un premio por su “formidable labor para promover el acceso a la educación y cuidado de la salud infantil”

Del “cada uno iba por su cuenta” a los Juegos Olímpicos: el freeride estará en los Alpes 2030 y España ya sueña con una medalla

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico