Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

Diciembre es uno de los meses con mayor gasto per cápita del año (Freepik)

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Aunque todavía no ha pasado Halloween, muchos ya tienen la mirada puesta en Navidad. Diciembre es uno de los meses con mayor gasto per cápita del año porque, entre comidas familiares, regalos y lotería, el desembolso medio por consumidor puede alcanzar los 1.300 euros durante las fiestas, según los cálculos de la Asociación Española de Consumidores (AEC) en 2025.

Ante esto, hay ciertos gastos que hay que vigilar y varias recomendaciones a seguir para evitar que las celebraciones terminen por desequilibrar las cuentas domésticas. La alimentación, según Domestica tu Economía, encabeza la lista de partidas que más se disparan en diciembre, teniendo en cuenta además que los precios aumentan más cada año. En conjunto, hay siete alimentos típicos en estas celebraciones, entre ellos el cordero, el redondo de ternera, el jamón ibérico y las ostras, que registran precios máximos justo antes de las navidades.

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Pero a la cesta de la compra se le suman otros gastos tradicionales, como los regalos, que representan la segunda gran partida del presupuesto navideño, con una inversión media estimada de 566 euros por persona, según la AEC. El ocio añade otros 226 euros per cápita, mientras que la lotería, con el Sorteo Extraordinario de la Navidad como gran protagonista, suma 96 euros adicionales al gasto medio de cada consumidor.

Elaborar un presupuesto con partidas separadas

Frente a esto, lo mejor es llevar un consumo responsable. El primer paso recomendado consiste en elaborar un presupuesto detallado antes de que comiencen las compras, con partidas separadas para comida, regalos, desplazamientos, ocio y lotería. Esta planificación permite conocer de antemano los límites de gasto en cada apartado y reduce el riesgo de sobrepasarlos.

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Una mujer empuja su carrito lleno de regalos y alimentos típicos de la temporada navideña mientras recorre los pasillos de un supermercado festivamente decorado con árboles, guirnaldas y luces. El ambiente refleja la intensidad de las compras en vísperas de Navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Confeccionar una lista previa de las compras previstas complementa esta estrategia. El ejercicio facilita calcular el presupuesto con mayor precisión y actúa como barrera frente a las compras impulsivas, uno de los principales enemigos de la economía doméstica en estas fechas.

Utilizar un comparador de precios y no fiarse de todos los descuentos

La comparación de precios entre distintos establecimientos y plataformas online continúa siendo una de las herramientas más eficaces para ahorrar. Internet ofrece numerosos comparadores capaces de rastrear el coste de un mismo producto en diferentes tiendas, lo que permite identificar la opción más conveniente antes de cerrar cualquier compra.

Los expertos en consumo también recomiendan desconfiar de los grandes descuentos, muy comunes en esta época del año. Diciembre concentra una intensa actividad comercial, por lo que las rebajas verdaderamente significativas son poco frecuentes. Ante una oferta que parezca demasiado atractiva, conviene verificar la fiabilidad del vendedor para descartar posibles fraudes.

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Evitar los créditos rápidos y elegir bien los juguetes

La tradición de intercambiar regalos y reunir a la familia en torno a la mesa genera una presión de consumo difícil de esquivar. Pero recurrir a créditos rápidos para cubrir gastos que superan las posibilidades reales del bolsillo es una decisión financiera poco recomendable en estas fechas. Este tipo de financiación suele conllevar intereses elevados que, a la larga, transforman el recuerdo de las celebraciones en un problema económico prolongado.

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En cuanto a la elección de los juguetes para los más pequeños de la casa, la OCU aconsejó priorizar la adecuación a la edad del menor por encima del precio. Un regalo pensado para estimular el aprendizaje y el entretenimiento del niño resulta más útil que uno caro que termine olvidando al poco tiempo, lo que convierte ese gasto en dinero malgastado.

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Comprar siempre en sitios web de confianza

El auge de las compras digitales añade también un factor adicional de riesgo durante la temporada navideña. La proliferación de páginas fraudulentas obliga a extremar la precaución al elegir dónde comprar por internet. Optar por plataformas reconocidas y de confianza reduce la posibilidad de convertirse en víctima de una estafa, un riesgo que puede transformar un ahorro aparente en una pérdida económica mayor.