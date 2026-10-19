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Lucía Menéndez, abogada: “Esto es lo que significa aceptar una herencia a beneficio de inventario”

El procedimiento exige identificar con detalle los derechos, las propiedades y las obligaciones existentes

Una persona revisa un testamento y calcula los gastos asociados a recibir una herencia. (Montaje Infobae con una Imagen Ilustrativa Infobae y una captura de pantalla de @luciamenendezabogada / TikTok)
Una persona revisa un testamento y calcula los gastos asociados a recibir una herencia. (Montaje Infobae con una Imagen Ilustrativa Infobae y una captura de pantalla de @luciamenendezabogada / TikTok)
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Los herederos pueden recibir algo más que dinero, una vivienda o propiedades. Una sucesión también puede incluir préstamos, impuestos pendientes u otras obligaciones que el fallecido no hubiera saldado. En este sentido, la abogada Lucía Menéndez ha explicado en un vídeo publicado en su perfil oficial de TikTok cómo funciona la aceptación de una herencia a beneficio de inventario, una vía para conocer los bienes y las deudas que deja una persona en su herencia sin poner el pelirgo ekl patrimonio del heredero.

En su explicación, Menéndez plantea una situación habitual: “Imagina que tu padre fallece y sabes que ha dejado algo de dinero y una casa, pero también sospechas que puede haber dejado alguna deuda, pero no sabes de cuánto”.

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La duda aparece cuando el heredero desconoce el alcance real de esas obligaciones. “Dices: ‘Claro, acepto la herencia y después voy a tener que pagar yo las deudas’”, señala la letrada. La respuesta depende de la modalidad de aceptación elegida y de los trámites que se realicen ante notario.

En España, la aceptación pura y simple de una herencia puede hacer que el heredero responda de las cargas pendientes también con su patrimonio personal. Por eso, antes de tomar una decisión, resulta necesario conocer tanto los bienes como las deudas que integran la sucesión.

El inventario permite separar los bienes personales de la herencia

La abogada aclara que para situaciones en las que la sucesión viene acompañada de deudas, “existen las herencias a beneficio de inventario”. Su finalidad es elaborar un inventario completo del patrimonio que dejó la persona fallecida.

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“Explicado de manera muy sencilla, es hacer un inventario de los bienes y activos y un inventario de los pasivos y deudas”, afirma Menéndez. En ese listado deben constar, por un lado, inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, acciones u otros derechos. Por otro, préstamos, facturas, créditos fiscales y cualquier otra deuda conocida.

El Código Civil establece que cualquier heredero puede aceptar a beneficio de inventario, incluso si la persona fallecida que hizo testamento, conocida legalmente como testador, hubiera intentado impedirlo. La declaración debe realizarse ante notario y requiere un inventario fiel y exacto, sujeto a formalidades y plazos legales.

Uno de los errores más frecuentes que se cometen en la herencia.

Las deudas se pagan hasta donde alcance la herencia

La clave de este procedimiento es que protege al heredero frente a un posible desequilibrio entre activos y deudas. “Si los activos superan a las deudas, aceptaremos la herencia y, si no, la rechazaremos”, aconseja Menéndez.

Sin embargo, el beneficio de inventario también ofrece otra posibilidad: aceptar la herencia sin que las deudas alcancen el patrimonio particular de quien hereda. El artículo 1023 del Código Civil dispone que el heredero solo queda obligado a pagar las cargas hereditarias “hasta donde alcancen los bienes de la misma”.

Esto implica que los acreedores pueden reclamar frente a los bienes y derechos que formen parte de la herencia, pero no sobre el dinero, la vivienda o los ingresos propios del heredero, siempre que se hayan cumplido los requisitos exigidos para acogerse a este régimen.

Cuidado con omitir bienes o incumplir los trámites

La aceptación a beneficio de inventario exige precisión. La normativa prevé la pérdida de ese beneficio si el heredero excluye de forma consciente bienes, derechos o acciones que debían figurar en el inventario.

También puede haber consecuencias si se venden bienes de la herencia antes de pagar las deudas y los legados sin autorización o sin respetar las condiciones fijadas. Por eso, Menéndez advierte: “Si vas a recibir una herencia, es muy importante saber qué hay detrás, no solo de bienes, sino de pasivos”.

La letrada concluye que, sin esa revisión previa, “después podrías responder con tu patrimonio personal”. La intervención de un notario y el análisis de la documentación disponible permiten determinar qué opción se ajusta a cada caso.

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