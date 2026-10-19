Las películas que no puedes perderte por la Fiesta del Cine: de ‘La bola negra’ y ‘Digger’ a ‘Street Fighter’

La Fiesta del Cine vuelve de este lunes 19 al jueves 22

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Esta semana arranca uno de los momentos más preferidos de cualquier amante del séptimo arte. La Fiesta del Cine, la más esperada para todo el mundo, por fin vuelve a cartelera. Este lunes 19 comienza y durará hasta el próximo jueves 22 de octubre, con cuatro días durante los cuales la entrada de todas las películas tendrá un precio reducido de 3,50 euros. Pero cada vez que llega un momento así, en el que mucha gente aprovecha para acudir a las salas como no han hecho durante el resto del año, surge la misma pregunta: ¿Qué películas merece la pena ver durante estos días?

Pues bien, desde Infobae te traemos una selección de siete títulos de todo tipo de géneros, historias pequeñas o ambiciosas, producciones nacionales o con estrellas internacionales y de mucha duración o muy breves, por si quieres aprovechar la tarde y ver más de una película. Excavadores despiadados, luchadores aguerridos, soldados de la Guerra Civil o parejas con ganas de experimentar te esperan a la vuelta de la esquina.

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‘La bola negra’

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

A estas alturas quedará poca gente que aún no sepa de ella o no la haya visto, pero la Fiesta del Cine es quizá el mejor momento para hacer un hueco en la agenda y sacar entrada para ver la que puede ser la película más importante en la historia reciente de España. Decimos que puede porque es pronto para ver cómo se da su carrera en la temporada de premios de Hollywood, pero lo cierto es que, más allá de los trofeos, el filme dirigido por los Javis es todo un viaje por nuestro país a través de tres líneas temporales y tres personajes unidos por el deseo y por la mirada gay.

‘La invitación’

The Invite Trailer

Joe (Seth Rogen) y Angela (Olivia Wilde) son una pareja que lleva una aburrida rutina y ella decide romperla invitando a sus vecinos de arriba, aunque él tenga la idea de echarles la bronca por hacer demasiado ruido. Una vez llegan Hawk y Pina, los ruidosos vecinos de arriba, comienza a formarse entre los cuatro una conexión de lo más especial que los llevará a contemplar una propuesta de lo más insólita. Remake de Sentimental de Cesc Gay, esta es una de esas películas que también podrían estar en la carrera por los Oscar, especialmente por parte de Penélope Cruz, quien suena como firme candidata al premio a mejor actriz de reparto.

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‘El precio de la red’

La joven actriz estadounidense Mikey Madison protagoniza 'El precio de la red' ('The Social Reckoning') la película de Aaron Sorkin. EFE/Sony Pictures/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Hablamos la semana pasada de lo buena que era La red social, pero más de quince años después ha llegado su secuela no-oficial. Con el mismo guionista, Aaron Sorkin —quien aquí ejerce de director—, la película se centra de nuevo en la figura de Mark Zuckerberg, aunque esta vez desde el punto de vista de una de sus antiguas empleadas para Facebook, Frances Haugen (Mikey Madison), y del periodista (Jeremy Allen White) encargado de destapar uno de los mayores escándalos de la red social puntera durante tanto tiempo.

‘Digger’

DIGGER solo en cines e IMAX a partir del 1 de octubre (Warner Bros. pictures)

Un magnate del petróleo causa una catástrofe que puede provocar el fin de la civilización tal y como la conocemos. ¿No suena tan lejano a día de hoy, verdad? Pues eso se pretende probar Alejandro González Iñárritu con su nueva película, en la que une fuerzas con Tom Cruise para que este dé vida a Digger, uno de los personajes más insólitos en toda su carrera. A medio camino entre la sátira y la farsa, la película explora los límites de la humanidad a la hora de enfrentarse a su mayor miedo: su fin.

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‘Coyote vs Acme’

Coyote vs ACME llegará a los cines el próximo agosto

Si lo que estás buscando es algo de humor, Coyote vs Acme es la película. Trayendo de vuelta a los icónicos Looney Tunes, la película se centra en la historia del Coyote, quien, después de años de perseguir incansablemente al Correcaminos, decide reclamar sus derechos ante la ley. Él y su abogado Kevin deciden llevar a juicio a ACME, la empresa que ha proporcionado al Coyote años y años de fracasos y otras tantas lesiones y magulladuras. Lo que no saben es que esta demanda provoca un cisma en la compañía, que esconde un gran secreto que podría derribar todos sus cimientos. Coyote y abogado empiezan a colaborar juntos para hallar la verdad detrás de todo el caso, en una película cuya historia fuera de la pantalla es casi o tan emocionante como la del propio Coyote, pues estuvo cerca de no ver la luz después de que Warner cancelase su estreno.

‘Resident Evil’

Resident Evil presenta un nuevo tráiler.

Terror, humor...y un poco de videojuegos. Todo cabe en esta particular adaptación de Resident Evil, el mítico videojuego que ya había tenido versiones cinematográficas pero nunca como esta. Todo se debe en gran medida a Zach Cregger, director de hits de terror de los últimos años como Barbarian o Weapons y quien aquí capta a la perfección la esencia original en la historia de un mensajero que se adentra en un peligroso camino conforme descubre que toda Racoon City se está convirtiendo en extraños monstruos. Correr es su única salvación.

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‘Street Fighter’

Street Fighter presenta su tráiler.

Hablando de videojuegos, otra gran adaptación acaba de llegar a cines y será uno de los platos principales para esta Fiesta del Cine. Hablamos de Street Fighter, la cual retoma el clásico videojuego de arcade de la japonesa Capcom y se la lleva a una historia algo distinta de aquella primera adaptación con Jean Claude Van Damme como protagonista. En este caso nos reencontramos con los luchadores Ryu y Ken, ahora separados tras una desgracia común y con ánimo de revancha. Todo cambia cuando el perverso M. Bison organiza un nuevo torneo para grandes luchadores al que son invitados con una clara intención oculta. Junto a otros guerreros como Zangief, Dhalsim, Blanka o la icónica Chun-Li, las peleas nunca tuvieron tanto color y tanta emoción desde la época en la que estaban encerradas en la pantalla de una máquina recreativa.