Los Javis superan a Santiago Segura y ‘La bola negra’ roza el podio de las películas españolas más taquilleras de la historia

Milo Quifes da vida a Carlos, un joven de Granada que es sometido a la bola negra por el casino de la ciudad.

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La bola negra ya es oficialmente la película española más taquillera de este 2026 tras alcanzar una recaudación de 28,6 millones de euros a mitad de su cuarto fin de semana. La película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi ha superado así a Torrente, presidente, de Santiago Segura, el otro gran estreno del año que, tras su estreno a mediados de marzo, había logrado el mejor estreno de una película española en los últimos 16 años.

El éxito de La bola negra sostenido a lo largo de varias semanas, le ha permitido no solo consolidarse como la película más exitosa de la temporada, sino también situarse como la cuarta película española más taquillera de la historia. La historia basada en la obra incompleta de Federico García Lorca y la pieza teatral La piedra oscura, de Alberto Conejero, ha superado ya a títulos emblemáticos de nuestro cine, como Los otros, de Alejandro Amenábar, Un monstruo viene a verme o El orfanato, ambas de Juan Antonio Bayona. En el podio, resisten Ocho apellidos catalanes (36,1 millones), Lo imposible (42,4 millones) y Ocho apellidos vascos (56,2 millones).

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Acumula, además, más de cuatro millones de esperadores desde su estreno, lo que la coloca cada vez más cerca de un top 10 en el que todavía no ha entrado: en el de las películas que más entradas lograron vender, cuya última posición ocupa No desearás al vecino del quinto, que reunió 4,3 millones de personas en salas españolas en 1970. En este ranking, los tres títulos más exitosos son Ocho apellidos vascos (también líder indiscutible en recaudación), con 9,5 millones de espectadores, Los otros, con 6,4 millones, y Lo imposible, con 6,1 millones.

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

La película ya ha superado los cuatro millones de entradas vendidas

A pesar de lo altas que son ya las cifras, todo apunta a que todavía tiene que pasar mucho tiempo para que La bola negra alcance su techo. El ascenso de la producción de los Javis coincide con la cercanía de la Fiesta del Cine. Una promoción que, entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre, podría impulsar todavía más su éxito y aumentar sobre todo el número de espectadores. Por otro lado, también habrá que tener en cuenta el repunte de espectadores que podría haber una vez se conozcan las nominaciones a los Óscar, unos premios donde la cinta española apunta a destacar en varias categorías.

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Desde 2019, las películas españolas más taquilleras de cada año procedían de la factoría de Santiago Segura, con la excepción de 2023. Entonces, Ocho apellidos marroquís fue la producción nacional con mayor recaudación. Según datos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Torrente, presidente había obtenido 28,1 millones de euros y apuntaba a repetir el hito del famoso director, algo que finalmente no ha podido ser tras el éxito de La bola negra.

En cualquier caso, las películas de los Javis y Santiago Segura han sido la causa principal por la que el cine español ya ha superado en 2026 los 100 millones de recaudación. El sector no alcanzaba esa marca desde hacía años y ya apunta al registro de 125,69 millones obtenido en 2014. Aquel resultado se apoyó en Ocho apellidos vascos, El Niño, Torrente 5 y La isla mínima. La recaudación total del mercado también muestra una mejora. A comienzos de octubre, y antes de incorporar los ingresos de La bola negra, las salas españolas ya habían superado los 453 millones de euros alcanzados durante 2025.

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