En directo | Elecciones generales 29-N, última hora: Feijóo presenta este lunes su ‘Contrato con España’

La precampaña sigue su curso tras un fin de semana en el que los protagonistas han sido Begoña Gómez por parte del PSOE y Xavier García Albiol por parte del PP. La primera, como activo para Pedro Sánchez pese a la causa judicial que ha tratado de doblegar al presidente del Gobierno; el segundo, como gran apuesta de Alberto Núñez Feijóo en una comunidad, Cataluña, clave para la victoria el 29 de noviembre, fecha de las elecciones generales.
Los temas siguen siendo la ley de nietos, las pensiones o los sondeos. Mientras las principales casas sociológicas dan amplia ventaja a la derecha -Vox doblaría su resultado de 2023-, estas han bajado su expectativa de escaños, al tiempo que otros analistas, CIS aparte, hablan de un empate técnico por el que el PSOE puede despuntar como primera fuerza. A su izquierda, el Frente Amplio ha echado a andar tras el fracaso de una candidatura conjunta.
Feijóo lanza su ‘Contrato con España’
Alberto Núñez Feijóo presentará este lunes en Madrid su ‘Contrato con España’, un manifiesto que recogerá los valores y principios rectores que guiarán el proyecto del PP si llega al Palacio de la Moncloa. El acto, previsto para las 12:00 horas en el Espacio Larra, “no es un mitin ni una aclamación, sino que se pretende solemnizar el compromiso del candidato con una forma de entender la política, por lo que la escenografía de partido no será preponderante”, informa la agencia Europa Press de fuentes del partido.
Según el PP, se trata del “acta fundacional de la España que viene” porque ese manifiesto recoge el “compromiso” con España del candidato a la Presidencia del Gobierno con “una serie de prioridades y principios”. “Es el kilómetro cero de un proyecto político. La carta de valores del candidato”, según estas fuentes. Aunque pueda haber representantes de la sociedad civil en este acto, Núñez Feijóo tendrá todo el protagonismo, con un discurso “presidencialista”.
Pedro Sánchez en Valladolid
El presidente del Gobierno tiene hoy mitin en Valladolid, en la Cúpula del Milenio, donde ya estuvo en marzo de este año en el cierre de la campaña para las elecciones autonómicas de Castilla y León y con un aforo de 2.000 personas. El acto tendrá lugar a partir de las 18:00 horas y previsiblemente le acompañarán los ministros Óscar Puente y Ana Redondo, en las listas por esta circunscripción, así como el líder socialista en la región, Carlos Martínez. En marzo estuvo también José Luis Rodríguez Zapatero, a quien no se espera en esta ocasión.
Los 163.020 españoles afectados por la suspensión cautelar del voto vinculada a la conocida como ‘ley de nietos’ tienen hasta este próximo jueves 22 de octubre para personarse ante el Tribunal Supremo y presentar alegaciones contra la medida que les impide participar en las elecciones generales del 29 de noviembre. Para hacerlo deben comparecer con abogado y procurador, un requisito que obliga a los afectados a organizar su defensa en un plazo de cinco días hábiles.
El Partido Popular sabe que, si quiere amarrar la victoria en las elecciones generales del 29-N, debe obtener un buen resultado en Cataluña, donde se reparten 42 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados. El escueto resultado en este territorio fue una de las razones por las que Alberto Núñez Feijóo se quedó en 2023 a tan solo cuatro diputados de la presidencia, después de perder uno en Girona por un puñado de votos frente a Junts y otro en Lleida frente al PSOE. Por otro lado, los 19 diputados del PSC resultaron determinantes para que Pedro Sánchez pudiese sostener la coalición progresista.