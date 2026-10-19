En directo | Elecciones generales 29-N, última hora: Feijóo presenta este lunes su ‘Contrato con España’

El presidente del Gobierno emplea como activo de campaña a su mujer, enfrentando a una derecha que ha querido hacerla lastre.

La precampaña sigue su curso tras un fin de semana en el que los protagonistas han sido Begoña Gómez por parte del PSOE y Xavier García Albiol por parte del PP. La primera, como activo para Pedro Sánchez pese a la causa judicial que ha tratado de doblegar al presidente del Gobierno; el segundo, como gran apuesta de Alberto Núñez Feijóo en una comunidad, Cataluña, clave para la victoria el 29 de noviembre, fecha de las elecciones generales.

Los temas siguen siendo la ley de nietos, las pensiones o los sondeos. Mientras las principales casas sociológicas dan amplia ventaja a la derecha -Vox doblaría su resultado de 2023-, estas han bajado su expectativa de escaños, al tiempo que otros analistas, CIS aparte, hablan de un empate técnico por el que el PSOE puede despuntar como primera fuerza. A su izquierda, el Frente Amplio ha echado a andar tras el fracaso de una candidatura conjunta.