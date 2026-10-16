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Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora del Frente Amplio y del viernes clave para la izquierda

Hoy acaba el plazo para registrar coaliciones de cara al 29N. Podemos negocia contrarreloj con Frente Amplio una candidatura unitaria fuera de Madrid y Barcelona, tras el acuerdo alcanzado en Canarias; mientras que los de Colau insisten en extender la unidad también ahí

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Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora del Frente Amplio y del viernes clave para la izquierda (Montaje Infobae)
Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora del Frente Amplio y del viernes clave para la izquierda (Montaje Infobae)

Hoy viernes, 16 de octubre, vence el plazo para registrar coaliciones de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. El jueves, Antonio Maíllo afirmó tajantemente que Izquierda Unida no negociaría de forma bilateral con Podemos y que cualquier negociación debía ser con el Frente Amplio. Horas más tarde, IU, Movimiento Sumar, Nueva Canarias-Bloque Canarista y Podemos anunciaron en Canarias una candidatura conjunta bajo el nombre de Unidad del Pueblo Canario (UPC). Podemos plantea extender este modelo de pactos a otras comunidades, pero descarta hacerlo en Madrid y Barcelona, donde sostiene que la proporcionalidad del sistema electoral reduce el coste de ir por separado.

Frente Amplio, en cambio, defiende que la unidad debe alcanzar también a esas dos circunscripciones, las que reparten mayor número de diputados. Ada Colau reclamó a Podemos que acepte una candidatura conjunta y argumentó que las diferencias programáticas entre ambos espacios no justifican la división. Advirtió, además, que la fragmentación del voto puede beneficiar a Vox por el reparto de escaños que impone la ley d’Hondt. Maíllo se mostró “moderadamente optimista”, mientras Ione Belarra reconoció que un acuerdo en Madrid y Barcelona resulta “muy difícil”. Colau, por su parte, expresó el jueves su deseo de cerrar un pacto entre las fuerzas de izquierda: “Estamos en tiempo de descuento para construir la Unidad Antifascista. Espero que lo consigamos, por el bien de todos”.

El principal escollo son las candidaturas. Podemos defiende el tándem de Irene Montero y Gabriel Rufián, y reclama que Montero encabece la lista por Madrid. Frente Amplio, por su parte, presenta a Colau como candidata —aunque ha dejado abierta la puerta a negociar ese liderazgo— y a Emilio Delgado como cabeza de lista en la capital. En Barcelona, cualquier acuerdo exigiría un entendimiento entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y En Comú Podem, algo que la dirección republicana ha rechazado hasta ahora. En las próximas horas, y hasta las 23:59 de este viernes, terminará de definirse el mapa de alianzas de la izquierda para el 29 de noviembre.

06:07 hsHoy

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en La Moncloa, a 21 de septiembre de 2026, en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en La Moncloa, a 21 de septiembre de 2026, en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)

En las filas socialistas se observa con cierto recelo el culebrón que viven los partidos a su izquierda. Por un lado, el PSOE prevé que canalizará votos hacia la formación en los comicios del 29 de noviembre. Y más aún cuando el rival con potencial para “quitar” voto socialista ahora debe competir por el mismo espacio con otra lista. “La división puede generar algo más de apoyo al PSOE porque la gente verá que es el voto útil. Sabemos que en Madrid, el perfil de Emilio Delgado nos va a quitar algo de voto que nos hubiera elegido y se irá a ellos”, reconoce una fuente socialista consultada por Infobae.

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