España Deportes

La polémica jugada entre Arda Güler y Peque: el Sevilla pedía tarjeta roja para el jugador turco por un posible codazo

La jugada se revisó en el VAR, pero no consideraron que hubiera agresión

Los jugadores del Real Madrid, Arda Güler y Bellingham (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Los jugadores del Real Madrid, Arda Güler y Bellingham (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Guardar

El Real Madrid-Sevilla dejó una de sus imágenes más controvertidas en el minuto 22, cuando un enfrentamiento entre Arda Güler y Peque terminó con el futbolista sevillista en el suelo y varios jugadores envueltos en una tangana. El conjunto visitante reclamó la expulsión del centrocampista turco por un codazo sin balón de por medio, pero la intervención del VAR no cambió la decisión arbitral. Güler pudo continuar sobre el terreno de juego y, poco después, acabaría convirtiéndose en uno de los protagonistas del encuentro.

Hasta ese momento, el partido no había ofrecido demasiados acontecimientos destacados. Sin embargo, la acción entre ambos futbolistas alteró el ambiente del encuentro y provocó las primeras protestas importantes de la noche. Güler y Peque corrían hacia la portería cuando el madridista, en una disputa en la que no había balón de por medio, se deshizo de su marcador con un codazo. El jugador del Sevilla cayó al césped y sus compañeros reclamaron una sanción que podía cambiar el rumbo del partido.

PUBLICIDAD

La reacción no tardó en llegar. Con Peque todavía en el suelo, Huijsen lo levantó de manera violenta, un gesto que elevó la tensión entre los futbolistas de ambos equipos. La situación derivó en una tangana en la que se produjeron varios momentos de enfrentamiento antes de que el colegiado consiguiera recuperar el control. Lo que había comenzado como una acción entre dos jugadores terminó convirtiéndose en el primer gran foco de conflicto del choque.

El partido entre el Real Madrid y el Sevilla (REUTERS/Violeta Santos Moura)
El partido entre el Real Madrid y el Sevilla (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El árbitro decidió intervenir con tarjetas amarillas para el madridista y para Félix, que se encaró con él. La medida disciplinaria no satisfizo las reclamaciones del Sevilla, que consideraba que el comportamiento de Güler merecía un castigo mayor. La posibilidad de una expulsión quedó entonces en manos de la revisión arbitral, con el objetivo de determinar si el contacto podía interpretarse como una agresión.

PUBLICIDAD

La revisión del VAR no cambió la decisión

La jugada fue examinada por el VAR, que mantuvo comunicación en todo momento con Busquets Ferrer. La revisión se centró en el posible codazo de Güler sobre Peque y en si la acción debía tener consecuencias disciplinarias más graves que las adoptadas inicialmente sobre el terreno de juego. Finalmente, los responsables arbitrales no clasificaron el contacto como agresión. Por ese motivo, el futbolista turco evitó la tarjeta roja y pudo seguir participando en el encuentro. La decisión cerró la revisión sin modificar el desenlace de la acción, aunque no eliminó la controversia generada entre los jugadores del conjunto sevillista.

El entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez, analiza en rueda de prensa el partido de su equipo contra el Real Madrid. Pérez destaca la "crispación" y la alta tensión del encuentro, pero se muestra satisfecho con el rendimiento y la ejecución del plan de partido por parte de sus jugadores.

Para el Sevilla, la jugada representó una oportunidad de reclamar una sanción que habría dejado al Real Madrid con un futbolista menos. Las protestas se centraron en la naturaleza del contacto y en el hecho de que se produjera sin que el balón estuviera en disputa directa entre ambos jugadores. Sin embargo, la revisión no encontró motivos para considerar que se trataba de una agresión y la decisión inicial se mantuvo. El gol del jugador turco subió al marcador y abrió la noche. Después acudieron sus compañeros a rematar el encuentro.

El segundo tanto lo firmó Mbappé, que dejó volar su magia sobre el césped del Santiago Bernabéu. El tercero, ya en la segunda parte, llegó de nuevo de las botas del francés que transformó un disparo desde los once metros. El cuarto fue de Diomande, que buscó toda la noche el tanto, hasta que por fin lo encontró. Fue un misil imparable para el portero del Sevilla. Una holgada goleada blanca para recuperar sensaciones justo antes del Clásico.

Temas Relacionados

Real MadridSevilla FCLaLigaFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Real Madrid cambia la cara, pero no evita la polémica: aplasta al Sevilla, mientras Arda Güler se libra de una posible roja

Un gol de Güler, otro de Diomande y el doblete de Mbappé sellaron la victoria del club blanco ante el Sevilla

El Real Madrid cambia la cara, pero no evita la polémica: aplasta al Sevilla, mientras Arda Güler se libra de una posible roja

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”

El capitán de los rojiblancos habló sobre sus primeras inversiones en el sector inmobiliario

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”

Diomande ante una oportunidad de oro: vía libre en la banda izquierda con Vinicius fuera de juego cuatro partidos

El jugador marfileño intentará ganarse la titularidad y el hueco en la banda izquierda ante la ausencia del delantero brasileño

Diomande ante una oportunidad de oro: vía libre en la banda izquierda con Vinicius fuera de juego cuatro partidos

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Sevilla

Los blancos buscan una nueva victoria en la competición doméstica en medio de una crisis de juego

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Sevilla

Davidovich frena el año estelar de Rafa Jódar y levanta el Masters 1000 de Shangái con una remontada a la altura de los grandes tenistas

El malagueño conquista el título más importante de su carrera y se convierte en el primer español en ganar el torneo chino tras imponerse en tres sets al joven madrileño

Davidovich frena el año estelar de Rafa Jódar y levanta el Masters 1000 de Shangái con una remontada a la altura de los grandes tenistas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

El Constitucional, contra el calendario electoral: qué tendría que pasar para que los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

Feijóo encarga a Xavier García-Albiol liderar la ley antiokupas en el Congreso tras el 29N

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29-N: fechas, documentos pasos para realizar el trámite

ECONOMÍA

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Así decide el Banco de España el diseño de los billetes: analiza las miradas, el tacto y las emociones de las personas

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

DEPORTES

El Real Madrid cambia la cara, pero no evita la polémica: aplasta al Sevilla, mientras Arda Güler se libra de una posible roja

El Real Madrid cambia la cara, pero no evita la polémica: aplasta al Sevilla, mientras Arda Güler se libra de una posible roja

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”

Diomande ante una oportunidad de oro: vía libre en la banda izquierda con Vinicius fuera de juego cuatro partidos

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Sevilla

Davidovich frena el año estelar de Rafa Jódar y levanta el Masters 1000 de Shangái con una remontada a la altura de los grandes tenistas