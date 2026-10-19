3.000 euros en baños de hielo, varias horas de Muay Thai y arroz con pollo: la nueva rutina de Daniel Sancho mientras cumple condena en Tailandia

Fotografía de archivo del español Daniel Sancho junto a la policía de Tailandia. (EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN).

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La vida de Daniel Sancho en la cárcel tailandesa de Surat Thani vuelve a ser noticia por los detalles de su rutina y los recursos económicos con los que contaría durante su condena. Según la información difundida por el programa de Telecinco, Fiesta, el hijo del actor Rodolfo Sancho dispondría de unos 3.000 euros mensuales para cubrir sus gastos, una cantidad que recibiría gracias a la ayuda de amigos.

Los periodistas Richard Peña y Saúl Ortiz dieron a conocer estos datos este domingo. Entre las cuestiones que más llamaron la atención figura una práctica poco habitual en prisión: “Sobre todo, en lo que gasta muchísimo dinero es en hielo. La terapia del frío. Dos veces al día llena la bañera de hielos” .

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Según explicó Saúl Ortiz, Sancho contaría con unos 3.000 euros al mes para afrontar los gastos de su estancia en prisión. El periodista señaló que sus amigos le ayudarían económicamente para disponer de esa cantidad mientras cumple condena en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ocurrido en agosto de 2023.

Parte de ese dinero serviría para complementar la alimentación que recibe en el centro penitenciario. Richard Peña aseguró que una fuente le había confirmado que el español compra productos adicionales a los que le proporcionan en la cárcel. “Una fuente nos confirma que él, aparte de la comida de prisión, está comprando arroz y pollo”, explicó en Fiesta.

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Fotografía del español Daniel Sancho Bronchalo tras su arresto por la policía tailandesa. (EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN).

Baños de hielo dos veces al día

Uno de los aspectos más llamativos de la rutina atribuida a Sancho tiene que ver con el consumo de hielo. Este tipo de baños se relaciona habitualmente con determinadas rutinas deportivas y con la recuperación muscular. Sin embargo, durante el programa no se precisó cuánto dinero gastaría Sancho en hielo ni qué cantidad necesitaría para mantener este hábito.

Aunque la actividad física ocuparía también un lugar destacado en su día a día, Sancho también dedicaría parte de su tiempo a leer y estudiar el idioma del país en el que cumple condena. “Lee mucho, está aprendiendo todo el tailandés posible y practica Muay Thai y ha ganado competiciones. Y se está aprendiendo toda la legislación tailandesa al dedillo”, relató Peña.

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Daniel Sancho (redes sociales).

“Dedica su tiempo a buscar resquicios para luchar por ese viaje a España y cumplir condena aquí”, explicó Ortiz. No obstante, un eventual traslado penitenciario dependería de los procedimientos y de las decisiones de las autoridades competentes, por lo que no se trata de una posibilidad garantizada.

Los colaboradores también describieron a Sancho como una persona que se habría adaptado a las condiciones de la prisión. Peña aseguró que lo veía “sorprendentemente bien, la cabeza muy centrada” y afirmó que mantenía determinados hábitos de higiene con frecuencia.

Ortiz relacionó esa rutina con los recursos económicos que, según sus fuentes, tendría a su disposición. Además, apuntó que Sancho habría recibido ofertas de hasta un millón de euros por conceder entrevistas desde la cárcel y que habría llegado a valorar esa posibilidad.

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Además de ese alto nivel de vida del que presumiría en la cárcel, hace unas semanas se conoció que el chef intentó que sus padres le proporcionaran cerca de 100.000 euros para poder esquivar la ley tailandesa. El joven pretendía comprar un terreno con el que pretendía obtener la libertad provisional e influir en la asignación de los jueces de su caso.