Enrique Sánchez, chef andaluz: “Los huesos de San Expedito son un postre típico del Día de Todos los Santos y quedan genial con este truco de abuela”

Receta de huesos de San Expédito, del chef andaluz Enrique Sánchez (Montaje Infobae)

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Los huesos de San Expédito son unos dulces típicos de la repostería española, unos pasteles fritos en forma de cilindro especialmente famosos durante la Semana Santa de Sevilla, también en las festividades de Todos los Santos. Su preparación es muy sencilla y, para aprender a hacerlos como un profesional, escucharemos los consejos del cocinero Enrique Sánchez, presentador del programa Cómetelo de Canal Sur.

“Es una receta de toda la vida. Es muy típica en muchas zonas de España y de Andalucía, también en época de Semana Santa”, explicaba el chef en uno de los programas, narrando el paso a paso para este postre tradicional. Para prepararlos, comienza armando una sencilla masa a base de huevos y yemas, azúcar, harina, aceite de oliva y levadura.

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Como toque extra de sabor, Sánchez añade un extra fundamental. “Lo que lleva es anís dulce, que le da un toque muy típico, muy característico”, explica, ofreciendo además una alternativa para quienes prefieren renunciar a los ingredientes con alcohol. “¿Que no queréis? El equivalente es zumo de naranja y nos va bien”.

Una vez lista la mezcla, queda amasar y dejarla reposar, antes de formar los característicos huesos, en forma de cilindro y con una raja en vertical para asegurar que crecen adecuadamente con el contacto con el aceite caliente. “El hueso de San Expedito no se puede freír en un aceite supercaliente. El aceite tiene que estar caliente, pero no humeante, porque si no, se quedan completamente crudos por dentro”.

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Para lograr el punto perfecto, Enrique Sánchez nos cuenta el “truco de abuela” que aprendió en casa. “Mi abuela hacía esta receta y decía: ‘El primero se echa para que absorba todo el amargor del aceite y para que me indique cuándo el aceite está en su punto’”. Tras la primera prueba, cocinaremos el resto de huesos por tandas, para luego espolvorearlos con azúcar glas y servirlos para disfrutar.

Receta de huesos de San Expedito

Los huesos de San Expedito son pequeños bastones de masa frita con forma cilíndrica, que se abren ligeramente durante la cocción gracias a un corte longitudinal. La técnica clave está en freírlos a fuego medio para que el interior se cueza sin que el exterior se queme. Una vez listos, se rebozan en azúcar glas mientras aún conservan algo de calor.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos . Preparación de la masa y el amasado: 15 minutos Reposo: 20 minutos Cocción: 10 minutos



Ingredientes

1 huevo entero

1 yema de huevo

100 mililitros de anís dulce (o zumo de naranja, si se prefiere sin alcohol)

100 mililitros de aceite de oliva virgen extra

100 gramos de azúcar

1 sobre de levadura química

350 gramos de harina (aproximadamente, la que admita la masa)

Aceite suave para freír

Azúcar glas para espolvorear

Cómo hacer huesos de San Expedito, paso a paso

En un cuenco, bate el huevo entero junto con la yema. Añade el anís dulce (o el zumo de naranja), el aceite y el azúcar. Mezcla con una varilla hasta integrar todos los ingredientes. Agrega la levadura química y empieza a incorporar la harina poco a poco. Cuando la masa esté demasiado densa para la varilla, continúa amasando con las manos. Trabaja la masa durante unos 5 minutos, sin ejercer demasiada fuerza. Tapa la masa con un paño y déjala reposar 20 minutos. Toma porciones de masa y forma rulitos del grosor de un dedo. Corta trozos de unos 10 centímetros. Haz un pequeño corte a lo largo de cada uno: este detalle controla por dónde se abrirán al freír. Calienta aceite en una sartén, sin que llegue a humear. Fríe los huesos en tandas pequeñas, girándolos para que se doren por igual. Retíralos cuando estén dorados y colócalos sobre papel de cocina para que escurran el exceso de grasa. Con los huesos aún templados, espolvorea azúcar glas por encima: así se adhiere mejor y queda un acabado uniforme. Deja enfriar antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 personas, con un total aproximado de 16 a 20 unidades, según el tamaño que se les dé a los huesos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 320 kcal aproximadamente

Proteínas: 5 gramos

Grasas: 15 gramos

Carbohidratos: 42 gramos

Azúcares: 18 gramos

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los huesos de San Expedito se conservan en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 4 a 5 días. Conviene guardarlos lejos de la humedad para que no pierdan su textura crujiente por fuera.