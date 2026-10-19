El PP se lanza a por el voto en Cataluña, el territorio que dejó a Feijóo a las puertas de La Moncloa: se quedó a un centenar de votos en Lleida y 3.500 en Girona

Feijóo, este pasado domingo en Cataluña. (Europa Press)

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El Partido Popular sabe que, si quiere amarrar la victoria en las elecciones generales del 29-N, debe obtener un buen resultado en Cataluña, donde se reparten 42 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados. El escueto resultado en este territorio fue una de las razones por las que Alberto Núñez Feijóo se quedó en 2023 a tan solo cuatro diputados de la presidencia, después de perder uno en Girona por un puñado de votos frente a Junts y otro en Lleida frente al PSOE. Por otro lado, los 19 diputados del PSC resultaron determinantes para que Pedro Sánchez pudiese sostener la coalición progresista.

Desde que Alberto Núñez Feijóo asumió las riendas del partido, uno de los principales objetivos fijados por el partido ha sido recuperar el peso electoral perdido desde el procés. En los últimos comicios en la región, con el independentismo en sus horas más bajas, el PP logró revertir esta situación: en 2024, duplicó su resultado en las elecciones europeas y multiplicó por cinco sus escaños en las votaciones autonómicas al Parlament.

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Pero en esta carrera, el PP rivaliza con Vox, que también dobló su representación en los comicios europeos y que tratará de hacerse ahora con parte del electorado que podría haber captado Aliança Catalana, el partido independentista que ha disparado su proyección de voto a través de su discurso islamófobo, pero que no se presenta a estas elecciones generales. Su líder, Silvia Orriols, ha rechazado concurrir porque la apuesta del partido está en los próximos comicios catalanes, donde se posiciona muy cerca del PSC de Salvador Illa, que aún lidera las encuestas.

El Partido Popular aspira a captar parte de esos apoyos y Feijóo ha redoblado su apuesta convenciendo a Xavier Albiol, alcalde de Badalona, para dar un paso adelante y encabezar la candidatura por Barcelona, que reparte 32 diputados (el PP obtuvo apenas cinco en 2023). Albiol es uno de los pocos dirigentes populares con peso real en Cataluña. No es casualidad que en septiembre consiguiera congregar en un acto en Badalona a 6.000 asistentes, en un evento que no pasó desapercibido en Génova.

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este sábado que hará un "cambio sereno, pero contundente" en España si logra gobernar tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que dirigirá el país "con la verdad por delante" y que "nunca" dejará "tirados" a los españoles cuando surjan problemas como, a su juicio, ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Fuente: PP)

Un discurso contra los inmigrantes y los ‘okupas’

El edil badalonés ha cosechado cuatro mayorías absolutas consecutivas compitiendo con el mismo discurso que la extrema derecha y que Aliança Catalana, criminalizando al migrante y exhibiendo su gestión en la ciudad como modelo de solución frente a este fenómeno. En el tema de la vivienda, también se ha caracterizado por enfocar el problema en los ‘okupas’ y exigir mano dura contra ellos. Este domingo, Feijóo le ha encargado la tarea de capitanear en la próxima legislatura la ley del PP para agilizar los desalojos en menos de 48 horas y permitir los cortes de agua y luz a los ‘okupas’. En su balance de 2025, Feijóo destacó el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona, ejecutado por el Ayuntamiento que encabeza Xavier García Albiol. En el edificio vivían desde hacía varios años decenas de migrantes en situación de vulnerabilidad.

Fuera de Barcelona, el PP confía en que la buena sintonía del partido recupere lo perdido en Lleida, donde se quedó a 3.502 papeletas. Sabe que lo tendrá más complicado en la circunscripción de Girona, donde no obtiene representación desde hace una década. Aliança Catalana logró irrumpir como formación en este territorio recurriendo al discurso que criminaliza la inmigración. El PP está dispuesto a entrar en esta carrera y la propia vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, aseguró que la principal propuesta de la formación es “pasar de la delincuencia a la decencia”.

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