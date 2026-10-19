España

El PP se lanza a por el voto en Cataluña, el territorio que dejó a Feijóo a las puertas de La Moncloa: se quedó a un centenar de votos en Lleida y 3.500 en Girona

El buen resultado del PSC permitió a Sánchez sostener la coalición progresista en 2023, mientras que el PP estuvo cerca de conseguir hasta cuatro diputados

Feijóo, este pasado domingo en Cataluña. (Europa Press)
Feijóo, este pasado domingo en Cataluña. (Europa Press)
Guardar

El Partido Popular sabe que, si quiere amarrar la victoria en las elecciones generales del 29-N, debe obtener un buen resultado en Cataluña, donde se reparten 42 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados. El escueto resultado en este territorio fue una de las razones por las que Alberto Núñez Feijóo se quedó en 2023 a tan solo cuatro diputados de la presidencia, después de perder uno en Girona por un puñado de votos frente a Junts y otro en Lleida frente al PSOE. Por otro lado, los 19 diputados del PSC resultaron determinantes para que Pedro Sánchez pudiese sostener la coalición progresista.

Desde que Alberto Núñez Feijóo asumió las riendas del partido, uno de los principales objetivos fijados por el partido ha sido recuperar el peso electoral perdido desde el procés. En los últimos comicios en la región, con el independentismo en sus horas más bajas, el PP logró revertir esta situación: en 2024, duplicó su resultado en las elecciones europeas y multiplicó por cinco sus escaños en las votaciones autonómicas al Parlament.

PUBLICIDAD

Pero en esta carrera, el PP rivaliza con Vox, que también dobló su representación en los comicios europeos y que tratará de hacerse ahora con parte del electorado que podría haber captado Aliança Catalana, el partido independentista que ha disparado su proyección de voto a través de su discurso islamófobo, pero que no se presenta a estas elecciones generales. Su líder, Silvia Orriols, ha rechazado concurrir porque la apuesta del partido está en los próximos comicios catalanes, donde se posiciona muy cerca del PSC de Salvador Illa, que aún lidera las encuestas.

El Partido Popular aspira a captar parte de esos apoyos y Feijóo ha redoblado su apuesta convenciendo a Xavier Albiol, alcalde de Badalona, para dar un paso adelante y encabezar la candidatura por Barcelona, que reparte 32 diputados (el PP obtuvo apenas cinco en 2023). Albiol es uno de los pocos dirigentes populares con peso real en Cataluña. No es casualidad que en septiembre consiguiera congregar en un acto en Badalona a 6.000 asistentes, en un evento que no pasó desapercibido en Génova.

PUBLICIDAD

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este sábado que hará un "cambio sereno, pero contundente" en España si logra gobernar tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que dirigirá el país "con la verdad por delante" y que "nunca" dejará "tirados" a los españoles cuando surjan problemas como, a su juicio, ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Fuente: PP)

Un discurso contra los inmigrantes y los ‘okupas’

El edil badalonés ha cosechado cuatro mayorías absolutas consecutivas compitiendo con el mismo discurso que la extrema derecha y que Aliança Catalana, criminalizando al migrante y exhibiendo su gestión en la ciudad como modelo de solución frente a este fenómeno. En el tema de la vivienda, también se ha caracterizado por enfocar el problema en los ‘okupas’ y exigir mano dura contra ellos. Este domingo, Feijóo le ha encargado la tarea de capitanear en la próxima legislatura la ley del PP para agilizar los desalojos en menos de 48 horas y permitir los cortes de agua y luz a los ‘okupas’. En su balance de 2025, Feijóo destacó el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona, ejecutado por el Ayuntamiento que encabeza Xavier García Albiol. En el edificio vivían desde hacía varios años decenas de migrantes en situación de vulnerabilidad.

Fuera de Barcelona, el PP confía en que la buena sintonía del partido recupere lo perdido en Lleida, donde se quedó a 3.502 papeletas. Sabe que lo tendrá más complicado en la circunscripción de Girona, donde no obtiene representación desde hace una década. Aliança Catalana logró irrumpir como formación en este territorio recurriendo al discurso que criminaliza la inmigración. El PP está dispuesto a entrar en esta carrera y la propia vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, aseguró que la principal propuesta de la formación es “pasar de la delincuencia a la decencia”.

Temas Relacionados

PPElecciones Generales España 2026Alberto Núñez FeijóoSalvador IllaCataluñaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las últimas previsiones para Sevilla: temperatura, lluvias y viento este 19 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Las últimas previsiones para Sevilla: temperatura, lluvias y viento este 19 de octubre

¿Cómo estará el clima en Barcelona este 19 de octubre?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en Barcelona este 19 de octubre?

Clima: las temperaturas que predominarán este 19 de octubre en Málaga

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Clima: las temperaturas que predominarán este 19 de octubre en Málaga

Madrid: la predicción del clima para este 18 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Madrid: la predicción del clima para este 18 de octubre

Quíntuple Plus: números ganadores del 18 de octubre

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Quíntuple Plus: números ganadores del 18 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

El Constitucional, contra el calendario electoral: qué tendría que pasar para que los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

Feijóo encarga a Xavier García-Albiol liderar la ley antiokupas en el Congreso tras el 29N

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29-N: fechas, documentos pasos para realizar el trámite

ECONOMÍA

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Así decide el Banco de España el diseño de los billetes: analiza las miradas, el tacto y las emociones de las personas

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

La polémica jugada entre Arda Güler y Peque: el Sevilla pedía tarjeta roja para el jugador turco por un posible codazo

El Real Madrid cambia la cara, pero no evita la polémica: aplasta al Sevilla, mientras Arda Güler se libra de una posible roja

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”

Diomande ante una oportunidad de oro: vía libre en la banda izquierda con Vinicius fuera de juego cuatro partidos