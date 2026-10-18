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La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”

El capitán de los rojiblancos habló sobre sus primeras inversiones en el sector inmobiliario

El jugador del Atlético de Madrid Koke (REUTERS/Dylan Martinez)
El jugador del Atlético de Madrid Koke (REUTERS/Dylan Martinez)
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La llegada al fútbol de élite supone un cambio importante en la vida de cualquier jugador, especialmente cuando los primeros contratos permiten acceder a oportunidades económicas que antes parecían lejanas. Para Koke Resurrección, ese salto no se tradujo únicamente en la posibilidad de independizarse y elegir dónde vivir. También significó poder ayudar a sus padres y ofrecerles una vivienda que mejorase sus condiciones de vida. Una decisión que el centrocampista del Atlético de Madrid recordó en una entrevista con la revista ICON publicada en 2018.

A los 19 años, el futbolista ya tenía claro cómo quería aprovechar parte de sus primeros ingresos importantes. Mientras su carrera comenzaba a consolidarse, decidió dar un paso hacia la independencia y trasladarse a La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo, reservó una parte de sus recursos para comprar una casa a sus padres en Rivas. En aquella conversación, Koke explicó qué había hecho con sus primeras ganancias cuando le preguntaron por el primer lujo que se había permitido como futbolista de élite. Su respuesta fue concisa: “Mi casa y la de mis padres”. El jugador no señaló otros bienes materiales, sino dos viviendas que marcaron el comienzo de una nueva etapa para él y su familia.

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La decisión resulta especialmente significativa por la diferencia entre sus dos destinos. Koke eligió La Finca para establecer su propio hogar, una zona residencial conocida por sus exclusivas propiedades y por ser elegida por deportistas y personalidades públicas. Allí inició su vida independiente junto a Beatriz Espejel, su pareja desde 2011. Sus padres, por su parte, pudieron mudarse a Rivas, donde el futbolista adquirió una vivienda mejor que la que tenían anteriormente en Vallecas.

El jugador del Atlético de Madrid, Koke (Europa Press)
El jugador del Atlético de Madrid, Koke (Europa Press)

Dos viviendas y una prioridad familiar

Antes de convertirse en uno de los nombres reconocibles del Atlético de Madrid, Koke creció en Vallecas, el barrio madrileño ligado a sus primeros años. Con el avance de su trayectoria deportiva, sus circunstancias económicas cambiaron y pudo acceder a una vivienda propia. Sin embargo, también decidió utilizar esa nueva capacidad económica para ayudar a sus padres. El centrocampista describió aquella etapa con sus propias palabras durante la entrevista con ICON: “Me independicé con 19 años y me fui a vivir a una casa en La Finca, y a mis padres les compré una casa mejor en Rivas para que tuvieran mayor calidad de vida que en Vallecas”.

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La declaración resume el sentido de una decisión que fue más allá de adquirir una propiedad. Koke quería que sus padres dispusieran de un hogar con mejores condiciones y entendió que sus primeros ingresos importantes podían servir para hacerlo posible. La compra en Rivas se convirtió así en una de las primeras maneras de compartir con su familia los beneficios de su profesión. Mientras él comenzaba una nueva etapa personal en La Finca, sus padres dejaban atrás Vallecas para instalarse en otra vivienda. El futbolista explicó que el objetivo era mejorar su calidad de vida, sin poner el acento en el precio de las propiedades ni presentar la operación como una demostración de riqueza.

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, habla en rueda de prensa sobre la máxima ambición del equipo: ganar la Champions League. Señala que sería una despedida ideal para Antoine Griezmann, pero que la motivación es de todo el equipo.

La historia que Koke compartió en 2018 permite conocer cómo afrontó sus primeros años de independencia económica. Sus decisiones estuvieron vinculadas tanto a la construcción de su propio hogar como al deseo de ayudar a sus padres. Cuando se le preguntó por sus primeros lujos, eligió precisamente esas dos compras como respuesta. El relato también muestra cómo el crecimiento profesional puede repercutir en el entorno familiar de un deportista. En el caso del centrocampista rojiblanco, los ingresos procedentes del fútbol le permitieron pasar de sus orígenes en Vallecas a una vivienda en La Finca y, al mismo tiempo, facilitar que sus padres se trasladaran a Rivas.

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