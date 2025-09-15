España Cultura

Por qué se ha relacionando el asesinato de Charlie Kirk con la película ‘Eddington’

La muerte del joven activista ha coincidido en nuestro país con el estreno de la última película de Ari Aster, una sátira en torno a la fractura política en los Estados Unidos

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Guardar
Joaquin Phoenix en 'Eddington' (Universal
Joaquin Phoenix en 'Eddington' (Universal Pictures)

El impacto por el asesinato de Charlie Kirk, de 31 años, ha sacudido a la sociedad estadounidense, dejando al descubierto la profundidad de la fractura política y la escalada de violencia que atraviesa el país.

La muerte del activista conservador, ocurrida en un campus universitario de Utah mientras debatía con opositores, ha convertido a Kirk en un símbolo para muchos jóvenes conservadores, quienes ahora lo ven como un mártir de su causa.

La tragedia ha coincidido en nuestro país con el estreno de la película Eddington, de Ari Aster y muchas voces han puesto de manifiesto las relaciones entre lo que ha ocurrido en la realidad con lo que retrata la ficción, que se erige como una sátira en torno a la locura a la que parece abocado nuestro mundo en la actualidad a causa de las ideologías extremistas.

De qué va ‘Eddington’

La nueva y polémica obra de Ari Aster, que se presentó en el pasado Festival de Cannes, se ubica en un pequeño pueblo ficticio de Nuevo México en plena pandemia de Covid.

Joaquin Phoenix sin mascarilla en
Joaquin Phoenix sin mascarilla en plena ola de COVID en 'Eddington' (A24)

En ese contexto se presentan dos personajes: el sheriff Joe Cross (Joaquin Phoenix), republicano de pura cepa y negacionista, que está obsesionado con el alcalde Ted Garcia (Pedro Pascal) que, en teoría quiere modernizar las estructuras de ese territorio, aunque en el fondo, también tiene sus propias motivaciones.

Dentro de ese clima de extrañeza encontraremos todo un grupo de personajes que nos introducirán en un espacio de auténtica paranoia: líderes de sectas, jóvenes tendentes a la manipulación de la redes sociales, nativos americanos y terroristas antifascistas, precisamente una de los motivos por los que el presidente Donald Trump ha calificado el asesinato de Kirk como un atentado de la izquierda radical.

Extremismos y violencia

Y es que la simple contienda que se establece entre los dos protagonistas y antagonistas de Eddington, ya se erige como una representación de la polarización extremista a la que estamos asistiendo, sobre todo si, a eso se añade que, durante la trama encontramos algunos de los males que asolan nuestro tiempos: el fanatismo religioso, el odio hacia el inmigrante y las minorías, las teorías ‘conspiranoicas’, lo ‘woke’ y la cultura de la cancelación.

Una mezcolanza que plantea un panorama casi apocalíptico en el que ya no hay ni héroes ni villanos, solo una confusión y una crispación desmesurada que emerge por la vía de la violencia y la brutalidad desmedida.

Noticias del día 15 de septiembre del 2025.

El resultado es una película de alto voltaje sobre la deriva irracional y beligerante de la nación yanqui. Y eso es precisamente a lo que estamos asistiendo casi en directo.

La combinación de una retórica cada vez más divisiva, la proliferación de burbujas informativas en redes sociales y el fácil acceso a armas de fuego ha incrementado la tensión y el temor a nuevos episodios de violencia.

El final de Eddington no resulta especialmente alentador. La violencia engendra violencia y el odio hacia el otro ocupa un lugar esencial, de manera que la posibilidad del diálogo entre las partes enfrentadas, parece imposible.

Temas Relacionados

Charlie KirkDonald TrumpJoaquin PhoenixPedro PascalPelículasPelículas RecomendadasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿Y si Marvel se convirtiera en sangrienta y ‘gore’?: así es la serie en la que los superhéroes se convierten en zombies

Todo a punto en Disney+ para la versión más salvaje del MUC, una ficción animada que explora un territorio alternativo en el que los no-muertos son los protagonistas

¿Y si Marvel se convirtiera

Ni ‘The White Lotus’ ni ‘Separación’: esta es la gran triunfadora de los premios Emmy

La ficciones de Apple TV+ ‘The Studio’ se impuso en el palmarés, donde también destacó ‘Adolescencia’ de Netflix

Ni ‘The White Lotus’ ni

Vanessa Springora: “Estamos cabreados, sí, pero no podemos legitimar la barbarie”

La escritora de ‘El consentimiento’ regresa con una nueva novela en la que investiga el pasado nazi de su abuelo para entender la relación con su progenitor

Vanessa Springora: “Estamos cabreados, sí,

‘Barrio Moscardó’, el libro sobre memoria y reconciliación que hermana barrios de Perú y Madrid

El escritor peruano Sergio Galarza presenta su nueva novela, una obra memorística dedicada al que es su barrio desde hace años, la Colonia Moscardó

‘Barrio Moscardó’, el libro sobre

Alejandro Amenábar responde a Arturo Pérez-Reverte tras su crítica a la película ‘El Cautivo’, sobre Miguel de Cervantes

El ganador del Oscar por Mejor Película Internacional ha estrenado este viernes 12 su nuevo trabajo

Alejandro Amenábar responde a Arturo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia Navarra concede a

La Justicia Navarra concede a una madre soltera 10 semanas adicionales de permiso por nacimiento y cuidado de hijo

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

Vox seduce a los jóvenes más que PSOE y PP: la tradición, el discurso identitario y las redes sociales son las claves de su éxito entre ellos

La interrupción de la Vuelta en Madrid termina con dos detenidos y 22 policías heridos, pero el Gobierno dice que todo “se ha resuelto sin incidentes graves”

ECONOMÍA

La afiliación extranjera en España

La afiliación extranjera en España supera los tres millones en agosto, pero pierde más de 22.000 trabajadores con respecto al mes anterior

Víctor Arpa, abogado laboralista, lanza un mensaje crítico: “Dejad de autoengañaros, no le habéis hecho un favor a vuestra empleada del hogar”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuántos euros me dan por un dólar este 15 de septiembre

Los ahorradores se vuelcan con los fondos de inversión: registran en agosto el mayor ingreso de capital en 20 años

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao