Estudiantes bloquean el acceso al museo del Louvre en apoyo a las protestas en Francia

Un grupo de estudiantes sostiene pancartas y bloquea la entrada de la pirámide del Museo del Louvre en París. (Luc Auffret / Anadolu)

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Un grupo de estudiantes ha bloqueado esta mañana el acceso al Museo del Louvre, en París, en una acción en apoyo al movimiento de los estudiantes de secundaria que recorre Francia. La protesta ha impedido que el museo abriera sus puertas con normalidad este lunes a las 9:00 horas.

“Queridos visitantes, debido a las huelgas estudiantiles, el museo está actualmente cerrado. “Disculpen las molestias”, han expresado en sus redes sociales. Desde la dirección del Louvre han informado a los turistas que se acercaban a la conocida pirámide de cristal de que no podrían acceder al museo, si bien la movilización no estaba directamente vinculada a la institución.

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Una multitud de visitantes espera tras las vallas de seguridad en el patio del Museo del Louvre de París durante una protesta estudiantil. (Luc Auffret / Anadolu)

En un manifiesto, los organizadores han justificado este bloqueo como un último recurso tras varias semanas de movilización estudiantil por todo el país. Los manifestantes denuncian los recortes presupuestarios, la supresión de puestos de trabajo y el deterioro de los servicios públicos. También acusan al Gobierno de responder con represión policial a las protestas de los jóvenes.

El Gobierno francés perdió “el control” de las protestas

Las movilizaciones de estudiantes han puesto en jaque al Ejecutivo galo, que este lunes ha admitido que las fuerzas de seguridad perdieron el control en algunas grandes ciudades durante los disturbios de este fin de semana. “Sí, el sábado perdimos el control en algunas grandes ciudades”, ha expresado el ministro del Interior, Laurent Nuñez a la emisora France Inter.

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Según Nuñez, los efectivos policiales desplegados han sido insuficientes ante la magnitud de los saqueos y los actos violentos registrados al margen de las manifestaciones. Por este motivo, el ministro presentó su dimisión, que fue rechazada el domingo por el presidente Emmanuel Macron.

Disturbios en París. (Europa Press)

Los disturbios del fin de semana en Francia han afectado a más de 2.000 comercios, con daños calculados en cientos de millones de euros, mientras el Gobierno ha reconocido que perdió el control en varias grandes ciudades y ha abierto una reunión para responder a las pérdidas de empresas y a los saqueos.

El primer recuento, cerrado a las 20:00 horas del domingo, registraba unos 1.500 establecimientos afectados, pero excluía a algunas ciudades y la red nacional de Cámaras de Comercio e Industria prevé que el balance crezca entre un 10 % y un 20 %. Alain Di Crescenzo ha considerado seguro que se superarán los 2.000 negocios dañados. Esta mañana

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“Hemos fracasado, sin duda”, ha aseverado Gérald Darmanin, ministro de Justicia, en declaraciones a France 2. En su opinión, parte de los problemas vividos este fin de semana se deben a las deficiencias de los servicios de inteligencia, que “no saben cómo combatir a la extrema izquierda”. En su opinión, estos movimientos de extrema izquierda serán “una de las amenazas que afectarán a nuestro país, junto con el crimen organizado y el terrorismo” en los próximos años.