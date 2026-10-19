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‘La bola negra’ ya se ha estrenado en Estados Unidos y Netflix publica por primera vez en la historia su recaudación en cines: esto ha conseguido la película de Los Javis

El film español ha debutado en tan solo cuatro cines y se espera que se vaya ampliando poco a poco su distribución

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.
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La película de Los Javis, La bola negra ha debutado en cines de Estados Unidos con 277.500 dólares recaudados en tan solo cuatro salas de Nueva York y Los Ángeles. Netflix ha difundido por primera vez de forma pública los ingresos de taquilla de uno de sus estrenos, tras años de mantener en reserva los resultados de sus lanzamientos limitados.

La película logró un promedio de 69.375 dólares por sala durante su primer fin de semana. Según la información difundida, esa cifra representa el segundo promedio más alto por pantalla para una producción en un idioma distinto del inglés, después de Parásitos, que terminaría ganando el Oscar a la mejor película.

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La publicación de los resultados supone un cambio para Netflix, que hasta ahora había estrenado algunas de sus películas en cines durante varias semanas para cumplir con los requisitos de los premios Oscar, sin informar de manera oficial cuánto dinero obtenían.

Penélope Cruz en una escena de 'La bola negra'
Penélope Cruz en una escena de 'La bola negra'. (Elástica Films)

La plataforma ya había permitido conocer parcialmente el funcionamiento en taquilla de Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, aunque no presentó entonces un reporte oficial sobre sus ingresos. Con La bola negra, la empresa decidió comunicar las cifras de forma directa.

El dato convierte a la película en el primer lanzamiento de Netflix cuya recaudación en salas se hace pública de manera oficial, de acuerdo con la información disponible. La medida acerca a la compañía a la práctica de otros estudios y plataformas que sí informan los resultados de sus estrenos en salas de cine.

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Netflix planea aplicar esta política a otros títulos que tendrán ventanas de exhibición de cerca de un mes o más. Ese período permitiría que las películas lleguen a un número mayor de salas antes de su disponibilidad en la plataforma.

Imagen de 'La bola negra'
Imagen de 'La bola negra'. (Elástica Films)

Entre los próximos proyectos mencionados figuran Las nuevas aventuras de Cliff Booth, de David Fincher; Narnia: El sobrino del mago, de Greta Gerwig; la película animada Charlie vs. the Chocolate Factory, de Taika Waititi; The Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra, de Peter Berg, e Ink, de Danny Boyle.

La exhibición en salas favorece a Netflix

La decisión también expone a Netflix a un dato que hasta ahora había quedado fuera de la discusión pública sobre el rendimiento de sus películas. Las cifras de taquilla permitirán comparar los ingresos de sus títulos con los de los estudios que dependen de los cines como parte central de su negocio.

Esta nueva transparencia puede abrir una fuente adicional de ingresos para Netflix. A la vez, los resultados podrán ser utilizados por los mercados para medir la respuesta del público a sus estrenos en salas.

Los Javis recibieron el Premio del Público en el Festival de Toronto.
Los Javis recibieron el Premio del Público en el Festival de Toronto.

La referencia a otras compañías ilustra esa presión. Apple obtuvo una buena respuesta con F1, aunque sus lanzamientos Fly Me to the Moon y Argylle no tuvieron el mismo rendimiento en cines

Netflix atraviesa además un período de dificultades corporativas. Sus acciones se encuentran estancadas y la empresa ejecutó una ronda de despidos que afectó a 1.000 empleados.

La compañía también apartó a Bela Bajaria de su puesto como directora de contenidos. Su lugar fue ocupado por Peter Rice, ejecutivo con experiencia previa en Fox y Disney.

El público joven impulsó el debut de la película

Netflix señaló que la historia de La bola negra sobre la memoria gay de la Guerra Civil española, atrajo a espectadores jóvenes. El 51% del público que asistió durante el fin de semana de estreno tenía menos de 35 años.

El grupo de entre 25 y 34 años fue el más numeroso entre quienes compraron entradas. Esa franja representó el 39% de la audiencia inicial de la película.

La plataforma relacionó esa composición del público con la recuperación de la asistencia a los cines entre espectadores jóvenes. La película llegó a cuatro salas en sus primeros días de exhibición y obtuvo un resultado por pantalla superior al de la mayoría de los estrenos limitados.

Guitarricadelafuente en una de las imágenes icónicas de 'La bola negra'
Guitarricadelafuente en una de las imágenes icónicas de 'La bola negra'

El rendimiento inicial se produjo pese a que el lanzamiento todavía cuenta con una presencia reducida en salas. Las próximas semanas permitirán medir si la película mantiene su promedio a medida que llegue a más pantallas.

Netflix adquirió La bola negra en el Festival de Cannes por cerca de 5 millones de dólares. La inversión sitúa a la producción entre los títulos que la compañía busca posicionar tanto ante el público como en la temporada de premios.

La carrera por el Oscar

El estreno en cines tiene un valor adicional para Netflix por las posibilidades de La bola negra en los premios Oscar. La producción podría competir con La Odisea por una nominación a mejor película. Para Netflix, obtener ese reconocimiento tendría un peso mayor que los ingresos que consiga el filme en su recorrido comercial por las salas.

La plataforma lleva años detrás del Oscar a mejor película. La campaña de La bola negra reúne ahora dos objetivos: ampliar su presencia en los cines y conseguir respaldo entre los votantes de la Academia.

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