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Patti Smith llega a Oviedo entre gaitas y fans para inaugurar la semana de los Premios Princesa de Asturias

La artista estadounidense ofrecerá dos conciertos en Gijón y Oviedo, se reunirá con estudiantes y protagonizará un homenaje coral a su himno ‘People Have the Power’

La cantante estadounidense Patti Smith llega este domingo a la ciudad española de Oviedo, donde el viernes próximo recogerá el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. EFE/ Eloy Alonso
La cantante estadounidense Patti Smith llega este domingo a la ciudad española de Oviedo, donde el viernes próximo recogerá el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. EFE/ Eloy Alonso
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La cantante estadounidense Patti Smith, una de las figuras más influyentes del punk y la poesía rock, ya ha aterrizado en Oviedo para recoger el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. La artista ha sido la primera de los galardonados de esta edición en llegar a la capital asturiana, donde el próximo viernes 23 de octubre participará en la ceremonia oficial presidida por los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Su llegada al Hotel de la Reconquista, poco antes de las cinco de la tarde de este domingo, ha estado acompañada de música tradicional asturiana y de la expectación de decenas de seguidores que esperaban su llegada. Smith se ha acercado a quienes estaban allí para intercambiar gestos de cariño y recibir algún obsequio de sus admiradores.

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La escena ha servido como anticipo de una semana en la que la música, la literatura, la ciencia, el deporte y la cooperación internacional compartirán protagonismo en Asturias. Los Premios Princesa de Asturias reunirán durante los próximos días a personalidades de distintos ámbitos, que participarán en encuentros con estudiantes, actividades divulgativas y actuaciones antes de la entrega de los galardones.

Del punk a los Premios Princesa de Asturias

La llegada de Smith ha marcado el comienzo de la actividad pública de los premiados en Oviedo. La artista estadounidense, conocida por su capacidad para unir música, literatura y activismo, ha sido reconocida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes por una trayectoria caracterizada por la libertad creativa y la defensa de los derechos humanos.

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La cantante Patti Smith recibirá el Premio Princesa de Asturias de las Artes de 2026, en un acto que tendrá lugar en Oviedo el próximo 23 de octubre.

Considerada una de las grandes referentes del punk, Smith ha construido una carrera que trasciende los escenarios. Su obra combina la intensidad del rock con la poesía y una mirada crítica sobre la sociedad. Entre sus canciones más conocidas figuran Because the Night, escrita junto a Bruce Springsteen, y People Have the Power, convertida en un himno sobre la capacidad de la ciudadanía para impulsar cambios.

Y precisamente esta última canción tendrá un papel destacado durante su estancia en Asturias. La organización prepara una actividad colectiva en la que participarán numerosas agrupaciones corales de la región y cientos de personas que no forman parte de esos conjuntos. Todas esas voces interpretarán junto a la artista el tema que reivindica el poder de la gente.

Dos conciertos en Asturias, 50 años después de su debut en España

La música tendrá también un espacio central en la agenda de la cantante. Smith ofrecerá dos conciertos durante los próximos días, en una visita que coincide con el medio siglo transcurrido desde su primera actuación en España.

El martes actuará en el Teatro Jovellanos de Gijón, y el miércoles se trasladará a Oviedo para ofrecer otro recital en la Fábrica de Armas de la Vega. Pero, antes de estas actuaciones, la cantante participará este lunes en un encuentro con estudiantes y profesores de un instituto de Mieres. La actividad forma parte del programa organizado por la Fundación Princesa de Asturias para acercar a los premiados a la comunidad educativa y ofrecer a los jóvenes la oportunidad de conocer de primera mano sus experiencias.

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Bóveda Global de Semillas del Ártico, otro de los primeros protagonistas

Además, poco después de las seis de la tarde ha hecho su aparición en el Hotel de la Reconquista Stefan Schmitz, director ejecutivo de Crop Trust y representante de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, distinguida en la categoría de Cooperación Internacional.

La instalación de Svalbard, situada en el archipiélago noruego del mismo nombre, en el Ártico, funciona como una reserva de seguridad para semillas procedentes de bancos de germoplasma de diferentes países. Su objetivo es preservar variedades vegetales que podrían resultar imprescindibles para proteger la producción de alimentos ante catástrofes, conflictos, enfermedades o los efectos del cambio climático.

La distinción reconoce el valor de la cooperación entre países para proteger un patrimonio que no pertenece únicamente a una nación, sino que resulta fundamental para la seguridad alimentaria global. Durante su estancia en Asturias, los representantes de esta iniciativa participarán en encuentros técnicos con investigadores y en actividades abiertas al público. En ellas explicarán la historia de este singular refugio y la importancia de conservar la diversidad agrícola para las próximas generaciones.

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