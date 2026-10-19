Las empresas españolas dejan de invertir para recortar su deuda y acumular liquidez

Un camarero atiende a los clientes en un restaurante. Imagen de archivo. (Reuters/Kacper Pempel)

Guardar

En España se ha producido un cambio en la forma en que las compañías gestionan sus finanzas. La empresa mediana ha reducido su nivel de deuda del 47% de sus activos al 7% en un plazo de tres años. Ese ajuste coincidió con una caída de la inversión, la devolución de préstamos y deudas, y un aumento de la liquidez, según un estudio del Banco de España que analiza la evolución de las sociedades no financieras entre 2007 y 2024.

El informe estudia casi un millón de empresas con al menos un año de información posterior a su máximo nivel de endeudamiento. Describe un patrón extendido: durante el período de reducción de deuda, las compañías disminuyeron sus pasivos y elevaron su liquidez, mientras la inversión perdió peso. “Estos resultados muestran que, durante el proceso de desapalancamiento, las empresas priorizan la reducción de los pasivos y el refuerzo de la liquidez, en detrimento de la inversión productiva”, explica el texto. No obstante, el propio informe advierte que su análisis es descriptivo y no permite determinar hasta qué punto el ajuste respondió a restricciones de crédito o a decisiones propias de las empresas.

PUBLICIDAD

Un informe del Banco de España señala que las sociedades no financieras en España priorizaron el desapalancamiento y la liquidez frente a la inversión entre 2007 y 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución quedó reflejada en los indicadores de inversión. La proporción de empresas con inversión positiva bajó del 62% cuando tenían su mayor nivel de deuda al 46% después de reducirla. La formación bruta de capital fijo, un indicador de la inversión en maquinaria, instalaciones y otros activos duraderos, descendió del 0,8% de los activos a valores nulos.

Menos préstamos pendientes y más dinero disponible

El ajuste no solo redujo el peso de la deuda. El 31% de las empresas analizadas terminó sin ninguna deuda pendiente. Y el 54% llegó a tener más dinero disponible, en caja o en el banco, del que debía a sus acreedores. El informe llama a esa situación “deuda neta negativa”.

PUBLICIDAD

El dinero disponible de la empresa mediana pasó de representar el 5% al 8% de sus activos. Para el Banco de España, esto demuestra que las empresas no solo pagaron deudas: también guardaron más efectivo para estar mejor preparadas ante imprevistos y acceder con más facilidad a financiación en el futuro. Entre las grandes empresas, el aumento fue menor, del 1,6% al 2,4%, y esa diferencia también se nota en las decisiones de inversión.

Las pymes redujeron más deuda y reforzaron su liquidez

En las pymes, el porcentaje de compañías que invirtieron cayó del 61% al 46%, mientras que entre las grandes empresas descendió del 86% al 82%. La diferencia muestra que las pymes priorizaron con más fuerza guardar dinero en vez de invertir, mientras reducían su deuda.

PUBLICIDAD

La explicación tiene que ver con cómo se financia cada tipo de empresa. Las pymes dependen casi por completo de los bancos: en su momento de mayor deuda, los préstamos bancarios representaban el 26% de sus activos, y la deuda con otros acreedores era prácticamente inexistente. Las grandes empresas, en cambio, reparten más su financiación: la deuda bancaria representaba el 16% de sus activos, y la deuda con otras fuentes, el 13%.

Pagar los préstamos fue, de hecho, la forma más común de reducir la deuda. Las pymes bajaron su deuda total en un 73% durante el proceso analizado, frente al 60% de las grandes empresas.En las grandes empresas, además de pagar deuda, otra vía importante fue usar sus propios recursos, como ganancias acumuladas o aportaciones de los accionistas.

PUBLICIDAD

Ganar más al pagar menos intereses

El ajuste financiero tuvo otra consecuencia: las empresas ganaron más dinero en relación con lo que tenían. El retorno sobre activos, un indicador que compara los beneficios con el total de recursos de una empresa, pasó del 0,2% al 2% en la empresa mediana.

La mejora se debió a dos factores: las empresas vendieron más o gastaron menos en su actividad principal, y pagaron menos intereses por sus deudas. Los gastos en intereses y otros costos financieros bajaron del 0,8% al 0,3% de los activos. Al deber menos dinero, las empresas destinaron menos ingresos a pagar intereses, lo que dejó más margen para mejorar sus ganancias.

PUBLICIDAD

Un grupo de trabajadores permanece enfocado en sus computadoras mientras comparte una mesa grande en una oficina de espacio abierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas con más riesgo de no poder pagar sus deudas fueron las que más redujeron su endeudamiento. Aquellas con una probabilidad de impago superior al 3% bajaron su nivel de deuda 34 puntos porcentuales más que las empresas con menos riesgo.

El estudio también encontró diferencias según el tipo de empresa. Las compañías jóvenes y las de sectores como energía, comunicaciones, comercio y hostelería redujeron su deuda con más rapidez. En cambio, cuando el dinero prestado se había usado para comprar maquinaria o inmuebles, el proceso de pago de esa deuda fue más lento.

Se trata del tercer paquete de medidas anticrisis para "hogares, empresas y sectores más expuestos".

El acceso al crédito no explica todo el cambio

Una parte del ajuste coincidió con momentos difíciles para conseguir financiación. Las empresas llegaron a su nivel más alto de deuda, sobre todo, en dos momentos: en 2008, al inicio de la crisis financiera global, y en 2020, durante la pandemia. En ambos casos, muchas recurrieron a préstamos y otras fuentes de dinero, aunque por razones distintas.

PUBLICIDAD

Aun así, el Banco de España señala algo llamativo: incluso las empresas que podían seguir pidiendo créditos a los bancos optaron por reducir su deuda. El estudio no puede determinar con precisión cuánto de ese comportamiento se debió a que los bancos prestaban menos dinero, y cuánto fue una decisión propia de las empresas.

Todo apunta a que, además de las posibles dificultades para conseguir crédito, las empresas también decidieron por su cuenta pagar deudas y guardar más dinero disponible para reducir riesgos futuros. Lo que el informe no puede confirmar es si ese cambio permitirá, más adelante, que las empresas vuelvan a invertir con la misma fuerza que antes.

PUBLICIDAD