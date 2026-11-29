Alejo apunta a don Hernando con una pistola en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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La tensión no dejará de crecer en Valle Salvaje durante los próximos capítulos. Las acusaciones contra don Hernando por el supuesto robo de los caudales del rey tendrán consecuencias cada vez más graves, mientras Alejo se enfrentará a una situación límite tras la desaparición de Luisa. La joven estará en paradero desconocido y su ausencia llevará a su enamorado a sospechar que el marqués ha cumplido sus amenazas. Entretanto, Genaro abandonará la Casa Pequeña con un documento de Bárbara que podría comprometer seriamente su futuro y Rosalía tendrá que afrontar la inesperada llegada de Mauricio.

Capítulo 534 del lunes 30 de noviembre

El lunes 30 de noviembre, Manuela se mostrará especialmente dolida con Alejo y Luisa, a quienes responsabiliza de haber destapado los secretos de su padre y haber puesto a su familia contra las cuerdas. Don Hernando, por su parte, intentará convencer a José Luis de que las acusaciones por la apropiación de los fondos reales son falsas, aunque su aliado empezará a cuestionar su versión.

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En la Casa Pequeña, Genaro intentará que Bárbara le permita continuar allí, aunque sea trabajando como criado y renunciando a cualquier vínculo sentimental. La joven no cambiará de opinión y el muchacho terminará comunicando a Victoria su intención de marcharse.

Mientras Enriqueta, Mercedes y Victoria preparan la visita del notario, tratarán de enseñar a Álvaro a escribir para que pueda hacerse pasar por Álvaro de la Vega. El plan, sin embargo, se torcerá cuando descubran que el joven ha desaparecido.

La emocionante despedida de Amadeo en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Amadeo también se despedirá de Valle Salvaje. Las noticias recibidas sobre Eva le llevarán a pedir permiso a Rafael para marcharse y atenderla. Además, el duque intentará aclarar con Rosalía qué significó el beso que compartieron, pero ella insistirá en que no está enamorada de él.

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La situación de Luisa empeorará cuando Hernando la amenace con hacer daño a sus seres queridos. La joven reaccionará propinándole una bofetada. Ese mismo día, un desconocido llamado Mauricio aparecerá en la Casa Grande preguntando por Rosalía.

Capítulo 535 del martes 1 de diciembre

El martes, Braulio volverá a acercarse a Manuela para ofrecerle su apoyo y hacerle una promesa. Por otro lado, Bárbara preguntará directamente a Genaro si pertenece al Santo Oficio, una cuestión que dejará al joven sin saber cómo reaccionar.

Amadeo abandonará definitivamente las cocinas y Pepa ocupará su puesto. Sin embargo, la nueva cocinera se encontrará con un misterio: ha desaparecido la planta de cacao que el anterior responsable había descubierto en un baúl junto al reloj. El ingrediente resulta especialmente importante para Hernando, que esperaba utilizarlo para recuperar el favor del monarca.

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Leonor y Rosalía hablan sobre Rafael en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Mauricio terminará revelando quién es realmente, dejando a Rafael desconcertado. Su aparición podría arrojar luz sobre el pasado de Rosalía y sobre las circunstancias que rodean a la joven.

Capítulo 536 del miércoles 2 de diciembre

El miércoles, Alejo comenzará a temer por Luisa al comprobar que no aparece. Junto a Braulio intentará localizarla, pero sus esfuerzos serán infructuosos. Todo apunta a Hernando, que había amenazado a la doncella, a Alejo y al pequeño Evaristo.

En paralelo, Enriqueta advertirá a José Luis de que las acusaciones contra el marqués podrían terminar conociéndose en todo el reino. La preocupación por las consecuencias del escándalo irá en aumento y Alejo, desesperado, llegará a apuntar con una pistola a Hernando.

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Alejo está dispuesto a ejecutar a Hernando en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 537 del jueves 3 de diciembre

El jueves, la desaparición de Luisa movilizará también a Manuela, que se unirá a su búsqueda pese a los enfrentamientos que ha mantenido con la joven. Alejo, convencido de que su padre está detrás de lo ocurrido, estará dispuesto a matarlo.

Mientras tanto, Francisco y Martín tratarán de recuperar la planta de cacao registrando la habitación de Manuela. La hija del marqués aparecerá inesperadamente y Martín acabará escondido debajo de la cama para evitar ser descubierto.

Alejo está dispuesto a llegar hasta el final con don Hernando en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Rosalía también vivirá un momento complicado al enfrentarse a Mauricio, al que prohibirá acercarse a María. Por otro lado, Mercedes y Victoria encontrarán a una mujer tendida junto al camino, un hallazgo que podría estar relacionado con la desaparición de Luisa.

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Capítulo 538 del viernes 4 de diciembre

El viernes, Genaro abandonará la Casa Pequeña llevándose el manuscrito de Bárbara. Matilde y Atanasio temerán que pueda utilizarlo para denunciarla ante el Santo Oficio, especialmente después de las sospechas que ya existían sobre sus verdaderas intenciones.

Enriqueta acudirá a la Casa Pequeña con una nueva sorpresa, mientras Luisa continúa perdida en el bosque y Alejo sigue dispuesto a enfrentarse a Hernando.

Luisa perdida en el bosque en 'Valle Salvaje' (RTVE).

El marqués volverá a mostrar su lado más cruel con Manuela y, en las cocinas, Pepa creerá haber encontrado una pista sobre el paradero de la planta de cacao. Un descubrimiento que podría resolver uno de los misterios que mantienen en vilo a los habitantes de Valle Salvaje.

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