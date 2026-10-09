‘La bola negra’ recibe su primer gran premio en Estados Unidos con el Gotham Vanguard Tribute: “Es inspiradora e imaginativa”

Imagen de 'La bola negra'

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La Bola Negra, la película de Los Javis, recibirá el Gotham Vanguard Tribute en la gala de los Gotham Film Awards, que se celebrará el 30 de noviembre en Nueva York. El reconocimiento distingue a los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, así como a todo el elenco de la cinta producida por Netflix, en un premio que ganó el año pasado Frankenstein de Guillermo del Toro y que puede suponer el primer gran impulso para la película en su carrera a por el Oscar. Se trata del primer gran premio que recibe la producción española en suelo estadounidense, tras una temporada que ya incluyó reconocimientos en Cannes y Toronto.

La ceremonia tendrá lugar en Cipriani Wall Street. Además de Calvo y Ambrossi, el homenaje alcanza al elenco completo de la película: Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close. El Gotham Vanguard Tribute reconoce a La Bola Negra por su reinterpretación del legado del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca. El galardón distingue proyectos cinematográficos que el Gotham Film & Media Institute considera arriesgados en su forma narrativa y en su ambición artística. El estreno estadounidense de la gala no es un hecho aislado: la película llega a esta cita tras ganar el premio a mejor dirección en Cannes y el People’s Choice Award en Toronto, lo que explica el interés del instituto neoyorquino en sumarla a su lista de homenajeados de este año.

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Jeffrey Sharp, director ejecutivo de The Gotham Film & Media Institute, fundamentó la distinción en un comunicado. “Inspiradora e imaginativa, La Bola Negra nos recuerda por qué Federico García Lorca sigue siendo una de las voces esenciales del siglo veinte”, afirmó. Sharp también destacó el trabajo conjunto de los directores con el elenco. Según sus palabras, Ambrossi y Calvo “traen la exploración del deseo y la pertenencia de Lorca a nuevas audiencias en una película de ambición amplia y profundidad emocional”.

El guionista Javier Ambrossi (i) y el director Javier Calvo, galardonados con el Premio a la Dirección (Director Award), posan previo a la gala Celebración of Cinema & Television, en Beverly Hills, California (Estados Unidos). EFE/ Ómar Alonso

El primero de muchos

El título de la cinta proviene de una obra inconclusa de Lorca. El guion, escrito por Calvo y Ambrossi junto a Alberto Conejero, se nutre además de otros escritos del autor granadino y retoma elementos de La piedra oscura, obra teatral del propio Conejero.La trama recorre tres momentos de la historia española a través de tres personajes distintos. En 1932, Carlos, interpretado por Milo Quifes, busca un lugar en una España fracturada. En 1937, Sebastián, a cargo de Guitarricadelafuente, encuentra conexión a través de las líneas enemigas. Ya en 2017, Alberto, interpretado por Carlos González, descubre un secreto familiar silenciado durante décadas.

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Antes de llegar a los Gotham Awards, La Bola Negra consiguió el premio a mejor dirección en el Festival de Cannes 2026. Después, en el Festival Internacional de Cine de Toronto, obtuvo el People’s Choice Award, el galardón más importante que otorga esa muestra. Ese triunfo en Toronto convirtió a La Bola Negra en el primer título de Netflix en obtener el máximo premio del festival canadiense. También fue la primera película internacional en lograrlo en 15 años, según se informó. La cinta es, además, la candidata oficial de España al Oscar a Mejor Película Internacional.

En cuanto a su exhibición comercial, La Bola Negra se estrenará en salas de Nueva York y Los Ángeles el 16 de octubre, antes de expandirse a más cines de Estados Unidos y Canadá. Algunas salas seleccionadas la proyectarán en formato de 35 milímetros. El estreno en Netflix para Estados Unidos y Canadá está previsto para el 2 de diciembre. La gala de los Gotham Film Awards reunirá otros homenajes anunciados previamente. El estudio de animación LAIKA recibirá el Gotham Anniversary Tribute, mientras que el director Danny Boyle será distinguido con el Gotham Director Tribute por su trabajo en Ink.

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