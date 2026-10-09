España Cultura

‘La bola negra’ recibe su primer gran premio en Estados Unidos con el Gotham Vanguard Tribute: “Es inspiradora e imaginativa”

La película de los Javis comienza su andadura en una larga carrera que podría terminar en los Oscar

Imagen de 'La bola negra'
Imagen de 'La bola negra'
Guardar

La Bola Negra, la película de Los Javis, recibirá el Gotham Vanguard Tribute en la gala de los Gotham Film Awards, que se celebrará el 30 de noviembre en Nueva York. El reconocimiento distingue a los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, así como a todo el elenco de la cinta producida por Netflix, en un premio que ganó el año pasado Frankenstein de Guillermo del Toro y que puede suponer el primer gran impulso para la película en su carrera a por el Oscar. Se trata del primer gran premio que recibe la producción española en suelo estadounidense, tras una temporada que ya incluyó reconocimientos en Cannes y Toronto.

La ceremonia tendrá lugar en Cipriani Wall Street. Además de Calvo y Ambrossi, el homenaje alcanza al elenco completo de la película: Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close. El Gotham Vanguard Tribute reconoce a La Bola Negra por su reinterpretación del legado del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca. El galardón distingue proyectos cinematográficos que el Gotham Film & Media Institute considera arriesgados en su forma narrativa y en su ambición artística. El estreno estadounidense de la gala no es un hecho aislado: la película llega a esta cita tras ganar el premio a mejor dirección en Cannes y el People’s Choice Award en Toronto, lo que explica el interés del instituto neoyorquino en sumarla a su lista de homenajeados de este año.

PUBLICIDAD

Jeffrey Sharp, director ejecutivo de The Gotham Film & Media Institute, fundamentó la distinción en un comunicado. “Inspiradora e imaginativa, La Bola Negra nos recuerda por qué Federico García Lorca sigue siendo una de las voces esenciales del siglo veinte”, afirmó. Sharp también destacó el trabajo conjunto de los directores con el elenco. Según sus palabras, Ambrossi y Calvo “traen la exploración del deseo y la pertenencia de Lorca a nuevas audiencias en una película de ambición amplia y profundidad emocional”.

El guionista Javier Ambrossi (i) y el director Javier Calvo, galardonados con el Premio a la Dirección (Director Award), posan previo a la gala Celebración of Cinema & Television, en Beverly Hills, California (Estados Unidos). EFE/ Ómar Alonso
El guionista Javier Ambrossi (i) y el director Javier Calvo, galardonados con el Premio a la Dirección (Director Award), posan previo a la gala Celebración of Cinema & Television, en Beverly Hills, California (Estados Unidos). EFE/ Ómar Alonso

El primero de muchos

El título de la cinta proviene de una obra inconclusa de Lorca. El guion, escrito por Calvo y Ambrossi junto a Alberto Conejero, se nutre además de otros escritos del autor granadino y retoma elementos de La piedra oscura, obra teatral del propio Conejero.La trama recorre tres momentos de la historia española a través de tres personajes distintos. En 1932, Carlos, interpretado por Milo Quifes, busca un lugar en una España fracturada. En 1937, Sebastián, a cargo de Guitarricadelafuente, encuentra conexión a través de las líneas enemigas. Ya en 2017, Alberto, interpretado por Carlos González, descubre un secreto familiar silenciado durante décadas.

PUBLICIDAD

Antes de llegar a los Gotham Awards, La Bola Negra consiguió el premio a mejor dirección en el Festival de Cannes 2026. Después, en el Festival Internacional de Cine de Toronto, obtuvo el People’s Choice Award, el galardón más importante que otorga esa muestra. Ese triunfo en Toronto convirtió a La Bola Negra en el primer título de Netflix en obtener el máximo premio del festival canadiense. También fue la primera película internacional en lograrlo en 15 años, según se informó. La cinta es, además, la candidata oficial de España al Oscar a Mejor Película Internacional.

En cuanto a su exhibición comercial, La Bola Negra se estrenará en salas de Nueva York y Los Ángeles el 16 de octubre, antes de expandirse a más cines de Estados Unidos y Canadá. Algunas salas seleccionadas la proyectarán en formato de 35 milímetros. El estreno en Netflix para Estados Unidos y Canadá está previsto para el 2 de diciembre. La gala de los Gotham Film Awards reunirá otros homenajes anunciados previamente. El estudio de animación LAIKA recibirá el Gotham Anniversary Tribute, mientras que el director Danny Boyle será distinguido con el Gotham Director Tribute por su trabajo en Ink.

Temas Relacionados

La bola negraLos JavisCine españolPremios OscarCineCIne EspañaÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La razón histórica por la que el Nobel de la Paz se entrega en Noruega y el resto de premios en Suecia: el misterio del testamento de Alfred Nobel

El creador de los famosos galardones decidió que el Parlamento de Noruega sería el responsable de decidir quién era el vencedor en una única categoría

La razón histórica por la que el Nobel de la Paz se entrega en Noruega y el resto de premios en Suecia: el misterio del testamento de Alfred Nobel

Entrevista a Carlos González y Milo Quifes, protagonistas de ‘La bola negra’: “Sentíamos que estábamos haciendo algo importante y que iba a trascender”

Entrevistamos a dos de los protagonistas de la película de Los Javis, que reflexionan sobre la película y la repercusión que tendrá en sus respectivas carreras

Entrevista a Carlos González y Milo Quifes, protagonistas de ‘La bola negra’: “Sentíamos que estábamos haciendo algo importante y que iba a trascender”

Los estrenos más esperados de la semana en cines: de la secuela de ‘La red social’ con el escándalo de Facebook al debut en la dirección de Diego Luna

El documental premiado en Venecia o lo nuevo de Nicolas Winding Refn completan la renovada cartelera en la que sigue dominando ‘La bola negra’

Los estrenos más esperados de la semana en cines: de la secuela de ‘La red social’ con el escándalo de Facebook al debut en la dirección de Diego Luna

Taylor Swift envía una petición a una oficina de la Unión Europea en Alicante para que se proteja su voz en Europa diciendo: “Hola, soy Taylor Swift”

La cantante ha registrado su petición en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, situada en Alicante, meses después de iniciar un procedimiento similar en Estados Unidos

Taylor Swift envía una petición a una oficina de la Unión Europea en Alicante para que se proteja su voz en Europa diciendo: “Hola, soy Taylor Swift”

Estrella Morente se pronuncia sobre la polémica de ‘La bola negra’ y Penélope Cruz: “Hay que tener mucho cuidado porque está la gente demasiado ‘sensible’”

La cantaora recibió críticas tras confundirse y asegurar que había audicionado para el papel que los Javis escribieron pensando ya en la actriz

Estrella Morente se pronuncia sobre la polémica de ‘La bola negra’ y Penélope Cruz: “Hay que tener mucho cuidado porque está la gente demasiado ‘sensible’”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez apenas remonta 7 décimas con Maricarmen y los decretos: una encuesta de ‘El País’ y la SER da 198 escaños a PP y Vox

Pedro Sánchez apenas remonta 7 décimas con Maricarmen y los decretos: una encuesta de ‘El País’ y la SER da 198 escaños a PP y Vox

Los inspectores de Trabajo sufren más agresiones durante sus visitas y apuntan a los fallos en el protocolo: “Una compañera tuvo que pagarse el psicólogo de su propio bolsillo”

El incómodo papel de Zapatero ante las elecciones: Pedro Sánchez le quiere en campaña, María Jesús Montero enfría su presencia y la Justicia le espera al día siguiente

La Federación Española de Municipios ‘cobija’ como director de servicios jurídicos con un sueldo de 81.000 euros a un procesado por malversación

El Gobierno avisa al Supremo que no puede revisar a tiempo los casos de la ‘ley de nietos’ antes de las elecciones

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El euríbor encarece las hipotecas y obliga a las familias a buscar casas 26.000 euros más baratas que hace tres meses

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Yolanda Díaz busca aprobar una subida del SMI antes de las elecciones generales para compensar la inflación

Qué puedes hacer si hay pisos turísticos ilegales en tu edificio: así es como debe actuar la comunidad

DEPORTES

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Qué fue de Joel González: del oro olímpico en taekwondo a cuidar a futbolistas y competir en golf

La reflexión del jugador Marc Cucurella sobre la vida de los futbolistas: “También tenemos nuestros problemas e inseguridades”

Carlos Alcaraz avisa de que quiere “ganar todos los torneos al menos una vez”: estos son los que le faltan

La reflexión de Borja Iglesias sobre los impuestos: “La mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas y me parece la hostia”