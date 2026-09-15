Sebastian Stan compagina el cine de autor con Marvel y propone una película para ‘El soldado de invierno’: “Podría ser de bajo presupuesto y al estilo Sicario”

El actor Sebastian Stan se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales alternando grandes producciones y cine de autor. REUTERS/Mina Kim

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El actor Sebastian Stan ha encontrado en Fjord, la película de Cristian Mungiu sobre una familia rumana separada de sus cinco hijos por las autoridades noruegas, un espejo de su reciente paternidad y de una trayectoria que le ha llevado de Marvel a personajes incómodos, vulnerables y políticamente expuestos.

El actor, de 44 años, interpreta a Mihai, un inmigrante rumano en Noruega acusado junto a su esposa Lisbet, encarnada por Renate Reinsve, de maltratar a sus cinco hijos. Las autoridades locales los envían a acogida, y la película llegará este otoño tras obtener la Palma de Oro en Cannes.

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Según New York Magazine, Stan se trasladó directamente desde la ceremonia de los Oscar del año pasado al rodaje, en una aldea remota de Noruega. El equipo le rapó el pelo al comenzar la filmación porque Mungiu consideraba que, de otro modo, el actor era “demasiado guapo para mi clase de cine”.

La decisión resume la evolución profesional de un intérprete conocido mundialmente por James “Bucky” Barnes, el Soldado de Invierno de Marvel. Stan ha buscado en producciones independientes e internacionales papeles que exigen una transformación física o psicológica, como el protagonista de A Different Man y su interpretación de Donald Trump en The Apprentice, que le valió una nominación al Oscar.

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Qué cuenta ‘Fjord’ y por qué conecta con Stan

Fjord contrapone la crianza de una pareja noruega laica y permisiva con la de Mihai y Lisbet, cristianos evangélicos de normas más punitivas. La historia no muestra agresiones de los padres, aunque ambos admiten haber dado a sus hijos algún azote y defienden que hace falta “un poco de disciplina” para educar a cinco menores.

Imagen de 'Fjord'

Mungiu ha construido el guion a partir de casos de familias inmigrantes que consideraron injusta la intervención del Barnevernet, el servicio noruego de protección infantil. Entre ellos figura el de Ruth y Marius Bodnariu, dos cristianos pentecostales rumanos a quienes retiraron a sus cinco hijos en 2015 después de que dos de los mayores contaran en el colegio que recibían golpes.

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Los Bodnariu reconocieron que azotaban ocasionalmente a los niños, pero negaron abusos más graves. Durante los siete meses que tardaron en recuperar a sus hijos, su caso se convirtió en una causa para sectores conservadores rumanos y medios evangélicos internacionales, que sostuvieron que la familia era perseguida por sus creencias; una investigación de la BBC no encontró pruebas de ello.

La película ha sido recibida en Rumanía como parte de un debate político más amplio sobre identidad nacional, religión y emigración. La crítica de cine y profesora Irina Trocan ha explicado a la publicación que el caso Bodnariu provocó protestas, campañas en internet y un relato de confrontación entre los valores rumanos y una supuesta frialdad noruega.

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Cristian Mungiu recoge la Palma de Oro del Festival de Cannes junto a Renate Reinsve y Sebastian Stan. REUTERS/Sarah Meyssonnier

El político conservador Titus Corlatean, implicado en aquellas movilizaciones, ha presentado la película como una defensa de la “familia tradicional” y ha difundido fotografías junto a Mungiu. El director ha rechazado esa lectura: “Fjord no trata sobre Noruega ni sobre Rumanía. No trata sobre una religión concreta. Trata de una forma fundamentalista de ver las cosas”.

Para Stan, la ambigüedad forma parte del interés de la obra. El actor ha dicho que le atrae un cine que no “da todo masticado” al público y que evita el melodrama, una orientación opuesta a la búsqueda de grandes escenas emocionales que recuerda de sus primeros años ante los guiones.

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La relación con el personaje también ha sido lingüística y biográfica. Stan nació en Constanza, ciudad portuaria rumana a orillas del mar Negro, y se trasladó a Austria con su madre tras la revolución rumana de 1989, antes de instalarse en Nueva York en 1995. Durante el rodaje habló rumano cada día con el equipo y buscó desprenderse de la pronunciación inglesa que había adquirido al emigrar.

Un hijo en Nueva York y un rodaje en Londres

El estreno de Fjord coincide con el nacimiento del primer hijo de Stan y la actriz Annabelle Wallis, su pareja desde hace cuatro años. Wallis dio a luz a finales de julio en Nueva York, pero el intérprete tuvo que viajar a Londres inmediatamente después para rodar The Batman 2, mientras ella y el bebé permanecían en Estados Unidos por ser demasiado pequeño para volar.

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Stan ha hecho pública por primera vez su experiencia como padre, aunque no ha revelado el nombre, el sexo ni la fecha exacta de nacimiento del bebé. Solo ha indicado que comparte signo zodiacal con él: Leo. “Tener un bebé y luego coger un avión para volver al trabajo me hizo sentir que le estaba arruinando la vida”, ha reconocido.

Sebastian Stan en el Festival de Cannes. REUTERS/Gonzalo Fuentes

La separación de su hijo ha intensificado su identificación con una película centrada en padres apartados de sus niños. Reinsve, que interpreta a Lisbet y tiene un hijo pequeño, ha señalado que los periodos de rodaje lejos de él resultan dolorosos y que pudo trasladar esa sensación de vacío a su personaje.

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Stan intenta regresar a Nueva York cada fin de semana posible, aunque sea durante 24 horas. Cuando el niño esté inmunizado, Wallis y el bebé se instalarán temporalmente en Londres, donde el actor prevé permanecer al menos hasta diciembre.

La paternidad ha reabierto en él preguntas sobre la responsabilidad y la crianza. El intérprete ha contado que recibió algunos azotes de niño, aunque no vivió situaciones de violencia grave, y que la mayor dificultad de su infancia fue la inestabilidad provocada por las mudanzas y la separación de sus padres.

Su padre, Constantin, abandonó Rumanía durante el régimen de Nicolae Ceaușescu después de ayudar a otras personas a escapar del país. Stan no volvió a verlo hasta los 18 años y reconstruyó gradualmente la relación cuando empezó a viajar a Los Ángeles para acudir a audiciones; Constantin murió de COVID durante una visita a Rumanía en 2021.

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El Soldado de Invierno como thriller

La búsqueda de papeles menos previsibles no implica un rechazo a Marvel. Stan define a Bucky Barnes como “un personaje jodidamente genial” y agradece la oportunidad que le ofreció el estudio, pero considera que dentro del Universo Cinematográfico de Marvel ha desempeñado un papel similar al “sexto hombre” de un equipo de baloncesto: útil en numerosas situaciones, aunque fuera del quinteto titular.

El actor ha propuesto al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, una película del Soldado de Invierno concebida como un thriller de conspiración al estilo de Sicario. Su idea gira en torno a un hombre que cree reconocer a alguien relacionado con el periodo en que fue sometido a lavado de cerebro y emprende una investigación obsesiva para averiguar quién es.

Serie 'Falcon y el Soldado de Invierno'

“Podría ser una película de presupuesto reducido”, afirmó. Feige respondió que la propuesta “suena bien”, según el relato recogido por New York Magazine, aunque no hay confirmación de que el proyecto vaya a desarrollarse.

The Guardian ha defendido que esa clase de películas de género, más acotadas y baratas, podría ofrecer a Marvel una vía para combatir el cansancio del público ante los superhéroes. El diario británico sitúa la propuesta de Stan en un momento contradictorio: Spider-Man: Brand New Day ha superado los 2.400 millones de dólares de recaudación mundial y Avengers: Doomsday ha ingresado más de 50 millones de dólares en ‘preventas’ en Estados Unidos antes de su estreno de diciembre.

El periódico recuerda, no obstante, que las tres películas de Marvel estrenadas en 2025 rindieron por debajo de lo esperado: Capitán America: Brave New World recaudó 415 millones de dólares en todo el mundo, Thunderbolts alcanzó 382 millones y Los cuatro fantásticos: Primeros pasos se quedó en 521 millones frente a un presupuesto estimado de 200 millones.

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La apuesta por formatos reconocibles fuera de la lógica de la gran saga tiene precedentes. Logan funcionó como un wéstern crepuscular, Joker se acercó al estudio urbano de personajes y ambas películas sumaron casi 1.700 millones de dólares en taquilla mundial. Marvel también exploró esa vía con el thriller ‘conspirativo’ de Capitan America: El soldado de invierno, el atraco de Ant-Man y el terror de Doctor Extraño en el multiverso de la locura.

Stan volverá a interpretar a Bucky Barnes en Vengadores: Doomsday, previsto para diciembre. También prepara Impunity, dirigida por el chileno Felipe Gálvez y rodada entre Inglaterra, Irlanda y España, y desarrolla con Radu Jude Frankenstein in Romania, donde encarnará tanto al doctor como al monstruo.