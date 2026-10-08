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El Premio Princesa de Asturias de las Letras sale ‘ganando’ con el Nobel de Literatura a Anne Carson: cinco escritores recibieron los dos galardones

La poeta canadiense se suma a la lista de autores galardonados por la Fundación Princesa de Asturias con una distinción convertida en ‘antesala’ del Nobel

Anne Carson en el Hammer Museum
Anne Carson en el Hammer Museum
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Ganar un Premio Nobel de Literatura siempre es noticia en el mundo de los escritores. Este martes, el nombre de Anne Carson, recién nombrada por la Academia Sueca como la nueva ganadora, ha aparecido en periódicos de todo el mundo, y librerías, editoriales y lectores ya se están interesando por su obra. Sin embargo, los efectos del galardón literario más importante del mundo van más allá, y también pueden afectar al prestigio de otros premios, como es el caso del Princesa de Asturias de las Letras, que con el reconocimiento a la poeta canadiense también ha salido vencedor tras el anuncio.

Algunos premios aumentan su importancia cuando son considerados antesala del Nobel. Ganar el Booker Prize, el Premio Jerusalén o el Neustadt siempre es un buen indicativo para adivinar a los autores que en un futuro podrían pasar por Estocolmo. Por su parte, en el ámbito hispano, pocos dudan de que el Princesa de Asturias de las Letras acaba de posicionarse, una vez más, como otro de los galardones a tener en consideración, dado que Anne Carson lo recibió en 2020.

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La poeta no ha sido la única en obtener ambas distinciones. En realidad, existen, con el suyo, cinco casos a lo largo de la historia de ambos premios: el primero en darse fue el de Camilo José Cela, quien obtuvo el Princesa de Asturias en 1987 y fue el elegido por la Academia Sueca dos años después. Una década más tarde, Günter Grass recogería ambos galardones el mismo año, y en 2007, Doris Lessing se llevaría el Nobel apenas seis años después de ser distinguida en España. El último caso había sido el del novelista peruano Mario Vargas Llosa, quien fue condecorado en nuestro país en 1989 y recibió la máxima distinción literaria en 2010.

Eduardo Mendoza, el último español en ganar el Premio Princesa de Asturias de las Letras. (Europa Press)
Eduardo Mendoza, el último español en ganar el Premio Princesa de Asturias de las Letras. (Europa Press)

El “poema interactivo” de Anne Carson para el Princesa de Asturias

La Fundación Princesa de Asturias ha reaccionado poco después del anuncio de la Academia Sueca. “Enhorabuena a Anne Carson, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020, que ha sido galardonada hoy con el Nobel de Literatura 2026″. La escritora canadiense no pudo recoger en España la distinción que le acababan de otorgar, pero dejó un sonado discurso telemático que incluyó sus recuerdos de su peregrinación “desde los Pirineos franceses hasta la ciudad de Santiago de Compostela” y también un “poema interactivo”.

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“Ustedes han de decir: ‘¡Comprémoslo! ¡Qué ganga!’ cuando les indique. Contaré hasta tres para que puedan practicar", indicó ese día, con su rostro proyectado en una pantalla. El poema interactivo quedó de la siguiente manera, titulándose Charla breve sobre la sensación del despegue de un avión: “Bueno, ya saben, eso podría ser el verdadero amor corriendo hacia mi vida con los brazos en alto gritando... ¡Comprémoslo! ¡Qué ganga!“.

El escritor británico Julian Barnes ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026. El jurado ha leído este miércoles el fallo, a las 12.00 horas, en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo. (Fuente: Fundación Princesa de Asturias)

Curiosamente, Enrique Vila-Matas, quien parecía el único escritor español candidato a ganar el Nobel de Literatura (o así lo indicaban las apuestas), no ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias. Obviamente, la victoria de Anne Carson no implica que todos los que han recibido ese merecimiento previo acaben recogiendo un premio en Estocolmo, pero el hecho de que, en apenas 46 ediciones, hayan sido 5 los escritores que han recibido ambos reconocimientos, refuerza al premio español como uno de los más importantes en el ámbito nacional e internacional.

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