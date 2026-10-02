Todas las películas que competirán con ‘La bola negra’ al Oscar a la mejor película internacional: lista de candidatas por cada país

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

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La carrera por el Oscar a la mejor película internacional de la 99.ª edición comienza a perfilarse y ya conocemos las candidaturas que se enfrentarán a La bola negra, la película de Los Javis seleccionada para representar a España.

Las inscripciones definitivas vencían el 1 de octubre y la Academia anunciará el 15 de diciembre una preselección de 15 películas, antes de revelar las nominaciones el 21 de enero.

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Hay que recordar que la Academia ha modificado este año sus reglas para permitir que una película ganadora del máximo galardón en los Festivales Cannes, Berlín, Venecia, Sundance, Busan o Toronto pueda competir sin el respaldo de un comité nacional.

Qué películas representarán a Europa

Italia ha elegido The Spiral, de Paolo Strippoli, un thriller de terror protagonizado por Valeria Bruni Tedeschi y Jasmine Trinca. La historia comienza cuando Anna visita a su hija Alice durante una tormenta y le revela que pactó con una figura demoníaca llamada The Stranger para salvar la pierna de la joven tras un accidente ocurrido 20 años antes. La película se presentó en el Festival de Venecia y podrá verse en el próximo Festival de Sitges.

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Francia ha optado por Minotauro, del ruso Andrey Zvyagintsev, ganadora del Gran Premio de Cannes. Una película que adapta La mujer infiel, de Claude Chabrol y la traslada al contexto político de la Guerra de Ucrania, razón por la que su director ha sido vetado en su país de origen.

'Minotauro' de Andrey Zvyagintsev

Dinamarca presentará Woman Unknown, de May el-Toukhy, ganadora del León de Oro de Venecia y de la Copa Volpi a la mejor actriz para Mathilde Arcel. Se trata de un drama sobre las heridas de la Segunda Guerra Mundial en torno a las vejaciones sexuales que tuvieron que sufrir las mujeres por parte de los hombres.

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Polonia ha seleccionado Fatherland, de Paweł Pawlikowski, protagonizada por Sandra Hüller y Hanns Zischler. Rodada en blanco y negro, acompaña al novelista alemán Thomas Mann y a su hija Erika en un viaje por carretera a través de Alemania en 1949. Pawlikowski ganó el premio a la mejor dirección en Cannes (junto con Los Javis) por esta película, escrita junto a Henk Handloegten.

Rumanía llevará Fjord, escrita y dirigida por Cristian Mungiu y elegida por unanimidad por su comité nacional. La película ganó la Palma de Oro, el premio Fipresci, el del Jurado Ecuménico, el Prix de la Citoyenneté y el François Chalais en Cannes y está protagonizada por Sebastian Stan y Renate Reinsve.

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Imagen de 'Fjord'

Alemania ha escogido Everytime, tercer largometraje de Sandra Wollner, que obtuvo el premio Un Certain Regard en Cannes. La película parte de la muerte de Jessie y sigue a Ella, la hermana menor de la fallecida y al chico al que todos culpan, durante unas vacaciones familiares en Tenerife. Everytime también ha pasado por los festivales de Sídney y Karlovy Vary y ganó el Gran Premio Corazón de Sarajevo. Su estreno norteamericano está previsto en Toronto y la película también figura en la programación del Festival de Nueva York.

Hungría competirá con Silent Friend, de Ildikó Enyedi, una exploración de la relación entre seres humanos, plantas y tiempo. La película, protagonizada por Tony Leung Chiu-Wai, Luna Wedler, Enzo Brumm y Léa Seydoux y recibió seis premios en la 82ª Mostra de Venecia.

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Irlanda presentará Aontas, thriller de atracos en lengua irlandesa dirigido por Damian McCann. Narrada en orden cronológico inverso, la película sigue a tres ladrones, encabezados por una mujer al borde del colapso, tras el fracaso de un robo a un banco rural.

Lituania ha elegido How to Divorce During the War, de Andrius Blaževičius, ganadora del premio a la dirección en la competición World Cinema Dramatic de Sundance. La trama se sitúa en Vilnius en 2022, cuando una ejecutiva decide comunicar a su marido que quiere divorciarse un día antes de la invasión rusa de Ucrania a gran escala.

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Suiza ha seleccionado el documental Who is Still Alive, de Nicolas Wadimoff, centrado en nueve palestinos que escaparon de la crisis humanitaria en Gaza. La película, estrenada en las Giornate degli Autori de Venecia en 2025, examina la pérdida del hogar en el marco de la guerra de Gaza.

Representantes de América Latina

Cuba estará representada por Malecón, de Carlos Larrazabal, que gira en torno a Elvis, un hombre que regresa a La Habana después de pasar 10 años en prisión. El personaje se reencuentra con su amor de juventud y se introduce en los círculos criminales de la ciudad mientras trata de financiar su huida.

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Larrazabal ha escrito el guion junto al cubano Fabián Suárez, tras desarrollar el proyecto en el programa Sundance Collab. César Domínguez, Camila Rodhes, Omar Rolando y Yordanka Ariosa encabezan el reparto, mientras que Jorge Perugorría, Jaime Otero y Flavio Florencio figuran entre los productores.

Venezuela ha seleccionado La muerte no tiene dueño, de Jorge Thielen Armand, protagonizada por Asia Argento. Caro viaja al país para vender la plantación de cacao de su padre fallecido, pero encuentra la mansión familiar ocupada por antiguos empleados que pretenden permanecer allí.

La película se estrenó en la Quincena de Cineastas de Cannes y pasó por Locarno y Fantastic Fest, en Austin. En el certamen suizo, Argento recibió un premio honorífico a toda su trayectoria.

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'El deshielo', de Manuela Martinelli representará a los Oscar por Chile.

Chile presentará El deshielo, de Manuela Martelli, un misterio ‘posdictatorial’ situado en una estación de esquí de los Andes. Maya O’Rourke, que debuta en el cine, interpreta a una niña de nueve años que presencia hechos perturbadores en el negocio familiar.

La película se estrenó en Un Certain Regard de Cannes y el reparto también incluye a Paulina Urrutia, Mauricio Pešutić, Paula Zúñiga, Marcela Salinas y Lautaro Cantillana.

Representantes africanas

Marruecos ha presentado La más dulce, de Laila Marrakchi, centrada en un grupo de temporeras marroquíes contratadas para recoger fresas en España. Las mujeres deciden enfrentarse a empleadores abusivos tras sufrir acoso y condiciones de vida inhumanas.

La película se inspira en la historia de jóvenes que dejan Marruecos para trabajar en una finca fresera del sur de España con el objetivo de sostener a sus familias. Se estrenó en Un Certain Regard de Cannes y es una coproducción de Francia, Marruecos, España y Bélgica.

'La más dulce', de Laila Marrakchi, representante por Marruecos.

Marruecos nunca ha obtenido una nominación al Óscar internacional, aunque ha entrado tres veces en la lista corta. Su última presencia fue en 2023 con The Mother of All Lies, de Asmae El Moudir.

Egipto concurrirá con The Stories, escrita y dirigida por Abu Bakr Shawky e inspirada en el inicio de la relación entre el padre egipcio y la madre austriaca del cineasta, que comenzaron a escribirse cartas cuando él era un pianista en El Cairo en 1967. La narración recorre desde finales de los años sesenta hasta los ochenta.

Amir El-Masry, Valerie Pachner y Nelly Karim protagonizan la película, estrenada en el festival Tallinn Black Nights de 2025. Después ganó el Tanit de Oro a la mejor película en Cartago y pasó por el Festival de Cine del Mar Rojo.

Sudáfrica ha elegido Variations on a Theme, drama en afrikáans escrito y dirigido por Jason Jacobs y Devon Delmar. Hettie Farmer interpreta a una anciana pastora de cabras de Namaqualand que cae en una estafa vinculada a unas reparaciones prometidas por el servicio de su padre en la Segunda Guerra Mundial.

La película 'Variations on a Theme' representará a Suráfrica.

La película ganó el Tiger Award del Festival Internacional de Cine de Róterdam, el premio a la mejor película africana en Joburg y el de mejor película en Zagreb Subversive. La familia de la protagonista pretende trasladarla a la ciudad, una decisión que amenaza con privarla de su independencia.

Kenia competirá con One Woman, One Bra, de Vincho Nchogu. La protagonista, Star, vive en Sayit y corre el riesgo de perder su casa cuando sus vecinos están a punto de recibir títulos de propiedad de unas tierras cuya posesión legal obtendrán por primera vez en siglos.

Star desconoce quiénes son sus padres y no está casada, dos circunstancias que complican su situación. Una fotografía de su infancia impulsa la búsqueda de su madre distanciada mientras explora vías para reclamar las tierras.

Bangladés enviará Roid, de Mejbaur Rahman Sumon, un drama rural sobre Sadu, un aparcero empobrecido que vive aislado con su esposa. Aunque intenta abandonarla repetidamente en lugares desconocidos, ella siempre encuentra el camino de vuelta.

Roid se estrenó en la competición Tiger de Róterdam y fue seleccionada por el Festival Internacional de Cine de Seattle. Es el segundo largometraje de Sumon tras Hawa, candidata de Bangladés en 2022 y primera película bangladesí que entró en la clasificación de taquilla de Estados Unidos.

Competidoras asiáticas

Vietnam ha seleccionado Spirit Guardians: The Last Secret of the First Emperor, dirigida por Nguyễn Phan Quang Bình. La película de acción fantástica histórica se desarrolla durante el reinado del emperador Đinh Tiên Hoàng y sigue a unos guerreros que dividen por varias rutas el cortejo fúnebre que transporta el ataúd del monarca para proteger su tumba.

Johnny Trí Nguyễn, Lê Vũ Long, Tuấn Trần y Thiên Tú encabezan el reparto. Nguyễn también firma la coreografía de acción de una película que ha recaudado más de 38.000 millones en la taquilla local desde su estreno en agosto y ha sido seleccionada para una gala en Toronto.

Japón estará representado por De repente, de Ryusuke Hamaguchi, la segunda obra del director elegida por el país después de Drive My Car, ganadora del Óscar internacional. La película, ‘coproducida’ por Francia y Japón con respaldo de Alemania y Bélgica, se rodó principalmente en París.

La trama adapta un libro de correspondencia entre una filósofa con cáncer terminal y una antropóloga médica. Virginie Efira interpreta a la responsable de una residencia de mayores que busca implantar un modelo de cuidados centrado en la dignidad, mientras Tao Okamoto da vida a una directora teatral japonesa en tratamiento oncológico.

'Possible Love', de Lee Chang-dong.

Corea del Sur ha seleccionado Possible Love, de Lee Chang-dong, su primer largometraje en ocho años. La película sigue a dos matrimonios cuyas vidas se cruzan después de un funeral: una pareja afectada por el despido del marido y otra formada por una documentalista que investiga a trabajadores que han perdido su empleo y su esposo.

El comité surcoreano ha destacado la precisión formal y la puesta en escena de un relato que aborda formas sutiles de violencia, la libertad incompleta, la felicidad y los conflictos laborales. Sul Kyung-gu y Zo In-sung forman parte del reparto.

Hong Kong competirá con Sons of the Neon Night, escrita, dirigida y ‘coproducida’ por Juno Mak. Ambientada en una versión alternativa de Hong Kong en 1994, reúne a Takeshi Kaneshiro, Sean Lau, Tony Leung Ka-fai, Louis Koo y Gao Yuanyuan.

La producción terminó en 2018, pero tardó siete años en estrenarse, hasta llegar a la sección Midnight Screenings de Cannes en mayo de 2025. Con un presupuesto aproximado de 50 millones de dólares, figura entre las películas más caras de la historia del territorio.

India ha elegido Gondhal, drama en maratí de Santosh Davakhar que transcurre durante una sola noche en la región rural de Maharashtra. Una ceremonia matrimonial tradicional obliga a una pareja recién casada a confrontar costumbres antiguas, deseos íntimos y fragilidades ocultas.

La película obtuvo una nominación al Pavo Real de Oro en el Festival Internacional de Cine de India, donde Davakhar ganó el Pavo Real de Plata a la mejor dirección. También recibió un premio Fipresci en Bengaluru y galardones de dirección y fotografía en Pune.

Indonesia presentará Four Seasons in Java, escrita y dirigida por Kamila Andini. Putri Marino interpreta a Pertiwi, una mujer que vuelve a una localidad que no está dispuesta a aceptarla tras salir de prisión.

'Four Season in Java', de Kamila Andini (Indonesia)

El drama psicológico incorpora misterio, realismo mágico y ciencia ficción para abordar el trauma, la memoria, la violencia y la división social. Se estrenó en el programa Centrepiece de Toronto y tiene prevista su proyección en Busan, además de una nominación a la mejor fotografía en los Asian Pacific Screen Awards de 2026.

Camboya ha seleccionado Becoming Human, ópera prima de Polen Ly. La historia sigue a Thida, espíritu protector de un cine antiguo que va a ser demolido y que debe decidir entre renacer o permanecer como fantasma.

Savorn Serak, estudiante de danza de 15 años, encabeza el reparto junto a Piseth Chhun. El actor ganó el premio Horizonte de Venecia en 2021 por White Building.

Irak presentará No Paradise If You Are Killed by a Woman, thriller de Halkawt Mustafa sobre Vyan, una francotiradora kurda que regresa a Mosul para rescatar a su hermana, encarcelada por Estado Islámico. La película, rodada en calles y entornos reales de la ciudad iraquí, se estrenó fuera de competición en Venecia y también participa en Toronto.

Mongolia competirá con Independence: Keeper of the Prophecy, de Tamir Bat-Ulzii, ambientada en 1911 y dedicada a la resistencia contra más de dos siglos de dominio manchú bajo la dinastía Qing. La película fue financiada con una ayuda del Fondo Mongol de Cine con motivo del 115.º aniversario de la recuperación de la independencia del país.

Australia concursará con First Light, debut como director de James J. Robinson y primera coproducción filipino-australiana presentada por el país al Óscar. También es la primera película en tagalo enviada por Australia.

Ruby Ruiz interpreta a la hermana Yolanda, monja y enfermera que investiga una muerte sospechosa relacionada con corrupción entre las élites económicas y la Iglesia. Robinson ganó el premio a la mejor dirección australiana en el Festival Internacional de Cine de Melbourne de 2025.

Entre las últimas incorporaciones se encuentra la de Pakistán, que ha elegido el documental de suspense Hanging by a Wire, de Mohammed Ali Naqvi, su primera candidatura documental en esta categoría. La película reconstruye el accidente de agosto de 2023 en el que ocho pasajeros, seis de ellos escolares, quedaron suspendidos a unos 274 metros sobre un barranco en Battagram tras romperse el cable de una telecabina.

La producción combina imágenes de testigos, testimonios de los supervivientes y recreaciones con participantes en el rescate, seguido en directo dentro y fuera de Pakistán. Hanging by a Wire se estrenó en Sundance 2026, pasó por Tribeca y tendrá estreno en plataformas en Paramount+ tras su distribución en salas del Reino Unido y Estados Unidos.

Nepal ha escogido Elephants in the Fog, debut de Abinash Bikram Shah, sobre una comunidad kinnar de una aldea nepalí que lucha por protegerse. La película ganó el Premio del Jurado de Un Certain Regard en Cannes y obtuvo nominaciones a la Cámara de Oro y la Queer Palm.

La distribuidora Filmin adquirió los derechos para España, dentro de una red de ventas que incluye territorios como Reino Unido, Benelux, Suiza, Israel, Australia, India, Indonesia, Francia, Alemania, Austria, Brasil y Nepal.