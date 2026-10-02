España

Manifestación por la vivienda en Madrid este sábado 3 de octubre: horarios, recorridos y puntos de salida

La protesta, convocada por los sindicatos de inquilinas, reunirá columnas en Cibeles y plantea avanzar hacia una huelga general

Manifestación en las inmediaciones del Congreso
Cientos de personas se manifiestan en las inmediaciones del Congreso. (EFE/Kiko Huesca)
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La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha convocado en Madrid para el sábado 3 de octubre una manifestación que confluirá en Cibeles, concebida como un paso hacia una huelga general por la vivienda tras el rechazo en el Congreso de dos decretos ley impulsados por el Gobierno. La movilización reunirá columnas procedentes de distintos puntos de la capital

La manifestación por la vivienda en Madrid saldrá el sábado 3 de octubre a las 12.00 horas desde Plaza de España, Atocha, el Hospital de La Princesa y la glorieta de Emilio Castelar; las cuatro columnas recorrerán la ciudad hasta Cibeles, ante la sede del Ayuntamiento.

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La protesta se celebrará un día después de que el Pleno del Congreso tumbara los dos nuevos decretos de vivienda al no alcanzar ninguno la mayoría simple. La Confederación había convocado además movilizaciones en más de 50 ciudades españolas.

Horarios y recorridos de la manifestación por la vivienda en Madrid

Los colectivos organizadores han dividido la marcha madrileña en cuatro bloques territoriales para ordenar las salidas y reunir a los manifestantes frente al Ayuntamiento. La columna del norte partirá de la glorieta de Emilio Castelar; la del sur, de Atocha; la del este, del Hospital de La Princesa; y la del oeste, de Plaza de España.

La movilización prevé marchas desde cuatro puntos de la ciudad con destino a Cibeles.
Cartel de la manifestación por la vivienda convocada para el 3 de octubre en Madrid. (@InquilinatoMad)

Habrá una quinta salida desde la estatua del Oso y el Madroño para quienes permanecen acampados en la Puerta del Sol. Todos los grupos comenzarán a avanzar a mediodía y llegarán a Cibeles, donde se unirán en una sola concentración.

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Comisiones Obreras ha fijado su propio punto de encuentro a las 11.30 horas en su sede de la calle Lope de Vega, 38. El sindicato ha llamado a participar con el mensaje: “La vivienda no puede ser un negocio de unos pocos. Mañana, ¡todos y todas a la calle!”.

La acampada de Sol y la propuesta de una huelga general

La convocatoria llega después de una semana de protestas desencadenadas por el desahucio de Maricarmen, de 87 años, que derivó en una manifestación multitudinaria y en una acampada en la Puerta del Sol. La afectada podrá volver a su casa tras un acuerdo con el fondo Urbagestión, pero la asamblea de la plaza consideró insuficiente esa solución.

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, anunció durante una de las asambleas diarias: “Esto es solo el principio”. La representante sostuvo que la movilización había generado “una crisis de Estado” y añadió: “¡Maricarmen vuelve a su casa, pero quedan muchas más!”.

El Pleno del Congreso ha rechazado este viernes el decreto ley de medidas sobre vivienda, incluyendo la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año, con los votos del PP, Vox, Junts y UPN. (Fuente: Congreso)

Los sindicatos de inquilinas plantean la marcha como una forma de mantener la presión sobre las instituciones y extender el movimiento hacia una huelga general por la vivienda. Sus principales reivindicaciones incluyen rebajar los alquileres un 50 %, expropiar a los fondos buitre y establecer contratos de alquiler indefinidos.

La Confederación se había mostrado favorable a los dos decretos sometidos al Congreso, aunque criticó que las medidas se dividieran en textos distintos. Uno incluía disposiciones contra los desahucios y de regulación de alquileres, mientras que el otro contemplaba la prórroga automática de los contratos de arrendamiento.

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