La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido

Los jugadores de la selección española celebran un gol ante Inglaterra. (Reuters/David Klein)

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Primero Inglaterra y después Croacia. Ambas fueron víctimas del fútbol que desprende la vigente campeona del mundo: la selección española. Los de Luis de la Fuente han estrenado la segunda estrella con un doblete de victorias y esperan ampliar esa dinámica también al duelo ante República Checa. Allí, entre las filas rivales, hay un viejo conocido de La Roja. Alguien que conoce bien todo lo que rodea al equipo español, los entresijos, la estructura, el trabajo... Sabe cómo funciona el mejor equipo del mundo. Ese es Santi Denia.

La Roja, tras lograr la victoria en el Mundial de fútbol, busca ahora conquistar de nuevo la Nations League. Esta nueva aventura arrancó el pasado sábado ante Inglaterra, nada menos que en Wembley. Ante el equipo de Thomas Tuchel, España estrenó la segunda estrella. El duelo estuvo a la altura de las expectativas. La Roja no monopolizó el balón como acostumbraba a hacer porque los Three Lions no eludieron el enfrentamiento directo. El empuje inglés situó a La Roja en una posición inusual desde hace un año: comenzar por debajo en el marcador.

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No fue de inicio porque Lamine Yamal golpeó primero, pero un gol de Gordon y otro de Kane pusieron a los ingleses por delante en el marcador. El delantero del Bayern Múnich tuvo el tercero en sus botas, pero falló el disparo desde los 11 metros. Un error así, ante la mejor selección del mundo, puede costar una victoria. Luis de la Fuente ajustó el esquema del equipo. Oyarzabal y Baena fueron los elegidos para liderar a España en la remontada. Solo necesitaron cinco minutos para instaurar de nuevo las tablas. El delantero de la Real Sociedad apareció para hacer el tercero de España y certificar la victoria. El guion fue diferente al habitual; el resultado, el mismo.

Los jugadores de la selección española celebran el gol de Pubill ante Croacia. (EFE/Julio Muñoz)

Ante Croacia sí vivieron un déjà vu. Los de Luis de la Fuente se esposaron al balón, pero decidieron meter una marcha más a la habitual. El primer gol fue una obra maestra. 70 segundos, 25 pases y el disparo de Lamine Yamal para batir al portero y adelantar a los suyos cuando el marcador señalaba 1:15 minutos. El hambre de los de Luis de la Fuente es palpable sobre el césped y Croacia lo sintió en sus carnes. Sin embargo, no fueron capaces de ampliar la ventaja y Beljo aprovechó la ocasión que se le presentaba para instaurar de nuevo las tablas y obligar a los españoles a volver a ver portería para adelantarse. Lo hicieron gracias al tanto de Pubill. Ya en la segunda mitad, volvió a aparecer Lamine para sentenciar el partido, pero fue Nico Williams quien puso la guinda. Tan solo le queda una víctima a España para hacer pleno: República Checa.

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Santi Denia, un viejo conocido de la selección española

España ha demostrado que es muy complicado pararla, incluso hacerle un gol, a pesar de que en los últimos partidos Inglaterra firmó dos y uno los croatas. Ahora quieren acabar también con República Checa y hacer pleno en su grupo a la par que sigue sumando puntos a la tabla para asegurarse la clasificación. Sin embargo, quien está a los mandos de los checos no es un hombre cualquiera. Santi Denia cuenta con una extensa carrera en la Federación Española de Fútbol. 15 años, nada menos.

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ofrece una rueda de prensa en el marco de la UEFA Nations League.

El seleccionador checo es el aprendiz de Luis de la Fuente, conoce su libreto a la perfección. La historia entre ambos comenzó en Tokio 2021, cuando Luis de la Fuente dirigía a la selección sub-21 y también estaba al frente del combinado olímpico. A su lado estaba Santi Denia, que había recorrido previamente el camino desde la sub-17 hasta la sub-19 y que ejercía como aprendiz del técnico riojano, con la mirada puesta en convertirse algún día en su relevo. Aquellos Juegos Olímpicos dejaron una plata que supo a poco después de un torneo en el que España logró alcanzar la final. El equipo eliminó a Japón en las semifinales, pero terminó cayendo ante Brasil en la lucha por el oro. La derrota quedó plasmada con la imagen de ambos llorando.

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Tres años después, el escenario fue diferente. París les permitió cambiar las lágrimas por la celebración y saborear juntos la gloria. Cuando se confirmó la victoria, De la Fuente acudió al césped del Parque de los Príncipes para compartir con el equipo un momento histórico. Allí se encontró con Denia y ambos se fundieron en un abrazo. El gesto fue mucho más que una celebración. Simbolizó una relación construida durante años y un camino recorrido prácticamente de la mano, primero con De la Fuente como maestro y Denia como aprendiz y, después, con ambos como protagonistas de una etapa de éxitos para el fútbol español. Ahora, la Nations League ha vuelto a cruzar sus caminos. Maestro y aprendiz se vuelven a ver las caras, esta vez como rivales.