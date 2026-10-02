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El escritor Julio Llamazares, Premio Nacional de Narrativa 2026: “España me empieza a dar miedo”

El autor ha confesado su sorpresa por un premio que llega después de más de medio siglo de trayectoria y una obra que abarca prácticamente todos los registros literarios

Julio Llamazares (Europa Press)
Julio Llamazares (Europa Press)
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El Ministerio de Cultura ha concedido a Julio Llamazares el Premio Nacional de Narrativa de 2026 por El viaje de mi padre, una obra en la que el jurado ha apreciado la persistencia de las huellas de la Guerra en un territorio y en la memoria de varias generaciones. El Premio está dotado con 30.000 euros. Según el Ministerio de Cultura, el jurado ha distinguido el libro, publicado en Alfaguara, por su “profundo calado memorialístico y humano”, que articula recuerdos, heridas y preguntas sin respuesta.

El escritor leonés estaba viendo “de reojo” el debate sobre vivienda que ha tenido lugar esta mañana en el Congreso de los Diputados cuando ha recibido la noticia del premio. “Esa agresividad que destilan las instituciones, los políticos y también la calle... a mí España me empieza a dar miedo y Europa me empieza a dar miedo”, le ha dicho a EFE.

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Julio Llamazares nació en Vegamián, León, en 1955. Es periodista, escritor y guionista, y su producción abarca poesía, novela, crónica, artículos, relatos, dietarios y literatura de viajes.

Julio Llamazares - El viaje de mi padre

La anterior edición del galardón reconoció a Paco Cerdà. Entre los autores premiados en otras convocatorias figuran Marilar Aleixandre, Xesús Fraga, Juan Bonilla, Pilar Adón, Cristina Morales, Almudena Grandes, Fernando Aramburu y Cristina Fernández Cubas.

El jurado ha señalado que Llamazares “combina con maestría la evocación personal y la dimensión histórica, revelando que los desplazamientos geográficos marcaron la identidad de varias generaciones”. También ha valorado una prosa “poética, depurada y sobria”, en la que paisajes y personajes protagonizan “un viaje en el tiempo que anuda espacio, pasado y literatura”.

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La resolución del Ministerio sostiene que El viaje de mi padre propone una reflexión sobre el paso del tiempo y los vínculos generacionales. El jurado considera que el libro transforma una experiencia individual “en una rebelión íntima contra el olvido y la desmemoria”.

La valoración define la obra como “una travesía de redención” y atribuye al escritor la capacidad de hibridar géneros, conmover al lector y fundir la geografía con el alma humana. El dictamen sitúa a Llamazares entre las voces destacadas de las letras españolas que también ha publicado en poesía La lentitud de los bueyes en 1979 y Memoria de la nieve en 1982. Sus recopilaciones de artículos incluyen En Babia (1991), Nadie escucha (1995) y Entre perro y lobo (2008).

De la poesía y el periodismo a la literatura de viajes y la novela

La literatura de viajes ocupa una parte relevante de la obra de Llamazares, con títulos como El río del olvido, publicado en 1990 y 2006; Trás-os-Montes (1998); Cuaderno del Duero (1999); Las rosas de piedra (2008); Atlas de la España imaginaria (2015); El viaje de don Quijote (2016), y Las rosas del sur (2018).

El autor también ha escrito la crónica El entierro de Genarín, aparecida en 1981 y 2015; los libros de relatos En mitad de ninguna parte, editado en 1995 y 2014, y Tanta pasión para nada (2011); además del dietario Primavera extremeña (2020).

Su narrativa incluye Luna de lobos (1985), novela de la que escribió asimismo el guion cinematográfico; La lluvia amarilla (1988); Escenas de cine mudo, publicada en 1994 y 2006; El cielo de Madrid (2005); Las lágrimas de San Lorenzo (2013); Distintas formas de mirar el agua (2015), y Vagalume (2023).

El jurado ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura. Jesús González González, subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, ha ejercido la vicepresidencia.

Como vocales han participado María Paz Battaner Arias, Paz Battaner, propuesta por la Real Academia Española; Anxo Angueira Viturro, por la Real Academia Gallega; Eneko Barrutia Etxebarria, por la Real Academia de la Lengua Vasca; Maite Salord Ripoll, Maite Salord, por el Instituto de Estudios Catalanes, y Rosa María Agost Canós, Rosa Agost Canós, por la Academia Valenciana de la Lengua.

También han formado parte del órgano José Belmonte Serrano, propuesto por la Asociación Española de Críticos Literarios; Carmen Alemany Bay, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas; Miguel Barrero Vázquez, por la Asociación Colegial de Escritores de España; María Teresa Antona López, Mayte Antona, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España; Brígida Manuela Pastor Pastor, por el Centro de Estudios de Género de la UNED; Ramón Rozas Domínguez, por el Ministerio de Cultura, y Paco Cerdà como autor galardonado en la convocatoria anterior.

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