Por qué tu coche puede gastar más combustible con llantas grandes y perder autonomía

Las llantas de mayor tamaño pueden elevar el consumo por su peso, anchura y efecto sobre la aerodinámica (Magnific)

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La elección de las llantas suele responder a criterios estéticos o de equipamiento, pero también tiene consecuencias en el consumo y el rendimiento de un vehículo. El diámetro, el peso y la anchura del conjunto de rueda y neumático pueden alterar la energía necesaria para mover el coche y, en los modelos eléctricos, reducir la autonomía disponible entre recargas.

Las llantas grandes elevan el consumo y pueden recortar la autonomía de un coche porque suelen añadir masa, aumentar la resistencia a la rodadura y alterar la aerodinámica. El efecto se aprecia tanto en vehículos de combustión como eléctricos, aunque en estos últimos puede condicionar la distancia disponible entre recargas.

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La diferencia parte del peso, pues una llanta de 19 pulgadas suele pesar más que una de 17, y normalmente se combina con neumáticos más anchos. Esa masa se sitúa además en un elemento que debe girar y acelerar cada vez que el coche inicia la marcha o gana velocidad, por lo que exige más energía al motor, sobre todo en los trayectos urbanos con continuas arrancadas y frenadas.

Rodadura, aerodinámica y transmisión

El tamaño también condiciona la resistencia a la rodadura, es decir, la fuerza que se opone al avance del neumático sobre el asfalto. Las cubiertas más anchas suelen contar con una mayor superficie de contacto y obligan al motor a trabajar más para sostener la misma velocidad, aunque intervienen otros factores como el compuesto de goma, la carcasa, la presión de inflado y la tecnología de cada fabricante.

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Según Michelin la resistencia a la rodadura representa aproximadamente el 20 % del consumo total de combustible de un coche de combustión. El reparto de la masa agrava el efecto: cuanto más lejos se concentra del buje, mayor es el esfuerzo necesario para poner la rueda en movimiento.

La aerodinámica introduce un tercer elemento, especialmente relevante en carretera y autopista. Las ruedas de mayor diámetro y anchura generan más turbulencias en torno a los pasos de rueda y elevan la resistencia al avance; por ese motivo, algunos fabricantes de eléctricos incorporan cubiertas de plástico que cierran parcialmente el diseño de sus llantas de aleación.

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Las ruedas de un coche (Freepik)

El diámetro exterior de la rueda también modifica el desarrollo de la transmisión. Si aumenta sin cambiar la relación de cambio, cada vuelta permite recorrer más distancia y el motor gira a menos revoluciones a una velocidad determinada; eso puede reducir el consumo en carretera si el propulsor funciona en su zona eficiente, aunque puede aumentarlo si cae por debajo de su régimen óptimo.

Algunas estimaciones sitúan el sobreconsumo de pasar de una llanta de 16 a otra de 19 pulgadas entre 0,3 y 0,8 litros por cada 100 kilómetros. En un coche con un gasto medio de seis litros, equivaldría a un aumento de entre el 5 % y el 13 %, con un desembolso adicional de entre 0,56 y 1,50 euros por cada 100 kilómetros en un gasolina y de 0,62 a 1,65 euros en un diésel.

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El impacto en la autonomía eléctrica

En un eléctrico, la penalización se refleja directamente en los kilómetros que el conductor puede recorrer antes de enchufar el coche. La unidad con ruedas de 22 pulgadas del BMW iX3 50 xDrive perdió hasta 73 kilómetros de autonomía frente a la equipada con neumáticos de 20 pulgadas y cubiertas aerodinámicas; al limitar la carga al 80 %, las cifras quedaron en 408 y 468 kilómetros, respectivamente.

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Los fabricantes suelen asociar sus datos publicitarios de consumo y autonomía a las configuraciones básicas, con las llantas más pequeñas y el menor peso posible. La elección de una rueda mayor puede aportar una respuesta más directa o más agarre según la configuración, además de modificar la estética, pero afecta a las cifras homologadas y al uso diario del vehículo eléctrico.

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Los casos recogidos por Tesla muestran variaciones similares dentro de un mismo modelo. El Model 3 Gran Autonomía con tracción trasera homologa 750 kilómetros con llantas de 18 pulgadas y 691 con las de 19; el Model S pasa de 723 kilómetros con ruedas de 19 pulgadas a 634 con las de 21, y el Model Y baja de 600 a 565 kilómetros al sustituir las llantas de 19 pulgadas por otras de 20.