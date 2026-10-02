España

Por qué tu coche puede gastar más combustible con llantas grandes y perder autonomía

El mayor peso, la resistencia a la rodadura y la aerodinámica influyen en el rendimiento, con un impacto mayor en los vehículos eléctricos

Los fabricantes suelen homologar las mejores cifras con las ruedas más pequeñas de cada gama.
Las llantas de mayor tamaño pueden elevar el consumo por su peso, anchura y efecto sobre la aerodinámica (Magnific)
Guardar

La elección de las llantas suele responder a criterios estéticos o de equipamiento, pero también tiene consecuencias en el consumo y el rendimiento de un vehículo. El diámetro, el peso y la anchura del conjunto de rueda y neumático pueden alterar la energía necesaria para mover el coche y, en los modelos eléctricos, reducir la autonomía disponible entre recargas.

Las llantas grandes elevan el consumo y pueden recortar la autonomía de un coche porque suelen añadir masa, aumentar la resistencia a la rodadura y alterar la aerodinámica. El efecto se aprecia tanto en vehículos de combustión como eléctricos, aunque en estos últimos puede condicionar la distancia disponible entre recargas.

PUBLICIDAD

La diferencia parte del peso, pues una llanta de 19 pulgadas suele pesar más que una de 17, y normalmente se combina con neumáticos más anchos. Esa masa se sitúa además en un elemento que debe girar y acelerar cada vez que el coche inicia la marcha o gana velocidad, por lo que exige más energía al motor, sobre todo en los trayectos urbanos con continuas arrancadas y frenadas.

Rodadura, aerodinámica y transmisión

El tamaño también condiciona la resistencia a la rodadura, es decir, la fuerza que se opone al avance del neumático sobre el asfalto. Las cubiertas más anchas suelen contar con una mayor superficie de contacto y obligan al motor a trabajar más para sostener la misma velocidad, aunque intervienen otros factores como el compuesto de goma, la carcasa, la presión de inflado y la tecnología de cada fabricante.

PUBLICIDAD

Según Michelin la resistencia a la rodadura representa aproximadamente el 20 % del consumo total de combustible de un coche de combustión. El reparto de la masa agrava el efecto: cuanto más lejos se concentra del buje, mayor es el esfuerzo necesario para poner la rueda en movimiento.

La aerodinámica introduce un tercer elemento, especialmente relevante en carretera y autopista. Las ruedas de mayor diámetro y anchura generan más turbulencias en torno a los pasos de rueda y elevan la resistencia al avance; por ese motivo, algunos fabricantes de eléctricos incorporan cubiertas de plástico que cierran parcialmente el diseño de sus llantas de aleación.

Las ruedas de un coche (Freepik)
Las ruedas de un coche (Freepik)

El diámetro exterior de la rueda también modifica el desarrollo de la transmisión. Si aumenta sin cambiar la relación de cambio, cada vuelta permite recorrer más distancia y el motor gira a menos revoluciones a una velocidad determinada; eso puede reducir el consumo en carretera si el propulsor funciona en su zona eficiente, aunque puede aumentarlo si cae por debajo de su régimen óptimo.

Algunas estimaciones sitúan el sobreconsumo de pasar de una llanta de 16 a otra de 19 pulgadas entre 0,3 y 0,8 litros por cada 100 kilómetros. En un coche con un gasto medio de seis litros, equivaldría a un aumento de entre el 5 % y el 13 %, con un desembolso adicional de entre 0,56 y 1,50 euros por cada 100 kilómetros en un gasolina y de 0,62 a 1,65 euros en un diésel.

El impacto en la autonomía eléctrica

En un eléctrico, la penalización se refleja directamente en los kilómetros que el conductor puede recorrer antes de enchufar el coche. La unidad con ruedas de 22 pulgadas del BMW iX3 50 xDrive perdió hasta 73 kilómetros de autonomía frente a la equipada con neumáticos de 20 pulgadas y cubiertas aerodinámicas; al limitar la carga al 80 %, las cifras quedaron en 408 y 468 kilómetros, respectivamente.

Pedro Sánchez anuncia ayudas de hasta 7.500 euros para la compra de coches eléctricos para autónomos y pymes

Los fabricantes suelen asociar sus datos publicitarios de consumo y autonomía a las configuraciones básicas, con las llantas más pequeñas y el menor peso posible. La elección de una rueda mayor puede aportar una respuesta más directa o más agarre según la configuración, además de modificar la estética, pero afecta a las cifras homologadas y al uso diario del vehículo eléctrico.

Los casos recogidos por Tesla muestran variaciones similares dentro de un mismo modelo. El Model 3 Gran Autonomía con tracción trasera homologa 750 kilómetros con llantas de 18 pulgadas y 691 con las de 19; el Model S pasa de 723 kilómetros con ruedas de 19 pulgadas a 634 con las de 21, y el Model Y baja de 600 a 565 kilómetros al sustituir las llantas de 19 pulgadas por otras de 20.

Temas Relacionados

CochesMotorMotor EspañaVehículosEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este viernes 2 de octubre

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este viernes 2 de octubre

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del viernes 2 de octubre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del viernes 2 de octubre de 2026

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo | La acampada de Sol se extenderá a Callao si es necesario

Viernes de alta intensidad en el Congreso, pero también en el exterior, donde los manifestantes han buscado presionar para la convalidación de las medidas. Al final, sin embargo, la decisión del partido catalán ha condenado las medidas al fracaso

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo | La acampada de Sol se extenderá a Callao si es necesario

Manifestación por la vivienda en Madrid este sábado 3 de octubre: horarios, recorridos y puntos de salida

La protesta, convocada por los sindicatos de inquilinas, reunirá columnas en Cibeles y plantea avanzar hacia una huelga general

Manifestación por la vivienda en Madrid este sábado 3 de octubre: horarios, recorridos y puntos de salida

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo | La acampada de Sol se extenderá a Callao si es necesario

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo | La acampada de Sol se extenderá a Callao si es necesario

Manifestación por la vivienda en Madrid este sábado 3 de octubre: horarios, recorridos y puntos de salida

La prensa de Marruecos cercana a Mohamed VI tacha de “provocación anunciada” la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

Del sí del PNV al no de Junts: así han votado los partidos el decreto de vivienda

ECONOMÍA

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

Los trabajadores de Colombia y Venezuela concentran la mitad de los más de 400.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social dados de alta en España

La regularización extraordinaria y el curso escolar llevan al empleo a su mejor septiembre con 92.327 ocupados más en la Seguridad Social

DEPORTES

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”

Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

El misterio del ‘dopaje por embarazo’: la mentira de la gimnasia rusa que engañó al mundo entero durante 30 años y que ha sido resuelta

La madre de Iker Casillas desvela cómo hacía para que el portero comiese de pequeño: “Aprovechaba entre gol y gol de futbolín”

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas