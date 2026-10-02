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La película sobre el chef Anthony Bourdain con Antonio Banderas no llegará a cines pero ya tiene fecha de estreno en plataformas

A pesar de su éxito en Estados Unidos, el filme protagonizado por Dominic Sessa en torno al cocinero y escritor no pasará por salas

La cinta, protagonizada por Dominic Sessa, retrata la juventud del chef y presentador durante un verano en Provincetown. (YouTube)
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El otoño apenas acaba de arrancar y ya está dejando grandes películas para el recuerdo: La bola negra, Resident Evil o Coyote vs Acme. Esta última incluso estuvo cerca de no ver la luz no ya en cines sino nunca, mientras que hay una a la que le sucede todo lo contrario. Una película que se estrenó hace más de un mes en Estados Unidos y que muchos podrían pensar que pronto estaría en los cines, pero finalmente se ha quedado fuera del circuito de estrenos.

Hablamos de Tony, la película del estudio A24 centrada en la figura de Anthony Bourdain, cocinero, escritor y presentador de televisión estadounidense que se convirtió en toda una celebridad a principios del siglo XXI, especialmente a partir la publicación del libro Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly. La película, que llegó a los cines en Estados Unidos el pasado 21 de agosto, no tenía distribuidora en nuestro país y se desconocía su fecha de estreno en salas, hecho que finalmente no se producirá. En su lugar, Tony aterrizará directamente en streaming, aunque al menos ya se sabe en cuál y cuándo lo hará.

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El filme dirigido por Matt Johnson (Blackberry) y protagonizado por Dominic Sessa (Los que se quedan), Leo Woodall (The White Lotus) o Antonio Banderas llegará directamente a Prime Video, la plataforma de Amazon. Lo hará el próximo lunes 26 de octubre, coincidiendo con otros estrenos del mes en la plataforma como Haciendo amigos, Masterplan o El sueño americano, otra cinta biográfica y centrada en otro apasionante mundo como el del baloncesto y la NBA.

Película Tony
Dominic Sessa da vida a un joven Anthony Bourdain mientras que Antonio Banderas es el chef que ejerce de mentor (A24 via AP)

Pasión por los fogones

La historia sigue a Tony, un joven aspirante a escritor de Nueva Jersey que, después de fracasar en una beca literaria, viaja a Provincetown, Massachusetts, detrás de una chica. Sin dinero ni un rumbo claro, consigue trabajo fregando platos en un restaurante de mariscos. Allí entra por primera vez en el ambiente caótico, intenso y competitivo de las cocinas profesionales, y descubre que la gastronomía podría convertirse en su verdadera vocación. Antonio Banderas interpreta al dueño del restaurante y Emilia Jones a Nancy, la chica que Tony intenta conquistar. La película está inspirada libremente en algunos capítulos de las memorias Kitchen Confidential, por lo que mezcla hechos reales con personajes y situaciones inventados. No es una biografía completa ni explica cómo llegó a ser famoso; funciona más bien como una historia de iniciación sobre un joven perdido que empieza a encontrar su lugar.

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Anthony Bourdain fue un chef, escritor, periodista y presentador estadounidense. Se hizo famoso por mostrar el mundo de los restaurantes desde dentro, con una mirada muy directa y poco idealizada. Bourdain destacaba porque no se limitaba a hablar de platos: utilizaba la comida para acercarse a otras culturas. Rechazaba tratar las tradiciones gastronómicas extranjeras como algo exótico o inferior y mostraba curiosidad, respeto y empatía hacia las personas que conocía. Murió por suicidio en Francia el 8 de junio de 2018, a los 61 años. Por eso, Tony se concentra en una etapa mucho más temprana de su vida: antes de convertirse en el famoso chef, autor y viajero televisivo que conoció el público.

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