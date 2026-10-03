Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los trámites legales de las herencias en España requieren un desembolso inicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Luz, de 50 años, lleva meses pidiendo certificados, llamando a notarías y reuniendo documentación para poder heredar parte del patrimonio de su madre. Antes de recibir nada, ya ha tenido que pagar de su propio bolsillo testamento, burofax y desplazamientos. “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no podía hacerlo por falta de medios”, reconoce. Su caso es uno de tantos en España, un país con un sistema sucesorio atravesado por una doble contradicción: es necesario tener dinero para poder heredar, y cada vez más personas solo podrán tener ese dinero si heredan.

Esta paradoja se repite, a mayor escala, en el mercado de la vivienda, donde cada vez más personas dependen de una herencia para acceder a la primera, y probablemente única, casa de su vida. Según un estudio de Raisin, el 56% de los españoles considera que solo podrá ser propietario si hereda una casa, y ese porcentaje llega al 67% entre los jóvenes de 25 a 34 años. La posibilidad de comprar un inmueble con ahorros y sueldo se aleja, mientras la vivienda heredada exige, a su vez, un primer desembolso que no todos pueden permitirse pagar.

PUBLICIDAD

Mario Maldonado, abogado especializado en fiscalidad, confirma que ese desembolso va mucho más allá del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), incluso cuando está bonificado casi al 100% en la mayoría de comunidades autónomas. “Los gastos de una herencia dependen principalmente del valor y tipo de bienes heredados, del parentesco con el fallecido, de la comunidad autónoma aplicable y de si existe acuerdo entre los herederos”, explica.

Lo que le ocurre a Luz se confirma, con matices distintos, en las historias de Rebeca, de 30 años, y David, de 34: antes de heredar, hay que pagar.

Una herencia sencilla puede costar más de 2.500 euros antes de recibir nada

Maldonado pone un ejemplo con números concretos. Si una persona hereda en Madrid una vivienda de 250.000 euros que constituía la residencia habitual del fallecido, con un valor catastral de 195.000 euros, y además una cuenta bancaria de 50.000 euros, el Impuesto sobre Sucesiones se queda en apenas 234 o 250 euros gracias a la bonificación autonómica. Pero la plusvalía municipal, un tributo distinto y compatible con el anterior, suma otros 1.461,60 euros tras aplicar una bonificación del 70%. A eso hay que añadir entre 600 y 850 euros de notaría y entre 350 y 450 euros del Registro de la Propiedad.

PUBLICIDAD

El total estimado: entre 2.646 y 3.012 euros, solo para una herencia con un único heredero. “No puede establecerse un importe único, ni siquiera en una herencia sencilla”, advierte el abogado. “El coste dependerá del valor de la vivienda, de su valor catastral, del parentesco, de la comunidad autónoma y del municipio en el que se encuentre”.

Uno de los errores más frecuentes que se cometen en la herencia.

Rebeca heredó de sus dos padres viviendas, terrenos... y también una deuda. La parte materna, al estar ya escriturada, fue sencilla: “Ha sido tan fácil como ir con todas las escrituras al notario”. Pero la herencia de su padre fue otra historia: “Ha sido más clasificación de documentos que no estaban ordenados, preguntar a familiares del pueblo y sacar el inventario a través del catastro”. De hecho, al preguntarle qué trámite le ha llevado más tiempo, no duda: “Lo que más tiempo me ha llevado ha sido saber el inventario de patrimonio que tenía mi padre”.

PUBLICIDAD

Su madre tenía además un préstamo pendiente sin seguro de vida asociado, lo que significó que, para quedarse con la casa familiar, tuvo que asumir también el pasivo. “Si quería heredar la casa de mis padres, también tenía que asumir la deuda en la masa patrimonial”, relata. Pese a la complejidad del proceso, Rebeca no ha necesitado contratar a ningún abogado ni gestor: “En mi caso solo he contratado a la notaría”.

De todo el dinero que ha desembolsado hasta ahora —el pago de dos notarías y los impuestos que corresponden al heredar—, el 80 % ha salido de su propio bolsillo, porque no heredó dinero en efectivo en las cuentas de sus padres. Para cubrirlo, ha recurrido “principalmente” a sus ahorros y, puntualmente, “a pedir dinero a familiares y amigos”.

PUBLICIDAD

Los plazos estipulados obligan a tramitarlo todo mientras se atraviesa el duelo

La ley da seis meses desde el fallecimiento para presentar el Impuesto sobre Sucesiones y, si hay inmuebles urbanos, la plusvalía municipal. En ese plazo hay que obtener los certificados de defunción y últimas voluntades, localizar o tramitar el testamento, identificar y valorar todos los bienes y deudas, y formalizar la aceptación de la herencia.

“Los principales obstáculos suelen ser la dificultad para reunir toda la documentación, conocer el patrimonio y las deudas del fallecido, valorar correctamente los bienes, localizar a todos los herederos o alcanzar un acuerdo sobre el reparto”, explica el abogado fiscalista. “También pueden producirse retrasos cuando no hay testamento, existen bienes en distintas localidades o países, o faltan fondos para pagar los impuestos”, añade.

PUBLICIDAD

Si el plazo se incumple, el recargo es del 1%, más otro 1% por cada mes completo de retraso durante el primer año; superado ese periodo, sube al 15% más intereses de demora.

Una persona organiza documentos, un testamento y hace cuentas sobre los gastos asociados a recibir una herencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

David heredó un piso, un coche de 15 años y 18.000 euros en deudas tras la muerte de su madre durante la pandemia, y es quien mejor describe cómo ese plazo legal choca contra la realidad del duelo. La primera fase de trámites, recuerda, fue “bastante caótica”: “Había trámites que te decían que podías hacer telemáticamente, pero en la web no había nada. Tenías que pedir cita presencial, con el miedo extra que implicaba el covid, y era muy difícil conseguirlas”.

PUBLICIDAD

Contaba con testamento, lo que, según él, “facilitó mucho las cosas”, aunque ni siquiera eso evitó el retraso: “Tardó meses en poder abrirse”, antes de poder empezar con el resto de gestiones. Sin ayuda externa, asegura que no habría podido completar el proceso a tiempo. “Mi padrastro me ayudó un montón a buscar, gestionar e ir a realizar los trámites”, cuenta. “Sin él habría sido imposible”.

Entre notaría, impuestos y registro, calcula que pagó “como 500 euros de notaría, impuestos varios que sumaron 1.500 euros, el registro fueron como 150, y algo más”. Lo afrontó con “ahorros propios, préstamos familiares, y el resto... poco a poco”.

PUBLICIDAD

El desacuerdo entre herederos puede disparar la factura legal

La herencia de Luz incluye un seguro de vida de 40.000 euros, varias cuentas bancarias con un saldo conjunto de unos 110.000 euros y una vivienda valorada en 600.000 euros, todo ello a repartir entre cinco hermanos y, en parte, su padre. Según los cálculos de una de sus hermanas, a cada heredero le corresponderían unos 330.000 euros, una cifra que Luz no da por segura, pues el reparto final todavía está en discusión.

Los trámites, antes incluso de llegar a ese reparto, ya le han llevado meses: “He tenido que pedir y pagar el testamento, que han tardado dos meses con los trámites. He tenido que pedir el certificado de defunción, que ha tardado un mes. He tenido que pedir las últimas voluntades, igual un mes, pedir el saldo en cuentas, un mes mínimo. Y luego tramitar el pago del seguro de vida, que es lo que nos ha llevado casi seis meses”, explica.

PUBLICIDAD

El proceso lleva bloqueado desde el principio porque “varios de los herederos pretenden aceptar la herencia solo en el caso de que en el mismo acto se done el total a uno de ellos, lo cual supone un grave perjuicio para el resto”, denuncia Luz. Así que, para ella, “no ha habido dudas” sobre la necesidad de contratar un abogado. Pero contratarlo, como ya adelantaba al principio de esta historia, no ha sido sencillo. “Los abogados se pagan según se van gestionando los diferentes trámites. Pero este caso es especial”, explica. Solo pudo permitírselo porque uno de los letrados es conocido de la familia y le hizo una excepción en la forma de cobro; de lo contrario, asegura, “habría que haberle pagado un dinero al principio bastante más alto y no lo habríamos podido hacer”.

Antonio Martínez, abogado: "Dejar en herencia un piso a todos los hijos puede degenerar en el heredero okupa"

Aun así, los honorarios no serán menores: entre el burofax de los primeros trámites y el procedimiento judicial, “no va a llegar a 10.000 euros”, calcula Luz. A eso se suman gastos menos visibles: “Hay que añadir el resto de los viajes que he tenido que hacer constantemente para intentar gestionar la documentación que corresponde, para poder pagar más adelante la plusvalía”, detalla.

Solo para tramitar el seguro de vida y la notaría ha hecho seis viajes de 50 kilómetros cada uno, otro más de 70 kilómetros para gestionar el procurador y al menos cinco visitas más a los abogados entre las ya realizadas y las que todavía quedan por delante. Cada una de esas visitas supone 100 kilómetros más el parking en el centro de Madrid, justo cuando el precio de la gasolina en España acumula una subida del 30% desde finales de junio.

Todo ese dinero —viajes, testamento, burofax a los herederos— ha salido de su bolsillo, antes de recibir nada de la herencia. Y lo que ha pagado hasta ahora, advierte, es solo el principio: “Hasta ahora he podido afrontarlos con mi propio sueldo, pero es que han sido cantidades mínimas”.

Además, si no hubiera gestionado el pago del seguro de vida, reconoce, no habría podido seguir adelante con el proceso: “Para poder aceptar la herencia es necesario acudir a un juzgado, a un procedimiento judicial, puesto que hay herederos que no están de acuerdo y que lo que quieren es quedarse con el total de la herencia”, lamenta.

Aunque Mario Maldonado recomienda el beneficio de inventario cuando existen dudas sobre deudas o reclamaciones pendientes, y reserva la renuncia para los casos en que la herencia resulta “claramente perjudicial o carece de interés económico”, Luz no contempla ninguna de las dos opciones: su único objetivo, insiste, “es que se cumpla el testamento”.

Sin embargo, sabe que cada mes de retraso tiene un precio: “Por supuesto que se reducirá el capital, aunque solo sea porque el dinero cada vez vale menos. Pero además hay que sumarle más gastos, con lo cual estás gastando más dinero todavía”, señala.

Las herencias, lejos de solucionarla, pueden agravar la desigualdad

Lo que le ha pasado a Luz —tener que financiar de su bolsillo un proceso que todavía no le ha devuelto nada— no es un caso aislado. Según el mismo estudio de Raisin ya citado, el 39% de los españoles admite no haber ahorrado ni tener intención de hacerlo para afrontar los gastos asociados a una futura herencia, y un 36% reconoce que, si heredara hoy una vivienda u otro bien, no podría afrontar las responsabilidades financieras asociadas.

Un informe de Funcas añade otra capa a esa misma desigualdad: dentro de la generación millennial, el 10% con más recursos concentra el 58% de toda la riqueza, mientras que la mitad de los millennials con menos patrimonio —cinco veces más personas— apenas reúne el 4% restante. Lejos de corregir esa brecha, el propio informe advierte de que la herencia la hará todavía mayor, porque quienes ya cuentan con patrimonio previo son también quienes heredarán más.