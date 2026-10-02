Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Un pensionista descansando. (Créditos: Freepik)

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El fuerte repunte de la inflación al 4,9% registrado en septiembre ha elevado hasta el entorno del 3,5% la estimación de subida de las pensiones contributivas para 2027. Un incremento que, de confirmarse, sería el mayor desde 2024. Para los más de 9,5 millones de pensionistas, el dato de septiembre supone un incremento relevante de sus prestaciones, aunque todavía no definitivo, ya que quedan por incorporar a la fórmula la inflación de octubre y noviembre.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) situó el indicador adelantado del IPC de septiembre en el 4,9% interanual, seis décimas más que en agosto, cuando la inflación se encontraba en el 4,3%. La tasa subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, también aumentó, aunque en menor medida, hasta el 3,1%. Según el INE, en la evolución de septiembre influyeron especialmente los precios de los combustibles y lubricantes y el comportamiento de los paquetes turísticos.

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El salto de los precios tiene una consecuencia directa sobre la próxima actualización de las pensiones. Con los datos conocidos hasta septiembre, la media provisional de los diez meses que ya forman parte del periodo de referencia se sitúa en el 3,33%. Si la inflación mantiene niveles elevados durante los dos meses que faltan, la revalorización de las pensiones contributivas podría situarse alrededor del 3,5%., según fuentes del Instituto de Pensiones de BBVA.

Fuente: BBVA.

La fórmula que decidirá cuánto subirán las pensiones

La subida de las pensiones no se fija mediante una decisión discrecional al final de cada año, sino que responde a la fórmula establecida en la normativa de pensiones. El mecanismo vincula la revalorización de las pensiones contributivas a la evolución media de la inflación durante el periodo de referencia. Por ello, el repunte del IPC registrado en los últimos meses tiene una incidencia directa en la cuantía que recibirán los pensionistas a partir de enero de 2027.

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La evolución reciente permite entender por qué la previsión ha cambiado en pocas semanas. Con los datos disponibles hasta agosto, la estimación apuntaba a una subida próxima al 3,2%, con una media del 3,15% durante los ocho primeros meses computables. La incorporación del 4,9% de septiembre eleva ahora esa media hasta el 3,33% y acerca el resultado final al 3,5%, calculan los expertos de BBVA.

El mecanismo pretende preservar el poder adquisitivo de las pensiones frente a la evolución de los precios. En 2026, las pensiones contributivas se revalorizaron con carácter general un 2,7%, según la Seguridad Social. En los años anteriores, el incremento fue del 2,8% en 2025 y del 3,8% en 2024, mientras que en 2023 alcanzó el 8,5% en plena escalada inflacionista.

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Dos meses decisivos para conocer la subida de 2027

La cifra del 3,5% es todavía una estimación. El resultado definitivo dependerá de lo que ocurra con los precios en octubre y noviembre. Son los dos últimos meses que deben incorporarse al cálculo y, por tanto, pueden mover unas décimas el porcentaje final de revalorización.

Las previsiones de Funcas apuntan a que la inflación seguirá siendo elevada durante el tramo final de 2026. En su panel de septiembre, la institución contemplaba tasas del 4% en octubre y del 3,9% en noviembre, antes de una moderación posterior. En una previsión anterior, Funcas ya advertía de que la inflación podía mantenerse por encima del 4% en los meses siguientes debido, entre otros factores, a las tensiones energéticas.

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Con un escenario de inflación elevada, la revalorización se movería alrededor del 3,5%. Si los precios permanecieran cerca del 4,9% o incluso lo superasen durante octubre y noviembre, el aumento podría acercarse al 3,6%. En cambio, una moderación más intensa de la inflación reduciría la subida final. Son escenarios orientativos, ya que el porcentaje oficial dependerá de los datos que entren finalmente en la fórmula.

La mayor escalada desde 2024

Si finalmente se confirma un incremento del 3,5%, 2027 supondría un cambio respecto a los dos últimos ejercicios. La revalorización general pasaría del 2,8% de 2025 y del 2,7% de 2026 a un porcentaje superior, aunque todavía por debajo del 3,8% aplicado en 2024.

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Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE): explica las medidas que se podrían tomar para bajar el gasto en pensiones y dar sostenibilidad al sistema público.

La comparación con 2023 permite poner la cifra en contexto. Aquel año las pensiones contributivas aumentaron un 8,5%, en un escenario extraordinario marcado por una inflación mucho más elevada. La posible subida de 2027 quedaría muy lejos de aquel máximo, pero sería la mayor desde 2024 si se confirma en torno al 3,5%.

Para los pensionistas, el porcentaje de revalorización se traducirá en un aumento de la cuantía mensual de la pensión. Sin embargo, la cantidad concreta dependerá de la pensión que perciba cada persona y de si se trata de una prestación contributiva, mínima, máxima u otra modalidad sujeta a reglas específicas. Las pensiones mínimas y no contributivas cuentan, además, con incrementos adicionales previstos por la normativa.

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La previsión tiene además una doble lectura. Por un lado, una inflación más alta eleva la revalorización de las pensiones y protege sus ingresos frente al aumento del coste de la vida. Por otro, el mismo repunte de los precios reduce el poder adquisitivo de los hogares en el corto plazo. El objetivo del mecanismo de actualización es que las pensiones mantengan su valor real ante esas variaciones de precios.