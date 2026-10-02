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Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

En menos de 48 horas, Nico Williams y Ferran Torres abandonan la concentración por lesión

Ferran Torres, lesionado. (Europa Press)
Ferran Torres, lesionado. (Europa Press)
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No está siendo la mejor concentración para Luis de la Fuente. Cuatro de los convocados para la Nations League ya han caído. A los Eric García, Alejandro Grimaldo y Nico Williams se suma de última hora Ferran Torres por unas molestias en su tobillo izquierdo.

El delantero del PSG, que se encontraba en un gran momento de forma con su club, arrastraba unas molestias que hasta el día de hoy no le habían impedido entrenar y jugar con normalidad. Es más, fue titular ante Inglaterra en Wembley en el estreno de la segunda estrella.

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Sin embargo, con el paso de los días, el futbolista se ha resentido y ha decidido causar baja para priorizar su recuperación. Desde la Federación informan que los doctores de la Selección “han estado en permanente contacto con los servicios médicos de su club desde el inicio de la concentración y se ha seguido de manera conjunta todo el proceso”.

Ferran torres. (Reuters/David Klein)
Ferran torres. (Reuters/David Klein)

El ‘virus FIFA’ azota a España

El parón de selecciones no se está portando bien con La Roja. Eric García fue el primero en abandonar la expedición justo antes de saltar al campo contra Inglaterra. El futbolista del FC Barcelona fue el elegido para sustituir a Marcos Llorente y Pedro Porro en el lateral derecho.

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Sin embargo, sintió molestias en la rodilla izquierda fue descartado cuando ya estaba calentando. Entró Marc Pubill en su lugar y fue sustituido en la concentración por otro jugador del Atlético de Madrid, Robin Le Normand.

Unos días después fue el turno de Alejandro Grimaldo. El lateral notó molestias en el muslo izquierdo también durante el calentamiento, esta vez antes del encuentro contra Croacia. La Federación decidió que abandonara la concentración por precaución y llamó a Fran García para ocupar su lugar.

Ayer mismo, la RFEF volvía a comunicar que Nico Williams regresaba a Bilbao por unas molestias en el muslo izquierdo y hoy, escasas 24 horas después, ‘El Tiburón’ abandona la concentración para centrarse en esas molestias.

Mundial 2026 - España 1 - Argentina 0

Carlos Espí: el elegido

A diferencia de la lesión de Nico Williams, Luis de la Fuente ha optado por sustituir al 7. El elegido no es otro que el delantero del Real Madrid, Carlos Espí. El jugador, que viene de marcar una ‘manita’ ante San Marino con la sub-21, recala en la absoluta pocos meses después de pisar el feudo blanco y salvar en más de una ocasión los tres puntos.

Espí se convirtió en el primer jugador de la historia de la Rojita en hacer un ´repóker’ y lo hizo en su segundo partido de internacional en la categoría y el primero como titular.

Carlos Espí sustituye a Ferran después de hacer un repoker a San Marino. (RFEF/Europa Press)
Carlos Espí sustituye a Ferran después de hacer un repoker a San Marino. (RFEF/Europa Press)

La verdad es que es una noche especial. Tenía muchas ganas de estar aquí, de ayudar al equipo y muy contento. Estamos motivados de venir aquí a ganar y hemos luchado hasta el final. Sabíamos que íbamos a estar en área, estaba preparado para cualquier rechace, cualquier momento y ahí he estado”, comentó Espí en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Fútbol. “Me han dado la enhorabuena”, añadió el delantero valenciano, quien dedicó el logro a su familia y amigos.

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