España

Los trabajadores de Colombia y Venezuela concentran la mitad de los más de 400.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social dados de alta en España

El procedimiento excepcional ha sumado 118.485 cotizantes de la primera nacionalidad y 71.999 de la segunda al cierre de septiembre, tras abrir el Ejecutivo una vía para aflorar empleo informal

Foto de archivo de la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia). REUTERS/Eva Mañez
Foto de archivo de la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia). REUTERS/Eva Mañez
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Los trabajadores de Colombia y Venezuela lideran el desembarco de casi 200.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social con la regularización que impulsó el Gobierno español este año. El proceso extraordinario, abierto entre abril y junio, dejó a cierre de septiembre un total de 421.306 personas de alta, con los dos países latinoamericanos a la cabeza del listado por nacionalidad de origen.

Según los datos facilitados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el avance de septiembre dejó el total de afiliados en 22,43 millones, de los que 3,6 millones son trabajadores extranjeros, 84.220 más que en agosto. Los 3,6 millones de empleados representan más del 16,2% del total de afiliados en España, con un incremento de 547.637 personas en los últimos doce meses.

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Colombia, con 118.485 afiliados, y Venezuela, con 71.999, encabezan el listado este mes y suman entre ambos casi la mitad del total de las 421.306 personas regularizadas hasta el cierre de septiembre. La cifra global de afiliados regularizados en alta representa un incremento de 83.389 personas respecto al último día de agosto.

Por sexo, el 60,2% de ese universo de 421.306 trabajadores eran hombres, frente al 39,8% de mujeres.

No todos los regularizados lograron insertarse de inmediato en el mercado laboral. A finales de septiembre también constaban 56.476 personas inscritas como desempleadas tras acogerse al proceso extraordinario, y el 52% de ellas llevaban menos de un mes registradas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

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Es un dato natural en el proceso, según explica la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: “Cientos de miles de vecinos que vivían y trabajaban en España ahora se dan de alta tanto en la Seguridad Social como en el desempleo”.

Récord de afiliación en septiembre por el empleo extranjero

España creó 92.327 nuevos empleos en septiembre, el mayor incremento para ese mes desde que existe registro de la serie estadística, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El Ministerio atribuyó el impulso del empleo en septiembre a dos factores combinados: el efecto de la regularización extraordinaria sobre el empleo de extranjeros y el comienzo del curso escolar.

El desempleo registrado aumentó en 23.587 personas durante septiembre, hasta alcanzar los 2,37 millones de inscritos, según informó el Ministerio de Trabajo. Pese a ese repunte mensual, el paro registrado disminuyó en 42.160 personas en los últimos doce meses, una caída del 1,74%.

En el mismo período, la afiliación a la Seguridad Social sumó 739.888 trabajadores más, lo que equivale a un ritmo de crecimiento del 3,41%.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, atribuyó las mejoras en el empleo al efecto de la regularización extraordinaria, en declaraciones remitidas a los medios. El Gobierno abrió ese proceso entre abril y junio con el objetivo de sacar a unas 500.000 personas del empleo informal.

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