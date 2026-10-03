Almeida invertirá 114 millones en arreglar el pavimento viario y pagará otros 8,6 millones a una empresa para que le diga dónde están las grietas: hay 60.000 quejas al año

Obras en una calle de Madrid para arreglar un socavón y pavimento en mal estado en la calle Fe de la capital

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José Luis Martínez-Almeida quiere que el pavimento de las calles por donde andan los peatones y el de las vías por donde circulan los vehículos esté en buen estado. El Ayuntamiento de la capital reconoce que recibe una media de 60.000 quejas o incidencias cada año sobre los suelos de la ciudad: baches, grietas, tocones de árboles que levantan el suelo, bordillos en mal estado... Para intentar mejorar la situación, el Área de Obras y Equipamientos está licitando dos contratos que suman 122,9 millones de euros. El primero, valorado en 8,6 millones de euros, para que una empresa privada haga un seguimiento de esas incidencias. Y el segundo, de 114 millones, para tener un servicio de mantenimiento integral de estos pavimentos. La ciudad tiene 59,4 millones de metros cuadrados de pavimento, de los que 25 millones son aceras.

La Junta de Gobierno aprobó el jueves pasado el nuevo contrato de “servicios de seguimiento de incidencias en los pavimentos de las vías públicas que sustituirá al vigente”, que expira el 2027. El objetivo es que una empresa privada siga haciendo el seguimiento de cómo se resuelven las incidencias de pavimentos recibidas a través de los diferentes canales de atención ciudadana. El anterior contrato se adjudicó en octubre de 2011 a la empresa SGS Tecnos, una multinacional suiza.

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También incluye la inspección para clasificar y asignar los avisos entrantes y su seguimiento para verificar que han sido reparados. El futuro adjudicatario será el responsable de gestionar los avisos; realizar el seguimiento de las incidencias a través de una plataforma informática; realizar las inspecciones previas para la clasificación de cada una de las incidencias recibidas; comprobar el cumplimiento de los plazos de resolución establecidos en el contrato; y verificar que las incidencias han sido resueltas satisfactoriamente.

Operarios trabajando en la tradicional 'Operación Asfalto' que cada año hace el Ayuntamiento de la capital

Hay tres tipos de incidencias. Las de tipo A son las que requieren una reparación a corto plazo y deberán ser resueltas por la contrata de mantenimiento en un plazo de tres días cuando el desperfecto sea inferior a 10 metros cuadrados y afecte únicamente a las capas superiores del firme, y en diez días cuando afecten a capas inferiores del firme o bien sean mayores de 10 metros cuadrados. Las de tipo B son aquellas que no requieren una corrección inmediata, por lo que resulta más eficiente programar la reparación mediante la agrupación de diversos desperfectos de estas características que se hallen incluidos en un determinado ámbito (calle, barrio, etc.). Y luego están las emergencias: incidencias que supongan situaciones de grave riesgo de daño a personas o a cosas. Su resolución se llevará a cabo tan pronto como se tenga conocimiento de ellas.

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El plazo del contrato será de tres años. El adjudicatario deberá disponer para la realización de los trabajos de una flota de 35 vehículos. Y una vez detectados los problemas, hay que arreglarlos. El Área de Obras también está licitando, ya en su parte final, un segundo contrato para la “conservación de los pavimentos de las vías públicas”. El Ayuntamiento lo divide en seis lotes, entre los que distribuye los 21 distritos de la capital.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido la "solución" que facilitado el Ayuntamiento frente a las "algaradas" que prefieren otros, con la vista puesta en el Gobierno de Pedro Sánchez, con un acuerdo que ha posibilitado la futura vuelta a su casa desde hace 70 años de la octogenaria Maricarmen Abascal. (Fuente: Ayto. de Madrid)

Este segundo contrato tiene por objeto “satisfacer la necesidad de mantenimiento de los pavimentos de las vías públicas de la ciudad de Madrid, mediante la realización de actuaciones puntuales de conservación que permitan, mediante la resolución de incidencias y/o la reparación de desperfectos en la vía pública en el corto plazo, garantizar la continuidad de la disponibilidad en adecuadas condiciones de seguridad”. Es lo que el Consistorio llama “conservación ordinaria” para comprobar señalizaciones, balizamientos, reemplazos, reparaciones puntuales necesarias para mantener el pavimento en las condiciones adecuadas para que pueda cumplir sus funciones.

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“Se trata, pues, de actuaciones puntuales enfocadas principalmente a la reparación de desperfectos de pequeña entidad, que deben ser realizadas en un plazo relativamente corto, para poder mantener la disponibilidad de la vía y no afectar a las condiciones de seguridad de los usuarios, donde para su resolución se movilizan fundamentalmente recursos humanos, más que materiales”. Y es que hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento ya tiene firmados dos acuerdos marcos para actuaciones de mayor envergadura, rehabilitación y “conservación extraordinaria” del pavimento viario de la ciudad. El Ayuntamiento exige al adjudicatario un mínimo de 159 operarios para desarrollar este contrato.