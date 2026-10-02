España

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios

La propuesta busca responder a las presiones de Donald Trump a Bruselas para “estabilizar los mercados energéticos mundiales”

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita a España. (REUTERS/Juan Medina)
El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita a España. (REUTERS/Juan Medina)
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El Gobierno francés habría propuesto liberar 100 millones de barriles de diésel y petróleo crudo para reducir la presión sobre los precios de los combustibles. La iniciativa se habría presentado en un encuentro virtual entre funcionarios europeos y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) este jueves como un mecanismo para responder a las presiones estadounidenses.

En concreto, Francia propone que los países europeos liberen 50 millones de barriles de diésel y que los miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) aporten otros 50 millones de barriles de crudo, según fuentes consultadas por Bloomberg.

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El presidente francés, Emmanuel Macron, habló durante la noche con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la situación energética mundial. La presidencia francesa informó que Macron convocará una reunión de líderes del G7; una fuente cercana al asunto indicó que está prevista para este viernes a las 14:30, hora de París.

Washington pide a Europa “acelerar el cumplimiento de sus compromisos”

Imagen de archivo del presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente galo, Emmanuel Macron. (Europa Press)
Imagen de archivo del presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente galo, Emmanuel Macron. (Europa Press)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reclamó que los aliados europeos aceleren sus compromisos y entreguen suministros adicionales. “Nuestros socios europeos deben acelerar el cumplimiento de sus compromisos actuales y poner a disposición suministros adicionales de inmediato para hacer frente a las interrupciones actuales”, afirmó.

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Bessent sostuvo que los agricultores, camioneros y empresas estadounidenses “no deben cargar con el peso de una escasez mundial de diésel” y pidió a los aliados respaldar sus compromisos con acciones concretas. Trump había dicho antes que “podría” pedir a los países europeos que liberen sus reservas, aunque después reconoció que una prohibición de las exportaciones de diésel podría elevar el precio de la gasolina, según CNBC.

Estados Unidos es el principal proveedor externo de diésel de Europa. La decisión de China de cancelar algunos cargamentos previstos para octubre y las restricciones derivadas de los conflictos redujeron las alternativas para aumentar la oferta, con la liberación de reservas como una de las pocas opciones disponibles.

*Con información de Europa Press

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