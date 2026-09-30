Después de ‘La bola negra’, Los Javis preparan para HBO Max una serie inspirada en Tor, el pueblo de 13 casas donde una disputa por una montaña acabó en tres asesinatos

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No ha pasado ni una semana desde que se estrenó La bola negra, la película que este año representa a España en los Oscar y los principales medios estadounidenses vaticinan que será la principal rival de La Odisea en los premios de Hollywood, que Los Javis ya tienen un nuevo proyecto entre manos.

Javier Calvo y Javier Ambrossi producirán para HBO Max una nueva serie inspirada en los sucesos de Tor, un pequeño pueblo de apenas 13 casas situado en el Pallars Sobirà, en los Pirineos de Lleida, cuya historia quedó marcada por una disputa vecinal que se prolongó durante décadas y terminó dejando tres personas asesinadas. El proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo, con Fran Araújo (Hierro, Rapa, La Mesías o Anatomía de un instante) y Eduard Sola (Casa en flames y Ravalear) al frente de la ficción. Así lo ha anunciado en exclusiva el medio especializado Variety este miércoles.

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“El misterio que rodea al monte Tor siempre nos ha intrigado, y creemos tener entre manos una historia con un enorme potencial poético y de entretenimiento. Queremos crear algo nunca visto: una serie donde la naturaleza, los paisajes y los espacios sean protagonistas por derecho propio, sin perder nunca la esencia de sus personajes a lo largo de las décadas, dentro de una narrativa adictiva. Estamos profundamente agradecidos a HBO Max por creer en este proyecto”, han declarado Calvo y Ambrossi, según ha recogido el citado medio.

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