Pedro Sánchez entra en un nuevo periodo de reflexión electoral mientras los manifestantes comienzan un fin de semana de movilizaciones: “Los únicos derechos los arrancaremos en la calle”

Pedro Sánchez entra en un nuevo periodo de reflexión electoral durante un fin de semana de protestas por la vivienda. (Montaje Infobae)

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Pedro Sánchez se ha enfrentado a muchas líneas rojas a lo largo de sus ocho años al frente del Gobierno: de los casos de corrupción que han golpeado al PSOE y a su entorno a los malos resultados autonómicos, pasando por una mayoría parlamentaria cada vez más difícil de sostener. Por ahora, solo dos cuestiones le han llevado hasta el punto de parar y replantearse su futuro político. Primero, el amor, cuando en abril de 2024 su mujer, Begoña Gómez, fue acusada de tráfico de influencias por Manos Limpias. “Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer. Necesito parar”, dijo para cinco días después volver “con más fuerza si cabe”.

Posiblemente no esté tan enamorado de la vivienda como de Gómez, pero dos años y medio después vuelve a necesitar tiempo para pensar. La caída este viernes en el Congreso de los dos decretos con los que el Gobierno pretendía responder a la crisis de vivienda ha llevado a Moncloa a abrir un nuevo “periodo de reflexión”, esta vez con una pregunta distinta sobre la mesa: si ha llegado el momento de pulsar el botón electoral. Los comicios estaban previstos para el año que viene.

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Tras las cuatro horas de debate y votación en el Congreso, Junts optó por tumbar los decretos impulsados por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue obligada a abandonar su vivienda el miércoles pasado después de que la empresa le exigiera multiplicar por cinco el precio de su alquiler en el distrito de Retiro. Así, junto al partido de Carles Puigdemont, también han votado en contra de sendos textos el PP y Vox, mientras el PNV y Coalición Canaria han rechazado el segundo, que regulaba la prórroga automática de alquiler.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide a los diputados que dejen de lado el "cálculo político" y el "argumentario de su partido" para centrarse en los problemas reales de la ciudadanía, como el acceso a la vivienda, el alza de los alquileres y el drama de los desahucios.

Ya la mañana del viernes, previo a la votación, los socios del Ejecutivo aseguraron a Infobae que, si ambos decretos caían, las elecciones estaban “prácticamente confirmadas”, con la vista puesta en noviembre. “Hay que analizar la mejor manera de solventar la situación” y “hay que escuchar a las calles”, han declarado. Y como ya hizo en abril del 2024, donde afirmó que quería “seguir con más fuerza si cabe al frente de la Presidencia del Gobierno de España” y aludió a poner fin al “fango político”, en esta ocasión ha vuelto a hacer un llamamiento a la oposición, en la que en esta ocasión se incluye Junts, los mismos socios con los que firmó el pacto de investidura a cambio de la ley de amnistía. Las mismas fuentes han asegurado a Infobae que “PP, Vox y Junts son quienes verdaderamente tienen que estar atentos a las manifestaciones”.

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“Los decretos no dejan de ser parches y migajas”

“Desde el principio de la acampada hemos dicho que no podemos contar con la clase política para que defienda nuestros intereses. De hecho, por eso estamos aquí”, expone a Infobae Aurora, una de las portavocías del Sindicato de Vivienda de Carabanchel. Este malestar generalizado con la clase política —tanto con el autodenominado “gobierno más progresista” como con la oposición de PP, Vox y Junts— no solo ha impulsado la acampada en la Puerta del Sol, sino que movilizará a miles de personas en más de 50 ciudades.

Manifestantes protestan en la Puerta del Sol tras la votación parlamentaria. (Reuters/Alejandro Martínez Vélez)

Para los colectivos que pernoctan en Sol, el rechazo en el Congreso no coge a nadie por sorpresa. Carlota, militante de la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), sostiene ante este medio que el “troceo de medidas en dos reales decretos ya auguraba lo que iba a pasar” y califica unos textos de “parches y migajas” al posponer el problema a 2028 y 2030: “Se atacan solo algunas consecuencias del problema y no se va a las causas del mismo”, como “la especulación y la concentración de viviendas en manos de unos pocos”.

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En la misma línea se muestra Jorge, portavoz del Sindicato de Vivienda de Tetuán, para quien la votación supone “una demostración más de que todos los partidos políticos están en contra de nuestros intereses”. A su juicio, se trataba de textos “insuficientes, temporales y puras migajas” que las distintas formaciones “ni siquiera han sido capaces de aprobar”.

Decenas de personas continúan acampadas en la Puerta del Sol, en Madrid. (Jesús Hellín/Europa Press)

El representante vecinal enfatiza además que la indignación de la protesta trasciende la cuestión inmobiliaria: “Esta iniciativa ha servido para movilizar a la gente en torno a la vivienda, pero también en torno a la subida del coste de la vida y para denunciar cómo los políticos ignoran a la clase trabajadora”.

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A este clamor se han sumado también CCOO y UGT a través de un comunicado conjunto en el que llaman a “llenar las calles este fin de semana” para “dignificar el acceso a la vivienda” y alertan de que el rechazo a las medidas “instala al país en un bloqueo político y alimenta una indignación social de enorme magnitud”. Según denuncian ambos, “la derecha y la ultraderecha han vuelto a mostrar la cara más cínica de la política, dejando en la estacada a centenares de miles de personas que verán cómo su situación de emergencia habitacional se cronifica”.

Cientos de manifestantes que estaban acampados en la Puerta del Sol se han trasladado frente al Congreso de los Diputados para reclamar la aprobación de los dos reales decretos de vivienda aprobados el martes por el Gobierno.

“Ningún partido hará nada, los derechos los arrancaremos en la calle”

Frente al bloqueo en las instituciones, los colectivos tienen claro el siguiente paso: ir hacia una huelga general, no solo por la vivienda, sino que abarque otros sectores golpeados por la precariedad, como la educación o la sanidad. “Los únicos derechos que podemos conseguir son los que les arranquemos nosotros desde las calles. Ellos nunca se van a poner de nuestro lado porque gobiernan para los rentistas”, advierte Jorge, convencido de que “hay que hacer mucho ruido y salir a las calles porque hay mucha gente afectada”.

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Miles de personas acampadas en la Puerta del Sol. (Reuters/Alejandro Martinez Velez)

Si bien la huelga general se contempla como un horizonte que requiere trabajo de fondo y alianzas estratégicas, la prioridad actual pasa por articular el movimiento desde abajo. Desde la CJS la consideran una herramienta histórica con la que la clase trabajadora “ha conseguido muchas victorias”. De cara a los próximos días, la continuidad de la acampada dependerá de las decisiones que se tomen de forma conjunta: “Se está hablando todo de manera asamblearia y las medidas se adoptan según lo que va ocurriendo”.

Así, mientras Pedro Sánchez sopesa un posible adelanto electoral, el plan de acción del movimiento de vivienda no variará. Ocurra lo que ocurra con la acampada en Sol, los sindicatos mantendrán la movilización. Desde Carabanchel, Aurora ve el campamento como un simple “instrumento” para dar paso a las asambleas y al trabajo diario. Una línea en la que coincide Jorge desde Tetuán: “Los sindicatos seguiremos haciendo lo que siempre hacemos: organizarnos, luchar, parar desahucios y garantizar un acceso universal a la vivienda”.

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