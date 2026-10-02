España

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

El RETA suma 17.088 trabajadores en septiembre, pero el crecimiento se concentra en actividades profesionales

Manifestantes portan pancarta con lema 'Si el Estado nos falla, el autónomo estalla' durante la manifestación de autónomos convocados por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, a 30 de noviembre de 2025, en Madrid. (Europa Press)
Manifestación de autónomos en Madrid. (Europa Press)
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El número de trabajadores autónomos en España ha alcanzado en septiembre un nuevo máximo histórico. El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cerró el mes con 3.480.837 afiliados, 17.088 más que en agosto y la cifra más elevada registrada hasta ahora. El avance consolida la evolución positiva del trabajo por cuenta propia durante 2026, un año en el que el sistema ha incorporado ya 72.232 trabajadores.

En enero, el RETA contaba con 3.408.605 afiliados. Desde entonces, el número de autónomos ha aumentado de forma progresiva hasta superar por primera vez los 3,48 millones. Sin embargo, detrás del récord hay una transformación en la composición del colectivo: algunas de las actividades que más crecen están vinculadas a perfiles profesionales, especializados y con mayores niveles de cualificación.

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Para la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) España, la evolución del trabajo autónomo no debe medirse únicamente por el número total de afiliados. Los datos de 2026 apuntan a un cambio en el perfil del emprendimiento y del empleo por cuenta propia, con un mayor protagonismo de sectores profesionales y especializados frente a actividades tradicionales que continúan perdiendo trabajadores.

Educación y construcción tiran del crecimiento

El comportamiento de los distintos sectores muestra importantes diferencias. La Educación protagonizó el mayor incremento mensual en septiembre, con 4.784 nuevos afiliados. Le siguió la Construcción, que incorporó 3.739 autónomos y elevó su cifra total hasta los 420.817 trabajadores por cuenta propia.

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También destaca el comportamiento de las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, que sumaron 3.325 autónomos en septiembre y alcanzaron los 359.160 afiliados. A ellas se añaden las Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales, con 2.671 trabajadores más. Transporte, Agricultura y Ganadería e Industria Manufacturera también cerraron el mes en positivo, aunque con incrementos más moderados.

El avance de estas actividades es uno de los elementos que, a juicio de UPTA, explica la transformación que está experimentando el trabajo autónomo. La organización apunta a un crecimiento de profesiones que requieren formación, especialización y conocimientos técnicos, una tendencia que podría estar relacionada también con la creciente demanda de servicios especializados por parte de las empresas.

El comercio pierde 2.546 autónomos desde junio

El sector que más cae en número de afiliados es el comercio. Perdió 1.277 afiliados en septiembre y terminó el mes con 647.959 trabajadores por cuenta propia. La cifra supone un nuevo descenso en una actividad que acumula una evolución negativa durante los últimos meses.

Entrevista con Ana María Estrada, responsable de RRSS de Madrid de la Plataforma Autónomos 30N

Desde junio, cuando el comercio contaba con 650.505 autónomos, el sector ha perdido 2.546 afiliados en apenas tres meses. Este retroceso constata las dificultades que atraviesa el pequeño comercio, especialmente en un contexto de transformación de los hábitos de consumo y de presión sobre los costes.

La hostelería tampoco escapó al descenso. En septiembre perdió 3.267 autónomos, hasta situarse en 326.486 afiliados. Entre comercio y hostelería, dos de las actividades con mayor presencia de trabajadores por cuenta propia, se perdieron 4.544 afiliados en un solo mes. En el caso de la hostelería, no obstante, una parte importante del retroceso responde al componente estacional asociado al final de la temporada de verano.

A juicio de Eduardo Abad, presidente de UPTA España, “los datos del RETA son buenos, pero lo verdaderamente importante es lo que hay detrás. Estamos viendo crecer con fuerza actividades que requieren mayor cualificación, preparación y especialización profesional, mientras sectores tradicionales como el comercio no han parado de perder afiliación. Es una tendencia que debemos seguir muy de cerca”.

La organización considera que parte de este cambio puede estar relacionado con una mayor utilización de profesionales autónomos por parte de las empresas para desarrollar determinados servicios especializados. El fenómeno abre una nueva etapa para el trabajo por cuenta propia, aunque también plantea interrogantes sobre la estabilidad y las condiciones de los autónomos.

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