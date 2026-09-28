Una carta inédita de Miguel de Unamuno confirma que fue al cine con H. G. Wells en Londres: “Ya os contaré. Me llevó Wells a ver su película”

Carta entre Unamuno y H.G. Wells. (Universidad de Salamanca)

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Una carta inédita de Miguel de Unamuno ha permitido confirmar, 90 años después, uno de los encuentros más singulares de la vida del escritor y filósofo español: una noche de cine en Londres junto a H. G. Wells, autor de La guerra de los mundos y La máquina del tiempo. El documento, localizado en el archivo de la Casa-Museo Unamuno, está fechado el 2 de marzo de 1936 y fue enviado por el intelectual a sus hijos.

“Aquí nos ha ido muy bien. Ya os contaré. Me llevó Wells a ver su película. El tiempo, aunque nublado, excelente”, escribió Unamuno pocas horas antes de abandonar Londres rumbo a París. La película era Things to Come (La vida futura), dirigida por William Cameron Menzies, escrita por el propio Wells e inspriada en su novela Esquema de los tiempos futuros.

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Ya en febrero del año pasado, la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Salamanca confirmó la relación epistolar entre ambos con una misiva en la que el novelista británico invitaba al español a cenar en su residencia de Londres el viernes 28 de febrero de 1936. “Sugerimos que entre ambos escritores probablemente existió una comunicación más o menos fluida y sostenida en el tiempo, que desgraciadamente no nos ha llegado completa”, indicó la investigadora Marta García.

Una invitación a cenar y a ver una película

En esta nueva carta, el entonces rector de la Universidad de Salamanca confirma que aceptó la invitación del autor para cenar y acudir juntos al Teatro Leicester Square donde proyectaban la cinta. Su estancia en Londres se debía a su nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Oxford.

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La carta puede contemplarse en la exposición Que inventen ellos. Miguel de Unamuno y la ciencia, muestra organizada por la Universidad de Salamanca y la Casa-Museo Unamuno, que después de pasar por Salamanca viaja a Bilbao, ciudad natal del escritor. Permanecerá en la Sala de Exposiciones del Centro Municipal de Barrainkua del 29 de septiembre al 30 de octubre.

La relación intelectual entre ambos venía de mucho antes. El investigador Rafael Chabrán, en un estudio publicado en 2007 en Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, recuerda que el pensador español fue un gran lector de literatura y pensamiento ingleses y señala expresamente que “Unamuno cita a Wells en más de una ocasión y el escritor inglés dedica, por lo menos, uno de sus ensayos a Unamuno”.

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Chabrán documenta además que el autor de la generación del 98 “leyó y estudió intensamente” Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress Upon Human Life and Thought, de Wells. El ejemplar de la edición de 1902 se conserva en la Casa-Museo Unamuno.

La relación no fue unilateral. Chabrán localizó un texto de Wells dedicado expresamente al español, The Case of Unamuno: The Feeble Republic of Letters, publicado en 1924. En él, Wells se refería al “escandaloso caso de don Miguel de Unamuno” y lo describía como “a great writer and professor” y “a man of undisputed pre-eminence” —un hombre de indiscutible preeminencia—.

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